Košičania tesne zdolali Prešov, Slovan podľahol Novým Zámkom

HC Košice - HC GROTTO Prešov 3:2 (3:0, 0:1, 0:1)



Góly: 4. Snuggerud (Slovák), 12. Chovan (Klhůfek, Pereskokov), 18. Slovák (Bartánus, Snuggerud) - 27. A. Nauš (Čacho, Welychka), 44. Klíma (Růžička). Rozhodovali: Valach, Goga - Jurčiak, Staššák, vylúčení: 6:4 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, bez divákov.



Košice: Košarišťan - Snuggerud, Saucerman, Šedivý, Romančík, Cibák, Deyl, Novota - McPherson, Slovák, Bartánus - Klhůfek, Chovan, Pereskokov - Mrázik, Linet, Rogoň - Jokeľ, Havrila, Milý



Prešov: Bespalov - Rajnoha, Ťavoda, F. Fekiač, Růžička, Glazkov, Turan - A. Nauš, Čacho, Welychka - Michnáč, Šimun, Lialka - T. Nauš, Zagrapan, Lalík - Žilka, V. Fekiač, Klíma - Miškuf

Michalovce aj tretíkrát v sezóne zdolali Spišskú Novú Ves

HK Dukla Ingema Michalovce - HK Spišská Nová Ves 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)



Góly: 34. Mráz (Cameranesi, Pavlin), 44. Keränen (Regenda, Pavlin), 49. Cameranesi (Suja), 58. Buc (Regenda) - 20. Rapáč (Petgrave, Ouellet-Beaudry), 32. Kuru (Giľák, Štrauch). Rozhodovali: Kalina, Korba - Orolin, Janiga, vylúčení: 4:8 na 2 min, navyše Mašlonka (Michalovce) 5+DKZ za podkopnutie, presilovky: 1:1, oslabenia: 1:0, bez divákov



Michalovce: Vošvrda – Gajdoš, Pavlin, Macejko, Suja, Stripai, Luža – Mráz, Cameranesi, Regenda – Keränen, Galamboš, Žitný – Kukuča, Buc, Mašlonka – Bača, Hajnik, Lačný



Spišská Nová Ves: Melicherčík (44. Surák) – Atwal, Petgrave, Romaňák, Oullet-Beaudry, Malina, Ordzovenský, Chatrnúch, Česánek – Ščurko, Salituro, Giľák – Nieminen, Kuru, Rapáč – Štrauch, Rauter, Hamráček – Džugan, Vartovník, Vrábeľ

Slovanisti sa stále nevedeli dostať do správneho tempa, Nové Zámky bodovali

HC Slovan Bratislava - HC Nové Zámky 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)

Góly: 50. Rapuzzi (Haščák, Valach) - 16. Šiška (Varga, Jackson), 20. Klempa (Šišovský). Rozhodovali: Štefík, D. Konc st. - Durmis, Valo, vylúčení: 1:2 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, bez divákov.



HC Slovan Bratislava: Hlavaj - MacKenzie, Breton, Gachulinec, Sersen, Valach, Maier, Beňo - Haščák, Rapuzzi, Yogan - Jääskeläinen, Harris, Takáč - Gašpar, Kytnár, Sukeľ - Šotek, Bezák, Belluš - Urbánek



HC Nové Zámky: Bakala - Kozák, Roman, Hatala, Bull, Knižka, Holenda, Ligas - Ahlholm, Langkow, Klempa - Jackson, Šiška, Šišovský - Varga, Barto, Števuliak - Fetkovič, Ondrušek, Ferenyi - Mišiak

Košice 30. decembra (TASR) - Hokejisti domácich Košíc zvíťazili vo štvrtkovom zápase 47. kola Tipos extraligy v derby nad Prešovom 3:2. V tejto sezóne nad týmto súperom druhýkrát vyhrali a nadviazali na utorňajší triumf nad Michalovcami 2:1 pp.V prvej tretine to nebol atraktívny hokej, ale domáci mohli byť spokojní. Využili chyby aj smolu súpera a dali po nich tri góly. Najprv si v 4. minúte hosťujúci Ťavoda nešťastne zrazil puk do vlastnej siete, keď prihrávku pred bránku poslal Snuggerud. V 12. minúte predviedli domáci krásnu kombinačnú akciu, na jej konci bol v nájazde Chovan, ktorý perfektnou kľučkou nedal brankárovi Bespalovovi najmenšiu šancu. V 18. minúte sa nešťastníkom okamihu opäť stal Ťavoda, ktorý si vo vlastnom oslabení opäť nešťastne tečoval puk do bránky po strele Slováka.Do druhej tretiny nastúpili Prešovčania aktívne, podali v nej oveľa lepší výkon. V 27. minúte znížil A. Nauš, ktorému v prečíslení 2 na 1 prihral Čacho a autor gólu pekne umiestnil do protipohybu Košarišťana. Čacho mal 34. minúte šancu dať kontaktný gól, ocitol sa sám medzi kruhmi, napálil ale len do košického brankára. Ďalšou dobrou šancou potom pohrdol A. Nauš. Následne prišli chvíle domácich, Chovan aj Klhůfek strieľali presne, ale Bespalov ukázal kvality.Hneď na začiatku tretej tretiny mohol opäť zvýšiť na rozdiel troch gólov McPherson, z bezprostrednej blízkosti ale Bespalova nepokoril. A tak prišiel trest, v 44. minúte Klíma prešiel cez dvoch obrancov ako nôž maslom, natiahol si aj Košarišťana a znížil na 2:3. Šarišania súpera zatlačili, ten však obetavo bránil a tesnú výhru aj napokon ubránil.Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce zvíťazili vo štvrtkovom zápase 47. kola Tipos extraligy nad HK Spišská Nová Ves 4:2. V decembri uspeli zverenci fínskeho trénera Tomeka Valtonena prvýkrát a preťali osemzápasovú sériu prehier. Ich víťazný gól strelil v 49. minúte v oslabení Tony Cameranesi.Úvodná 20-minútovka priniesla vyrovnaný hokej s minimom vyložených šancí. Domáci v jej úplnom závere doplatili na nedisciplinovanosť, keď sa pri vylúčení Mašlonku presadil dorážkou zblízka Rapáč. Spišiakom sa podarilo využiť tretiu početnú výhodu v krajskom derby, do ktorého vstupovali s cieľom natiahnuť štvorzápasovú víťaznú sériu. Michalovčania sa pre zmenu chceli vymaniť z výsledkovej i hernej krízy.V 25. minúte dostali možnosť vyrovnať v presilovke. Vôbec ju však nezvládli, nevedeli sa nasťahovať do obranného pásma súpera. Rovnako neslávne dopadla zakrátko aj ich ďalšia početná výhoda a to dokonca o dvoch hráčov. Spišiaci im ukázali recept na strieľanie gólov v 32. minúte. Kuru šikovne obišiel brániaceho hráča a zoči-voči Vošvrdovi nezaváhal. Michalovčania o necelé dve minúty znížili po tom, ako Mráz poslal puk z prvej pod hornú žrď Melicherčíkovej svätyne. V 39. minúte nevyužili veľké šance hostí Ščurko a Giľák.V 44. minúte putoval na trestnú lavicu za hru vysokou hokejkou Salituro a Keränenovi stačilo na vyrovnanie jedenásť sekúnd. Pri tejto akcii sa zranil hosťujúci brankár Melicherčík a prepustil miesto Surákovi. Ten si dlho čisté konto neudržal, v 49. minúte ho v oslabení pri brejku 2 na 1 prekonal Cameranesi a domáci prvýkrát v zápase viedli. Obľúbeného súpera napokon zdolali Michalovce aj tretíkrát v sezóne, vďaka čomu v neúplnej tabuľke poskočili na štvrté miesto. V 58. minúte spečatil ich triumf Buc, ktorý zužitkoval ideálnu prihrávku pred bránku od Regendu.Hokejisti Slovana Bratislava prekvapujúco prehrali vo štvrtkovom dueli 47. kola Tipos extraligy s predposledným tímom tabuľky HC Nové Zámky 1:2. Hostia dokonale zaskočili lídra súťaže, po góloch Juraja Šišku a Tomáša Klempu viedli už po prvej tretine 2:0, domáci dokázali v 50. minúte už iba znížiť zásluhou Williama Rapuzziho. Nové Zámky sa po sérii štyroch prehier dočkali víťazstva a poslednému Liptovskému Mikulášu sa vzdialili v tabuľke na rozdiel štyroch bodov.Prvá veľká šanca prišla v 10. minúte, keď MacKenzie vysunul Harrisa, ktorý korčuľoval sám na bránku Nových Zámkov, ale Bakalu neprekonal. To bola jediná vážnejšia príležitosť, ktorú líder tabuľky v I. tretine vyprodukoval. Domáci hrali príliš profesorsky, ľahkovážne strácali puky a agresívnejší hostia ich chyby trestali. V 11. min Hlavaj ešte predviedol výborný zákrok pri šanci Klempu a v 13. min vychytal aj Barta, ale o tri minúty neskôr už kapituloval po dorážke Šišku. V závere tretiny zvýšil na 2:0 Klempa, ktorému pripravil gól ako na podnose bekhendovou prihrávkou Šišovský.Hráči Slovana v druhom dejstve trochu zvýšili aktivitu a začali súpera vyššie napádať. Do dobrej pozície sa dostal Sersen, no Bakala si s jeho bekhendovým zakončením poradil a následne Gašpar rozvlnil len bočnú sieť. Domáci potom v presilovke roztočili kolotoč v obrannom pásme Nových Zámkov, výsledkom bola delovka Yogana, ktorá opečiatkovala ľavú žŕdku. Na druhej strane zaváhanie Hlavaja nepotrestali Števuliak s Vargom. V 36. min nepremenil veľkú šancu ani domáci Sukeľ.Slovanisti sa stále nevedeli dostať do správneho tempa. Na začiatku tretej časti takmer inkasovali tretíkrát, strelu Bulla s námahou vyrazil Hlavaj na žŕdku a poradil si aj s následnými dorážkami. V 49. min zahodil veľkú príležitosť hostí Šišovský. Až v záverečných desiatich minútach si domáci vytvorili výraznejší tlak. V 50. min sa dočkali kontaktného gólu, Rapuzzi ušiel dvojici brániacich hráčov a nájazd zakončil strelou medzi betóny Bakalu - 1:2. V 53. min mal vyrovnanie na hokejke v presilovke Takáč, no puk skončil iba na bočnej sieti. Tri minúty a 20 sekúnd pred koncom Hlavaj vykorčuľoval z bránky a Slovan to skúsil v šestici, strelu Rapuzziho i dorážku Haščáka však vykryl skvelý Bakala. Domáci sa o záverečný nápor obrali sami, keď zle striedali a dostali 2 min za príliš veľký počet hráčov na ľade. Skóre sa už nezmenilo a "býci" si tak odviezli z ľadu lídra nečakané tri body.