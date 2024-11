VIDEO: Banská Bystrica zvíťazila v šlágri kola v Košiciach 3:2

Tipos extraliga - 24. kolo:



HC Košice - HC MONACObet Banská Bystrica 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)



Góly: 5. Parlett (Chovan), 33. Ferenc (Repčík, Zigo) - 26. Boucher (Kozák, Voyer), 39. Adams (Wedman), 44. Kukuča (Boucher, Voyer). Rozhodcovia: Novák, J. Konc ml. - Tvrdoň, Stanzel, vylúčení: 3:5 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 4168 divákov.



Košice: Janus - Parlett, Gildon, A. Bartoš, Teves, Ferenc, Rosandič, Mitro - Mikúš, Chovan, Petráš - Jääskeläinen, Martel, Archambault - Zigo, Kohút, Repčík - Šimun, Havrila, Rogoň



Banská Bystrica: Rabčan - Michalčin, Česánek, Scarlett, Chicoine, Žabka, Kozák, Bučko - Voyer, Boucher, Kukuča - Adams, Wedman, Faith - Šoltés, Petriska, Valigura - Jedlíček, Čunderlík, Matoušek



hlasy po zápase /zdroj: TASR/:



Dan Ceman, tréner HC Košice: "Vedeli sme, čo nás čaká. Banská Bystrica hrá trpezlivý hokej so štruktúrou vo svojej hre. Prvá tretina bola z našej strany dobrá. V druhej sme dopriali súperovi príliš veľa priestoru, nemali sme dostatočnú kontrolu nad pukom. Spravili sme viacero chýb, ktoré nás stáli lepší výsledok. Hostia boli trpezlivejší a myslím si, že si zaslúžili tieto tri body."



Vladimír Országh, tréner HC MONACObet Banská Bystrica: "Myslím si, že sme videli kvalitný zápas. Mali sme dobrý úvod, prvé 3-4 minúty sme boli v tempe, no potom sme inkasovali z prvej strely. Košice prevzali iniciatívu a v prvej tretine boli lepšie. My sme si povedali, že musíme byť trpezliví, dobre brániť a čakať na naše šance. To sa nám aj darilo. Košice boli aktívnejšie, viac držali puk a viackrát nás podržal brankár Rabčan. Dôležité bolo, že sme zvládli oslabenia, ktorých sme mali znovu zbytočne veľa. Hráči si to odbojovali a pre nás je dôležité, že sme našli cestu k víťazstvu. To dobré mužstvá robia. Chceme v kabíne nastoliť víťaznú mentalitu. Myslím si, že sa nám to podarilo. Z Košíc sa body nevozia ľahko a sme za ne veľmi vďační."



Košice 29. novembra (TASR) - Hokejisti Banskej Bystrice zvíťazili v šlágri 24. kola Tipos extraligy na ľade priebežného lídra HC Košice. Upevnili si tým priebežnú druhú priečku, na ktorej majú namanko štyri body. Víťazný gól strelil v 44. Andrej Kukuča.Po obojstranne opatrnom úvode ako prví skórovali domáci zásluhou obrancu Blakea Parletta, keď brankár hostí Eugen Rabčan inkasoval z prvej strely. Hosťom sa v druhej časti podarilo dvakrát vyrovnať, keď najskôr Matt Boucher upravil na 1:1 a po prvom góle Jakuba Ferenca v sezóne skóroval Collin Adams - 2:2. Na gól Kukuču už domáci nedokázali zareagovať a nepodarilo sa im to ani počas hry bez brankára v závere. Košičania prehrali prvýkrát po piatich víťazstvách, Banská Bystrica zvíťazila štvrtýkrát za sebou.