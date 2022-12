HC Košice zdolali Prešov, Pollock s hetrikom. Zvolen neuspel v Poprade

TEL - 46. kolo:

HC Košice - HC MV Transport Prešov 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)



Góly: 27. Pollock (Jääskeläinen, Southorn), 34. Pollock (Leskinen), 47. Pollock (Jääskeläinen) - 17. Gerlach (Girduckis, D. Jendroľ), 38. Gerlach (Giles. Campagna). Rozhodovali: Snášel, Štefik - Haringa, Knižka, vylúčení: 6:6 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 3265 divákov.



Košice: Janus - Deyl, Olsson, Southorn, Romančík, Šedivý, Ferenc, Novota - Leskinen, Pollock, Jääskeläinen - Tybor, Chovan, Bartánus - Paršin, Slovák, Lamper - Jokeľ, Linet, Rogoň - Havrila

Prešov: Rabčan - Giles, F. Fekiač, Lalík, Doetzel, D. Jendroľ, Turan - Nauš, Girduckis, Gerlach - Avcin, Šimun, Campagna - K. Jendroľ, Klíma, Žilka - Ščurko, Thomka, Milý

HK Poprad – HKM Zvolen 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)



Góly: 5. Mlynarovič (Paločko), 24. Skokan (Svitana, Razgals). Rozhodovali: D. Konc st., Fridrich – Jurčiak, Synek, vylúčení: 4:5 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1074 divákov.



Poprad: Peters (od 41. do 42. Rychlík) – Betker, Drgoň, Vainio, Kotvan, Meliško, Brincko, Jasečko – Razgals, Skokan, Svitana – Záborský, Bubela, Kukuča – Paločko, Mlynarovič, Kundrik – Juhola, Paukovček, Petráš – Livingston

Zvolen: Paterson – Messner, Rauhauser, Mudrák, Hanna, Hraško, Hraško, Sládok, Bacík – Jedlička, Langkow, Bondra – Sideroff, Huntebrinker, Stupka – Marcinek, Viedenský, Csányi – Kolenič, Fekiač, Jakúbek

HC '05 Banská Bystrica – MHK 32 Liptovský Mikuláš 2:1 pp a sn (0:1, 1:0, 0:0 – 0:0, 1:0)



Góly: 28. Gašpar (D. Jendek, Bačík), rozhodujúci sam. nájazd Bíreš – 13. Ventelä. Rozhodovali: Žák, M. Korba – Jedlička, Vyšný, vylúčení: 4:5 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2130 divákov



Banská Bystrica: Sedláček – Holenda, Ďatelinka, Björkung, Bačik, Pavlin, Kojo, Luža, Frídel – Gašpar, Bíreš, J. Sukeľ – Výhonský, Tamáši, Šoltés – Troock, Kontos, Jendek – Urbánek, G. Gabor, Matej Bača

L. Mikuláš: M. Valent – Pavúk, Diakov, Novajovský, Marek Hudec, Mezovský, Ventelä, Bakala – Handlovský, Saari, Kriška – Michalík, Vankúš, Uhrík – Kalousek, Šmída, Braun – Štrauch, Kuru, Karsums

HK Dukla Trenčín - HC Mikron Nové Zámky 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)



Góly: 17. Čacho (Tourigny, Valach), 35. Petráš (Valach). Rozhodovali: Výleta, Baluška - Orolin, Kacej, vylúčení: 3:5 na 2 min, navyše: Nemčík (Trenčín) - Mamčics (Nové Zámky) obaja 5+DKZ za bitku, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 783 divákov.



Trenčín: LaCouvee – Tourigny, Starosta, Nemčík, Pietroniro, Ozols, Ulrych, Hlaváč – M. Valach, Čacho, Š. Petráš – Krajčovič, Flick, Thelin – D. Hudec, Sojčík, Šťastný – M. Sloboda, Jurík, Stahoň

Nové Zámky: Kantor – Mamčics, Chovan, Lee, Ligas, Kozák, Hatala, M. Roman – T. Mikúš, Gennaro, Števuliak – Farley, Johnson, Jackson – Klempa, J. Mikúš, Faith – Barto, Ondrušek, Hajnik – Jobek

Košice 22. decembra (TASR) - Hokejisti HC Košice zvíťazili vo štvrtkovom zápase regionálneho 46. kola Tipos extraligy nad HC MV Transport Prešov 3:2. Všetky tri góly domácich strelil kanadský útočník Brett Pollock, pre ktorého to bol iba druhý zápas v slovenskej extralige. V drese hostí sa dvakrát presadil americký útočník Max Gerlach, ktorý je s 19 gólmi najlepší strelec súťaže.Košičania víťazstvom odčinili prehru z utorňajšieho zápasu v Spišskej Novej Vsi a v tabuľke poskočili na 3. miesto. Prešovčania prehrali štvrtý zápas po sebe a sú na predposlednom 11. mieste.Hokejisti HK Poprad zvíťazili v 46. kole Tipos extraligy nad HKM Zvolen 2:0. Druhé čisté konto si v domácom drese pripísal kanadský brankár Anthony Peters, ktorý sa vrátil do zostavy po zranení. Hostia zaznamenali prehru po siedmich víťazných zápasoch za sebou.Popradský klub pred duelom vyvesil pod strechu štadióna vlajku s podobizňou Františka Štolca a zaradil ho medzi "legendy popradského hokeja". Bývalý hokejista odohral v drese "kamzíkov" 13 sezón a strelil 311 gólov, čím sa zaradil na druhé miesto v štatistikách klubu. Prekonal ho len Arne Kroták so 433 presnými zásahmi.Hokejisti HC '05 Banská Bystrica zvíťazili v 46. kole Tipos extraligy nad L. Mikulášom 2:1 po samostatných nájazdoch a zaknihovali tak šiestu výhru v rade. Hostia bodovali po štyroch prehrách za sebou v druhom zápase pod taktovkou trénera Bokroša a dostali sa na desiate miesto v tabuľke.V prvej tretine domáci dominovali, ale inkasovali gól z nevinnej akcie, keď sa spoza protihráča presadil Ventelä. Bystričania nevyužili ani 78-sekundovú presilovku o dvoch hráčov, no v strednom dejstve sa z početnej výhody predsa len presadili Gašparovou razantnou strelou z vrchnej časti kruhu. V tretej tretine gól nepadol a o víťazovi rozhodli až samostatné nájazdy, v nich zaknihoval rozhodujúci zásah Bíreš.Hokejisti Trenčína zvíťazili v zápase 46. kola na ľade v Dubnici nad Váhom nad Novými Zámkami 2:0. "Býci" prvýkrát v sezóne neuspeli v troch za sebou idúcich dueloch. "Vojakov" podržal kanadský brankár Connor LaCouvee, ktorý vykryl 29 pokusov a pripísal si tretie čisté konto v sezóne.Víťazný gól strelil v 17. minúte Viliam Čacho. Zápas uzavrel v prostrednej časti hry sedemnástym gólom v sezóne druhý najlepší extraligový strelec Šimon Petráš.