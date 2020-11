Hokejisti Košíc utŕžili prehru, Nitra si udržuje stopercentnú bilanciu

HC Košice - HC Slovan Bratislava 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)



Góly: 6. O'Donnell (Urbánek, Štajnoch), 58. O'Donnell. Rozhodovali: Snášel, Orolin - Šoltés, Kacej, vylúčení: 7:11 na 2 min., navyše Belluš (Koš.) 10 min. OT za pästný súboj, Harris 10 min. OT za vrazenie na mantinel, Studenič (obaja Slov.) 10 min. OT + DKZ za nešp. správanie, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, bez divákov.



HC Košice: Riečický - Pavlin, Baránek, Michalčin, Růžička, Slovák, Deyl, Cibák - Réway, Pospíšil, Chovan - Belluš, Mráz, Klhůfek - Milý, Eliaš, Jokeľ - Krasničan, Frič, Jenyš - Havrila



HC Slovan Bratislava: Makarov - Sersen, Bačik, Meszároš, Štajnoch, Lee, Valach, Ališauskas, Beňo - Harris, Zigo, Buček - Ranford, Kytnár, Studenič - Gašpar, Urbánek, O'Donnell - Rapáč, Petráš, Jendek

Na snímke vľavo brankár Dominik Riečický (Košice), vpravo Tomáš Zigo (Bratislava) v dohrávke 5. kola hokejovej Tipos extraligy HC Košice - HC Slovan Bratislava v Košiciach 8. novembra 2020. Foto: TASR - František Iván

Hlasy po zápase:

Jan Šťastný, tréner HC Košice: "Od rána sme na hráčoch videli chuť zlomiť nepriaznivú sériu. Zvládli sme oslabenia, no rozhodlo to, že sme nenašli recept na výborne chytajúceho brankára hostí. Šance máme, hráči na tom pracujú. Nevešiame hlavy, naopak, motivuje nás to do ďalšej práce. Verím, že to prelomíme už v utorok proti Novým Zámkom. Radosť mi dnes spravil návrat nášho brankára Dominika Riečického na extraligovú scénu."



Rudolf Jendek, asistent trénera HC Slovan Bratislava: "V prvej a druhej tretine sme mali viac z hry, o čom svedčil aj počet striel. Zradili nás presilovky, ktoré musíme vylepšiť. Výborní sme však boli v oslabeniach, pričom nás podržal aj brankár Makarov. V tretej tretine nás súper zatlačil a aj so šťastím sme to ubránili."

HK Nitra - MHk 32 Liptovský Mikuláš

HK Nitra - MHk 32 Liptovský Mikuláš 6:5 (2:2, 2:1, 2:2)



Góly: 17. Tvrdoň (Cardwell, Hrnka), 18. Žitný (Dauda, Holešinský), 23. Dauda (Žitný, Pupák), 24. Škvarek (Minárik, Šiška), 39. Žitný (Dauda, Holešinský), 57. Dauda (Žitný, Vitáloš) - 4. Okuliar (Hamráček, Huna), 13. Petran (Okuliar, Hamráček), 32. Oško (J. Nemec, Kurali), 45. Pavúk (Okuliar, Petran), 60. Štrauch Rozhodovali: Müllner, Goga - Vyšný, Hercog, vylúčení: 3:5, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, bez divákov.



Nitra: Cowley - Mezei, Cardwell, Švarný, Vitáloš, Pupák, Š. Nemec, Knižka - Tvrdoň, Slovák, Hrnka - Kollár, Šťastný, Lantoši - Holešinský, Dauda, Žitný - Minárik, Šiška, Škvarek - Pätoprstý



Liptovský Mikuláš: Kozel - J. Nemec, Kurali, Pavúk, Petran, Mezovský, Rusina, Droppa, Patlevič - Štrauch, Oško, Rudolf Huna - Hamráček, Okuliar, Michalík - Uhrík, Lištiak, M. Surový - Haluška, Toma, M. Matoušek

Hlasy po zápase:

Antonín Stavjaňa, tréner Nitry: "Šesť gólov sme dali, to by sa hodnotilo pekne, ale inkasovať päť, to nie je dobrá vizitka. Máme skupinu hráčov, ktorí sa trápia, či už Šťastný alebo Hrnka. Ich herný prejav nie je taký, ako by mužstvo potrebovalo. Tým, že sa im podarilo otočiť z 0:2 na 4:2, tak zápas nedocenili a za stavu 6:5 ešte dovolili Liptákom vystreliť na bránku. S prejavom nie sme spokojní a myslím si, že aj šatňa si to uvedomuje, že to nebolo ideálne."



Milan Jančuška, tréner Liptovského Mikuláša: "Škoda tohto zápasu, nehrali sme zle. Dobre sme vstúpili do stretnutia, keď sme vyhrávali 2:0. Škoda hrubých individuálnych chýb, ktoré nás stáli góly. Dali sme päť gólov na súperovom ihrisku, ale nebodujeme. Boli sme veľmi blízko k tomu, aby sa tak stalo. S výkonom sme spokojní, ale znovu sme sa nevyvarovali zbytočných chýb."





Košice 8. novembra (TASR) - Hokejisti HC Slovan Bratislava zvíťazili v dohrávanom zápase 5. kola Tipos extraligy na ľade HC Košice 2:0. Oba góly zaznamenal kanadský útočník Brendan O'Donnell.V košickom tíme absolvoval premiéru stredný útočník Bruno Mráz, ktorý prišiel práve zo Slovana. V drese hostí debutoval krídelník Rastislav Gašpar, nová akvizícia z Detvy.Hostia mali lepší štart do zápasu a snažili sa o rýchly gól. Strely obrancov Leeho a Štajnocha ešte neznamenali zmenu skóre, ale v 6. minúte O'Donnell vymietol ľavý horný roh košickej bránky - 0:1. Prvá tretina priniesla aj viacero šarvátok, z ktorých vyplynulo aj niekoľko presiloviek. V 8. minúte sa do šance predral Mráz, ale Makarova neprekonal. Domáci neskórovali ani v niekoľkých presilovkách, v ktorých neprekvapili súperovu obranu.Ani v druhej tretine nebola núdza o vylúčených, ale gólových príležitostí príliš nepribudlo. Ofenzívne akcie oboch tímov sa často končili už v zárodku, na ľade pribudlo nepresností a svoje tímy viackrát podržali aj brankári. V 32. minúte sa Buček natlačil pred bránku Riečického, ale puk do nej nedostal. Na opačnej strane neprekvapili Makarova pokusy Michalčina či Klhůfeka.V 41. minúte nevyrovnal Jenyš, ktorého tutovku zmaril Makarov. V 53. minúte Valach uvoľnil O'Donnella, ale ten zblízka neprekonal Riečického. Košičania v tretej časti zvýšili aktivitu v ofenzíve, ale ani Baránekova dorážka v 57. minúte neskončila v bránke. O'Donnell v 58. minúte využil chybu v rozohrávke Košičanov a poradil si aj s Riečickým - 0:2.Hokejisti HK Nitra si aj po šiestom zápase sezóny udržujú stopercentnú bilanciu. V nedeľnej dohrávke 6. kola Tipos extraligy zdolali na domácom ľade MHK 32 Liptovský Mikuláš 6:5. V tabuľke im patrí s plným počtom 18 bodov druhé miesto o skóre za vedúcimi Novými Zámkami, oproti lídrovi však majú tri zápasy k dobru.V úvode stretnutia ukázali Liptáci, že favorit je síce jasný, no kožu lacno nepredajú. Už v 4. minúte dokázali hostia zatlačiť súpera, výsledkom čoho bol otvárací gól z hokejky Okuliara. Rovnaký hráč bol aj pri druhom presnom zásahu hostí, keď nabíjal Petranovi. “Corgoni” zasypali bránku Kozla až 22 pokusmi a dvojgólové manko dokázali zmazať v priebehu tridsiatich sekúnd. Najskôr v 17. minúte nekompromisne zakončil presilovkovú akciu Tvrdoň a po ňom vyrovnal na 2:2 strelou po ľade Žitný.V nastolenom trende pokračoval aj začiatok prostrednej časti. V rozmedzí 28 sekúnd sa presadili domáci dvakrát. Dauda strelou príklepom a Škvarek dorážkou puku po Minárikovej aktivite. Na rozdiel troch gólov mohol upraviť Tvrdoň, ktorý minul odkrytú bránu. Naopak, Liptákov vrátil späť do zápasu v 32. minúte Oško - 4:3. V predposlednej minúte tretiny ešte strelil druhý gól v zápase útočník Nitry - Žitný.V doťahovaní skóre pokračoval Liptovský Mikuláš aj v tretej tretine. Presilovú hru dokázal využiť hosťujúci obranca Pavúk - 5:4. Na domácich bolo vidieť snahu, no ich výkon pôsobil veľmi ťažkopádne. Uvoľnenie priniesol až gól Daudu, ktorý opäť príklepom prestrelil Kozla. Piaty gól Štraucha z trestného strieľania už prišiel neskoro, a tak Nitrania neprehrali ani v šiestom ligovom stretnutí.