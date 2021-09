TEL: Hokejisti Slovana Bratislava predviedli dokonalý obrat

HC Košice - HC Slovan Bratislava 3:6 (3:1, 0:4, 0:1)



Góly: 4. McPherson, 10. Tansey (Chovan, Pereskokov), 16. Klhůfek (Lapšanský, Belluš) - 18. Jääskeläinen (Yogan, Rapuzzi), 28. Matoušek (Golian, Kytnár), 30. Valach (Maier, Rapuzzi), 33. MacKenzie (Kytnár), 35. Harris (Takáč, Valach), 60. Takáč (Kytnár, Valach). Rozhodovali: T. Orolin, Žák - Durmis, Jurčiak, vylúčení: 9:5 na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia: 1:1.



Košice: Košarišťan (35. Riečický) - Tansey, Saucerman, Romančík, Cibák, Novota, Deyl, Jacko - McPherson, Slovák, Bartánus - Jokeľ, Chovan, Pereskokov - Belluš, Klhůfek, Lapšanský - Frič, Havrila, Milý



Slovan: Gudlevskis (16. Hlavaj) - MacKenzie, Golian, Gachulinec, Sersen, Valach, Maier, Štajnoch - Gašpar, Harris, Takáč - Jääskeläinen, Rapuzzi, Yogan - Zigo, Preisinger, Matoušek - Ožvald, Kytnár, J. Sukeľ

Nové Zámky zdolali súperov 3:1

HC Nové Zámky - MHk 32 Liptovský Mikuláš 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)



Góly: 21. Farley (Mišiak, Jackson), 54. Farley (Holenda), 60. Farley (Hatala, Jacckson) – 48. Haluška (Petráš, Kalousek). Rozhodovali: Šefčík, Fridrich – Orolin, Crman, vylúčení: 8:7 na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0.



HC Nové Zámky: Engstrand – Hatala, Holenda, Ligas, Bull, Knižka, Reini, Hrabčák, Šeliga – Mišiak, Jackson, Farley – Števuliak, Šiška, Klempa – Varga, Barto, Kurbatov – Tóth, Ferenyi, Ondrušek



MHk 32 Liptovský Mikuláš: Vošvrda – Ventelä, Varttinen, Kurali, Salija, Ilenčík, Mezovský, Krempaský – Matúš Paločko, Hovorka, Obdržálek – Michalík, Walega, J. Jurík – Kriška, Urban, Uhrík – Haluška, Petráš, Kalousek



Košice 26. septembra (TASR) - Hokejisti HC Slovan Bratislava zvíťazili v 2. kole Tipos extraligy na ľade HC Košice 6:3. V stretnutí predviedli dokonalý obrat, keď v 16. minúte prehrávali 0:3, no šiestimi gólmi otočili skóre vo svoj prospech. Slovanisti majú po dvoch kolách plný počet 6 bodov, Košičania sú po dvoch prehrách bez bodu.Domáci nastúpili na prvý zápas v dresoch s novým logom, ktoré odkazuje na storočnicu hokeja v meste. Úvod zápasu priniesol viacero vylúčení a skóre sa prvýkrát zmenilo počas presilovky Slovana. Neskórovali v nej však hostia, ale domáci, keď McPherson využil chybu brankára Gudlevskisa v rozohrávke - 1:0. Krátko nato hrali tímy so štyrmi korčuliarmi a viac priestoru na ľade využil obranca Tansey, ktorý po Chovanovej prihrávke pohotovo upravil na 2:0. Domáci boli v eufórii a slovanistom dali v prvej tretine lekciu z efektivity. Napriek nižšiemu počtu striel viedli od 16. minúty už 3:0, keď akciu Lapšanského zakončil Klhůfek - 3:0. Hostia reagovali výmenou brankára a výsledkom impulzu bol gól Jääskeläinena v 18. minúte - 3:1.Hostia v druhej tretine zlepšili výkon na oboch stranách klziska, nedostávali sa pod tlak a snažili sa o vyrovnanie. Ich aktivita priniesla želaný efekt. Presilovku z úvodu druhej časti ešte nevyužili, ale Matoušek v 28. minúte dorazil puk za ležiaceho brankára Košarišťana - 3:2. O necelé dve minúty už bolo vyrovnané, keď sa do listiny strelcov zapísal obranca Valach - 3:3. Slovanisti boli pri chuti, dominovali v dôležitých herných činnostiach a od 33. minúty už viedli, keď MacKenzieho strela prekvapila Košarišťana - 3:4. V 35. minúte spravili domáci jednu z mnohých chýb v defenzíve, keď v strednom pásme nepostrážili Harrisa, ktorého v oslabení ideálne vysunul Takáč a po úniku Kanaďana bolo 5:3 pre Slovan. Po tomto góle došlo k brankárskej zmene aj v košickom tíme.Košičania v úvode tretej časti zvýšili aktivitu, ale obrana hostí ich nepúšťala do nebezpečných pozícií. Domácim v ofenzívnom snažení nepomohlo ani kúskovanie hry v prvej polovici tretej tretiny. Tempo hry postupne mierne opadlo, hostia si bez väčších problémov strážili dvojgólový náskok. Domáci sa v závere dostali k hre so šiestimi hráčmi, ale do prázdnej bránky Takáč uzavrel skóre.Hokejisti HC Nové Zámky zvíťazili v nedeľňajšom zápase 2. kola Tipos extraligy na svojom ľade nad MHk 32 Liptovský Mikuláš 3:1. Hrdinom duelu bol americký krídelník Austin Farley, ktorý strelil hetrik.Po opatrnom úvode zápasu prebrali iniciatívu hostia, ktorí si v prvej tretine vypracovali viacero možností a súpera prestrieľali 11:4. Na gól im to však nestačilo a v 13. minúte pri oslabení mohli sami inkasovať, keď sa do puku oprel Jackson, no Vošvrda si dal na jeho strelu pozor. V 18. minúte unikol Liptákom Hatala vo vlastnom oslabení, ale nájazd nevyužil, keď trafil tesne vedľa.Zámky dohrávali v úvode druhého dejstva 15-sekundovú presilovku a sekundu pred jej koncom ju dokázali pretaviť na vedúci gól. Jackson prihral pred bránkovisko Farleymu, ktorý si vymenil puk s Mišiakom a poslal ho za chrbát Vošvrdu. Liptáci si potom zahrali dve presilovky za sebou, chvíľu aj 5 na 3, ale nedokázali dostať puk za domáceho brankára Engstranda. Zámky mohli ísť do dvojgólového vedenia v 27. minúte pri početnej výhode, ale Farley tentokrát Vošvrdu neprekonal. Hostia mali veľkú šancu vyrovnať v 34. minúte. Kalousek sa dostal do nájazdu a Ferenyi ho zastavil až faulom, následné trestné strieľanie však nepremenil Hovorka. Aj v druhej tretine mali strelecky navrch hostia - 11:6.Liptáci vystupňovali tlak v úvode tretej časti, veľké šance Krišku a Paločka však zmaril Engstrand. Mikuláš sa doškal až v 48. minúte, keď sa dostal k dorážke Haluška a z prvej vyrovnal na 1:1. V 52. minúte mohol dokonať obrat Michalík, no pred bránkoviskom netrafil puk a hostia pykali. O minútu neskôr poslal Zámky v presilovke do vedenia opäť Farley a v 60. minúte dokonal hetrik, keď zakončil do prázdnej bránky Liptákov.