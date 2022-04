Košice si vynútili siedmy zápas o finále play-off so Slovanom

HC Košice - HC Slovan Bratislava 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)



Góly: 31. Rogoň (Paršin), 49. Slovák (Chovan, Pereskokov), 59. McPherson (Šedivý, Ihnačák), 60. McPherson - 14. Harris, 28. Zigo (Valach, Belluš). Rozhodovali: D. Konc st., Stano - Gegáň, Stanzel, vylúčení: 3:4 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 8347 divákov (vypredané).



/stav série: 3:3/



Košice: Riečický - Volgin, Šedivý, Snuggerud, Romančík, Deyl, Saucerman - Klhůfek, Chovan, Paršin - McPherson, Ihnačák, Bartánus - Pereskokov, Slovák, Rogoň - Mrázik, Havrila, Milý



Slovan Bratislava: Windsor - Breton, MacKenzie, Gachulinec, Sersen, Valach, Maier, Golian - Yogan, Rapuzzi, Zigo - Jääskeläinen, Harris, Takáč - Chalupa, Preisinger, Matoušek - Lukošík, Bezák, Belluš

Na snímke radosť hráčov HC Slovan Bratislava z gólu na 0:2 v šiestom zápase semifinále Kaufland play off Tipos extraligy HC Košice - HC Slovan Bratislava v Košiciach v nedeľu 17. apríla 2022. Foto: TASR - Milan Kapusta

Košice 17. apríla (TASR) - O víťazovi semifinálovej série medzi hokejistami HC Košice a HC Slovan Bratislava rozhodne siedmy zápas. Košičania v 6. stretnutí Kaufland play off Tipos extraligy zdolali Slovanistov na domácom ľade 4:2. Víťazný gól strelil v 59. minúte Allan McPherson. Siedmy duel je na programe v utorok 19. apríla v Bratislave.Prvýkrát v sezóne vypredaná Steel aréna sledovala v prvej tretine hokej s vysokým nasadením. Ofenzívne aktívnejší aj viac nebezpeční v nej boli hostia. Harris svoju šancu otvoriť skóre v 4. minúte ešte nevyužil. Na opačnej strane nebol o tri minúty úspešný ani Paršin, ktorý sa po ľavom krídle predral pred brankára Windsora, ale v zakončení neuspel. V 14. minúte práve Paršin v strednom pásme nepresnou prihrávkou daroval puk Harrisovi, ktorý strelou zo strednej vzdialenosti prekonal Riečického - 0:1. Domáci mali možnosť presilovky, nevyužili ju, ale gólom sa neskončila ani šanca Gachulinca v závere prvej časti.V 24. minúte boli hostia blízko k druhému gólu, ale obranca Breton trafil do žŕdky. Nasledovalo viacero príležitostí hostí, ktoré vyústili do gólu v 28. minúte. Valach nastrelil puk na Riečického, pred ktorým bol nepokrytý Zigo - 0:2. V 31. minúte sa hralo štyria proti štyrom a viac priestoru využili domáci. Vo štvrtom zápase po sebe sa presadil košický útočník Rogoň, keď po strele Paršina dostal puk za Windsora - 1:2. Domáci ofenzívne ožili, do konca druhej časti si vytvorili viacero gólových príležitostí, ale Windsor podržal svoj tím.Hostia v 46. minúte nevyužili presilovku a po nej sa k početnej výhode dostali Košičania. V nej sa dostali do kombinácie, ktorú po Chovanovej prihrávke využil Slovák - 2:2. Náskok hosťom mohli krátko na to vrátiť Takáč aj Jääskeläinen, no Riečického neprekonali. Rozhodujúci moment zápasu priniesla 59. minúta. V nej domáci vyhrali buly v útočnom pásme a po strele Šedivého dorazil McPherson puk za Windsora. Hostia sa dostali k hre bez brankára, počas ktorej MacKenzie fauloval pred prázdnou bránkou McPhersona, ktorému pripísali technický gól - 4:2.