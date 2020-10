TIPOS EXTRALIGA: Východniarske hokejové derby pre Michalovce

HC Košice - HK Dukla Ingema Michalovce 3:4 pp (1:2, 0:1, 2:0 - 0:1)



Góly: 16. Pospíšil (Baránek, Pavlin), 42. Pospíšil (Vopelka, Baránek), 58. Jenyš (Deyl, Réway) - 10. Ťavoda (Šoltés, Korhonen), 15. Takáč (Mlynarovič, Southorn), 20. Bartánus (Lalancette, Southorn), 64. Bartánus (Southorn, McCormack). Rozhodovali: Adamec, Goga - Beniač, Crman, vylúčení: 6:6 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, bez divákov



HC Košice: Sedláček - Pavlin, Baránek, Michalčin, Růžička, Slovák, Deyl, Mudrák - Vopelka, Chovan, Réway - Milý, Pospíšil, Klhůfek - Belluš, Eliaš, Jenyš - Krasničan, Frič, Jokeľ

HK Dukla Ingema Michalovce: Škorvánek - Southorn, Zeleňák, McCormack, Ventelä, Bdžoch, Ťavoda, Ragan, Zekucia - Regenda, Lalancette, Hickmott - Bartánus, Mlynarovič, Takáč - Šoltés, Galamboš, Korhonen - Mašlonka, Češík, Matoušek

Jan Šťastný, tréner HC Košice: "Pripravovali sme sa na veľkú ofenzívnu silu Michaloviec. Celkovo to však bol vyrovnaný zápas. Inkasovali sme dva lacné góly a proti takému súperovi je ťažké to otáčať. V tretej tretine sme išli do rizika, povedali sme si, že skúsime zabojovať. Stiahli sme hru na tri päťky a výsledkom bolo vyrovnanie na 3:3. Verili sme si na nájazdy, no v predĺžení sme spravili naivný faul a súper rozhodol v presilovke. Chlapcom však chcem poďakovať za to, že sa vrátili do zápasu."

Miroslav Chudý, tréner HK Dukla Ingema Michalovce: "Som spokojný s tým, čo sme dnes uhrali, pretože sme to nemali jednoduché. Bol som zvedavý, čo s nami spraví dlhý zápasový výpadok. Nemal som preto veľké očakávania od dnešného zápasu. Prvá tretina bola vyrovnaná, my sme v nej vyťažili z minima maximum. V druhej sme boli lepší my, v tretej domáci. Súper vyrovnal zaslúžene, remíza zápasu svedčila. V predĺžení sme využili ponúknutú šancu, s presilovkami sme dnes boli celkovo spokojní."

Košice 23. októbra (TASR) - Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce zvíťazili v piatkovom zápase 7. kola Tipos extraligy na ľade HC Košice 4:3 po predĺžení. Víťazný gól strelil v presilovke v 64. minúte Marek Bartánus.Úvodné minúty priniesli bojovný hokej, ktorému nechýbalo nasadenie, ale absentovali gólové šance. Tie prišli v 6. minúte počas košickej presilovky, v ktorej sľubnú príležitosť nevyužil Réway a Klhůfek z ostrého uhla netrafil odkrytú bránku. O štyri minúty mali hostia počas avizovanej presilovky výhodu, ktorú zúročil Ťavoda, keď zblízka prekvapil Sedláčka - 0:1. Michalovčania mohli v 13. minúte zvýšiť svoj náskok, v početnej výhode zvierali súpera, no ten kontroval šancou Růžičku z protiútoku. Hostia boli v útoku nebezpečnejší a Takáč v 15. minúte prestrelil Sedláčka - 2:0. Odpoveď Košičanov však prišla už o 34 sekúnd, keď Pospíšil prvým extraligovým gólom korigoval na 1:2.Ani v druhej tretine nebola núdza o zaujímavé situácie, ale gólov ubudlo. V 2. minúte neskóroval Hickmott, keď neuspel pred odkrytou bránkou. Pribudlo ostrejších súbojov aj vylúčení a počas presiloviek viackrát "horelo" pred oboma bránkami. V 27. minúte mal počas oslabenia šancu Takáč, ale Sedláček mu nedoprial radosť. V závere druhej časti sa v presilovke hostí dostal k odrazenému puku Bartánus a upravil na 1:3 z pohľadu domácich.Košičania v úvode tretej časti prežili oslabenie bez inkasovaného gólu a v ich následnej presilovke uplatnil Pospíšil dôraz pred bránkou - 2:3. Domáci sa snažili o vyrovnanie, sľubnú šancu mal Jenyš, ale zblízka neprekonal Škorvánka. Aj v presilovke "oceliarov" v 55. minúte bolo rušno pred Škorvánkom, ktorý zmaril tutovku Vopelkovi. Náskok hostí mohol v 57. minúte potvrdiť Regenda, ale individuálnu akciu nezakončil gólom. Domáci sa dočkali v 58. minúte, keď Deylovu strelu ideálne tečoval Jenyš - 3:3.Bartánus v závere riadneho hracieho času nevyužil sľubnú príležitosť, ale v presilovke v predĺžení si to vynahradil a rozhodol o víťazstve hostí.