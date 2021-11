Zvolen zdolal prvý Slovan, Paukovček rozhodol o víťazstve Trenčínu

Na snímke fanúšikovia hokeja zapaľujú sviečky na pamiatku zosnulých hokejistov Dušana Pašeka a Borisa Sádeckého pred začiatkom zápasu 14. kola Tipos extraligy v hokeji HC Slovan Bratislava - HKM Zvolen 5. novembra 2021 v Bratislave. Foto: TASR- Pavel Neubauer

HC Slovan Bratislava - HKM Zvolen 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)



Góly: 20. Leskinen (Krieger, Diakov), 26. Mikúš (Zuzin, Kotvan). Rozhodovali: Novák, Müllner - Gegáň, Hercog, vylúčení: 6:6 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 2640 divákov.



Slovan: Windsor – MacKenzie, Sersen, Gachulinec, Beňo, Valach, Maier, Štajnoch – Jääskeläinen, Harris, Takáč – Sukeľ, Rapuzzi, Yogan – Matoušek, Bezák, Zigo – Preisinger, Kytnár, Lukošík



Zvolen: Rahm – Hain, Kotvan, Roy, Diakov, Kubka, Hraško, Barcík – Ully, Viedenský, Zuzin – Krieger, Puliš, Leskinen – Stupka, Mikúš, Török – Saracino, Marcinek, Csányi

Na snímke v popredí Ville Leskinen (Zvolen) strieľa gól, v pozadí brankár Slavana Clnt Windsor v zápase 14. kola Tipos extraligy v hokeji HC Slovan Bratislava - HKM Zvolen 5. novembra 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

HC Košice - HK Dukla Ingema Michalovce 1:2 po predĺžení (0:1, 0:0, 1:0 - 0:1)



Góly: 57. Tansey (Chovan, Pereskokov) - 14. Žitný (Kukuča, Galamboš), 63. Keränen (Cameranesi, Pavlin). Rozhodovali: T. Orolin, Valach - Beniač, Hajnik, vylúčení: 3:5 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 1438 divákov.



zostavy:



HC Košice: Košarišťan - Šedivý, Saucerman, Deyl, Tansey, Cibák, Romančík, Štec - McPherson, Slovák, Bartánus - Pereskokov, Chovan, Paršin - Rogoň, Klhůfek, Lapšanský - Jokeľ, Havrila, Milý



HK Dukla Ingema Michalovce: Williams - Bokroš, Macejko, Pavlin, Gajdoš, Mudrák, Ťavoda, Stripai - Regenda, Cameranesi, Keränen - Kukuča, Galamboš, Hajnik - Žitný, Erkinjuntti, Mráz - Lačný, Chalupa

Kalle Kaskinen, tréner HC Košice: "Začali sme pomalšie, ale od druhej tretiny sme už hrali tak, ako sme chceli hrať. Som hrdý na svoj tím. V presilovkách sme mali dať viac gólov a výsledok by bol iný. Michalovce ukázali viac trpezlivosti."



Tomek Valtonen, tréner HK Dukla Ingema Michalovce: "Tento týždeň sme sa sústredili na Košice. Chýbali nám niektorí útočníci, ale predviedli sme kvalitnú hru. Mali sme dobrú disciplínu, hrali sme dobre aj v presilovkách a oslabeniach."

Na snímke vpravo Kevin Tansey (HC Košice) vyrovnáva na 1:1, vľavo brankár Devin Wiliams (HK Dukla Ingema Michalovce) v 14. kole Tipos extraligy v hokeji HC Košice - HK Dukla Ingema Michalovce v piatok 5. novembra 2021. Foto: TASR - Milan Kapusta

HK Dukla Trenčín - MHk 32 Liptovský Mikuláš 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)



Góly: 8. Krajč, 30. Honzek (Minárik, Valach), 55. Paukovček (Valach) - 6. Urban (Hovorka, Kriška), 13. Urban (Kriška, Obdržálek). Rozhodovali: D. Konc st., Kalina - Šoltés, Janiga, vylúčení: 5:5 na 2 min., presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 1370 divákov.



zostavy:



HK Dukla Trenčín: Valent - Lemcke, Kudla, Nátny, Starosta, Urban, E. Švec, Martiška - Tybor, Mikyska, Bezúch - Valach, Paukovček, Honzek - Minárik, J. Švec, Berisha - Krajč, Rehuš, Beták - Krajčovič



MHk 32 Liptovský Mikuláš: Vošvrda - Ventelä, S. Droppa, Ilenčík, Mezovský, Kurali, Nemec, Krempaský - Kriška, Hovorka, Obdržálek - Michalík, Petráš, Jurík - Paločko, Urban, Uhrík - Haluška, Walega, Čuvilov - Dunčko

HK Poprad - HC Grotto Prešov 3:5 (0:0, 0:4, 3:1)



Góly: 45. Skokan (Brejčák, Svitana), 49. Livingston (Brejčák, Skokan), 51. Bjalončík(Ulrych) - 25. Čacho, 27. Sýkora (Michnáč), 29. Šimun (V. Fekiač), 37. Lalík (Nauš, Čacho), 59. Zagrapan (Vas, Welychka). Rozhodovali: Štefik, Korba – D. Konc ml., Knižka, vylúčení: 7:3, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:, bez divákov



Zostavy:



Poprad: Rychlík (41. Valluš) – Drgoň, Brejčák, Dalhuisen, Ulrych, Rymsha, Novajovský, Demo – Svitana, Skokan, Paločko – Mešár, Bjalončík, Livingston – Vandas, Bortňák, Handlovský – Valigura, Jevoš, Šišovský – Stanček.



Prešov: Bespalov – Rajnoha, Bakala, F. Fekiač, Ružička, Jendroľ, Turan, Bača – Welychka, Čacho, Charbonneau – Michnáč, Vas, Sýkora – Lalík, Zagrapan, Nauš – Klíma, V. Fekiač, Šimun – Miškuf.

Peter Mikula, tréner Popradu: "Prešov si body zaslúži. Keby sme hrali tak celý zápas, ako sme hrali 10 až 12 minút v tretej tretine do vylúčenia Bjalončíka, tak by som bol celkom spokojný. Súperovi sme pomohli fatálnymi chybami. Čo dokážeme vyprodukovať, mi už rozum neberie. To nás stálo zápas."



Ernest Bokroš, tréner Prešova: "Tešíme sa z víťazstva vonku. Tri body sú pre nás cenné, pretože naša hra vonku nebola taká ako doma. Bojovali sme ceý zápas. Dali sme štyri góly a potom prišli zlé momenty. Hráči si už mysleli, že zápas je v suchu. Boli tam napriek výhre veci, na ktorých treba pracovať. V ďalšom zápase by sa nám to už nemuselo podariť."

HC Nové Zámky - HK Nitra 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)



Góly: 58. Hatala (Langkow) - 16. R. Varga (Hrnka, Buček), 24. Múčka (Pupák, Švarný), 50. Rockwood (Krivošík), 60. Sýkora (R. Varga, Švarný). Rozhodovali: Baluška, Žák – Junek, Jurčiak, vylúčenia: 4:3 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0



Nové Zámky: Lackovič – Hatala, Bull, Knižka, Reini, Ligas, Roman, Šeliga – Jackson, Šiška, Farley – Števuliak, Langkow, Klempa - T. Varga, Fetkovič, Mišiak – Hrabčák, Ondrušek, Kurbatov – Tóth



Nitra: Honzík – Raskob, Pupák, Nemec, Švarný, Bodák, Vitaloš – Buček, Hrnka, Tvrdoň – Holešinský, Rockwood, Krivošík – R. Varga, Baláž, Bajtek – Molnár, Sýkora, Múčka – Zöld

Gergely Majoross, tréner HC Nové Zámky: "Mali sme v pamäti predošlý vzájomný zápas a vedeli sme, aký výkon musíme podať, aby sme boli úspešní. Vytvorili sme si nejaké šance, ale celkovo sme neboli lepší než súper. Víťazstvo hostí je zaslúžené."



Dušan Milo, asistent trénera HK Nitra: "Mali sme lepší pohyb než Nové Zámky. Podali sme zodpovedný výkon a napriek tomu, že počas zápasu odstúpili Hrnka a Pupák, sa chalani dali dokopy a doviedli zápas do víťazného konca. Sme radi za tri body."

Zápas 15. kola Trenčín - Banská Bystrica odložili na neurčito

Košice 5. novembra (TASR) - Hokejisti HKM Zvolen triumfovali v piatkovom stretnutí 14. kola Tipos extraligy na ľade prvého Slovana Bratislava 2:0 a ukončili päťzápasovú víťaznú sériu domácich. Sami pritom vyhrali tretí duel po sebe a poskočili na druhú priečku tabuľky. Nazbierali 28 bodov rovnako ako tretie Michalovce, Slovan má o tri viac.Pred štartom si všetci na štadióne uctili minútou ticha Dušana Pašeka ml. a Borisa Sádeckého, ktorí v uplynulých dňoch tragicky zomreli. Obaja v minulosti hrali za Slovan. Vedenie klubu v dôsledku tragických udalostí zvažovalo odklad stretnutia s HKM Zvolen, nakoniec sa však duel uskutočnil.Rahm musel zasiahnuť už po niekoľkých sekundách, keď ho preveril Jääskeläinen, ale jeho strelu skryl brankár hostí do lapačky. Po 66 sekundách prišiel faul Gachulinca a v presilovke si vypracoval šancu Puliš, no ani on neotvoril skóre. Najväčšia šanca úvodu zápasu prišla v 6. minúte, keď sa domáci dostali do prečíslenia dvoch proti jednému, no Preisinger s Kytnárom akciu nezvládli. V 11. minúte vysunul Mikúš Stupku, Windsor vytiahol pohotový zákrok. Zvolen predviedol v 20. minúte rýchlu akciu a išiel do vedenia. Krieger potiahol puk cez MacKenzie, síce spadol, ale za ním išiel v tandeme Leskinen a ten zavesil pod hornú žŕdku - 0:1.Hostia si zahrali presilovku aj v úvode druhej časti a tentokrát s gólovým koncom. Zuzin prihral na ľavý kruh Mikúšovi a ten prestrelil Windsora. Krátko na to prišiel ďalší domáci faul a mohlo byť už 0:3, Krieger sa snažil poslať puk pomedzi betóny brankára, ale ten si priestor postrážil. Slovan mohol znížiť v polovici zápasu, keď sa jeho hráči natlačili pred Rahma, ten stratil v bránkovisku puk, ale nik ho nedokázal dotlačiť do siete. Záver tretiny poznačili časté vylúčenia. V 37. minúte sa natlačil do zakončenia Jääskeläinen, ale prestrelil.Slovanu sa nepodarilo znížiť ani počas ďalšej presilovky, i keď mal na jej konci veľkú príležitosť Zigo a po ňom sa snažil o dorážku Jääskeläinen. Zvolen sa v ďalších minútach sústredil hlavne na defenzívu, často len vyhadzoval puky a darilo sa mu držať súpera ďaleko od svojej bránky. Slovan nevedel nájsť odpoveď na kompaktnú obranu súpera, jeho strely prichádzali z nepripravených pozícií a Rahm si s nimi poradil. Domáci stiahli Windsora necelé tri minúty pred koncom, chvíľu hrali 6 proti 4, ale skóre sa už nezmenilo.Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce zvíťazili v 14. kole Tipos extraligy na ľade HC Košice 2:1 po predĺžení. Víťazný gól strelil v 63. minúte Janne Keränen.Rovnako ako na ostatných štadiónoch, aj v košickej Steel aréne si aktéri zápasu aj diváci minútou ticha uctili pamiatky nedávno zosnulých Borisa Sádeckého a Dušana Pašeka. Po opatrnom úvode zápasu si Košičania vytvorili tlak v presilovke v 9. minúte, ale obrana hostí na čele s pohotovým Williamsom zmarila viacero streleckých pokusov. Následnej sa k početnej výhode dostali hostia a spoluprácu s Galambošom a Kukučom zakončil Žitný - 0:1. Michalovce sa ubránili aj druhej presilovke "oceliarov" a po prvej tretine držali najtesnejší náskok.Počas 22. minúty si fanúšikovia skandovaním mena Dušana Pašeka ešte raz pripomenuli bývalého útočníka, ktorý v Košiciach nosil dres práve s číslom 22. V 23. minúte mohol chybu domácich potrestať Galamboš, ale jeho šancu zmaril pohotový brankár Košarišťan. Hostia umne bránili tesný náskok, Košičanom počas hry s vyrovnaným počtom hráčom veľa nedovolili a prekvapiť sa nenechali ani v oslabení v 30. minúte. Gólom sa neskončila ani strieľaná prihrávka Galamboša na Lačného, ktorý neusmernil puk do košickej bránky.Tretia tretina bola najmä o snahe Košičanov o vyrovnanie. Dlho však narážali na organizovanú defenzívu súpera, ktorý zároveň hrozil z brejkov. Sľubné šance nepremenili Deyl ani Paršin, domácim nevyšla ani presilovka v 50. minúte, ale o sedem minút sa dočkali. Obranca Tasey uplatnil dôraz po svojej strele a dorazil puk za brankára Williamsa - 1:1.Hostia si do predĺženia preniesli presilovku, ale obrana Košíc situáciu zvládla. O víťazstve hostí rozhodol Keränen, keď si v efektnej individuálnej akcii poradil s obrancom Deylom aj brankárom Košarišťanom - 1:2.Hokejisti HK Dukla Trenčín zvíťazili v 14. kole Tipos extraligy nad MHk 32 Liptovský Mikuláš 3:2. Víťazný gól strelil v 55. minúte Lukáš Paukovček.Prvá tretina priniesla vyrovnaný hokej, no spokojnejší po nej boli Liptáci, ktorí využili obe presilovky. V 6. minúte Urban zblízka zakončil spoluprácu s Hovorkom a Kriškom - 0:1. O dve minúty však práve autor gólu hostí spravil chybu a pohotový Krajč zblízka prekonal Vošvrdu - 1:1. V 13. minúte však Urban odčinil svoje zaváhanie, keď opäť v presilovke prekonal Valenta - 1:2.Druhá tretina priniesla prevahu domácich "vojakov." Valach ani Tybor ešte sľubné príležitosti nevyužili, ale v 30. minúte 16-ročný útočník Honzek spomedzi kruhov prekonal Valenta - 2:2. Prostredná časť priniesla viacero vylúčení, ale skóre sa už nezmenilo.Dôležitý moment priniesla 43. minúta, v ktorej sa Trenčania ubránili oslabeniu aj napriek viacerým nebezpečným šanciam Liptákov. Šance domáceho Tybora či teč Urbana nezmenili skóre. Stalo sa tak v 55. minúte, keď po prihrávke Valacha presne namieril Paukovček - 3:2. Hostia sa v závere pokúsili vyrovnať počas hry so šiestimi korčuliarmi, ale skóre sa nezmenilo ani po strele Berishu, ktorý trafil žŕdku prázdnej bránky hostí.Hokejisti HK Poprad prehrali v 14. kole Tipos extraligy na domácom ľade s HC GROTTO Prešov 3:5.V domácej bránke sa proti Prešovu postavil starší z mladej dvojice popradských brankárov Roman Rychlík. "Kamzíci" totiž nemôžu dlhodobo počítať so skúsenou brankárskou dvojicou Čiliak - Tomek. V prvej tretine sa na ľade nič vážnejšieho neudialo. Prešov v úvode zápasu prehajdákal takmer minútovú presilovku 5 na 3. Do prvej sľubnej príležitosti sa domáci dostali až v 14. minúte, keď vo vlastnom oslabení unikla dvojica Vandas - Mešár. V závere prvého dejstva mohol poslať Poprad do vedenia po Svitanovej prihrávke Matej Paločko, ale Bespalov vytiahol pohotový zákrok.V druhej tretine Popradu skolabovala obrana. V 25. minúte nastrelil Demo na útočnej modrej brániaceho Čacha, ktorý sa s odrazeným pukom rútil sám na domácu bránku a po peknom blafáku otvoril skóre - 0:1. Vzápätí mohli domáci prehrávať už o dva góly. Ľalíkovi zabránil skórovať reflexívny zákrok Rychlíka. Popradčania v snahe rýchlo vyrovnať znova chybovali. Po krídle prenikol Michnáč, ktorého strela skončila na žŕdke, ale z naslednej dorážky sa presadil Sýkora. V 29. minúte hostia vo vlastnom oslabení zvýšili už na rozdiel troch gólov. Domáci obrancovia zakiksovali s rozohrávkou pred vlastnou bránou, z čoho ťažil samostatnými únikom Šimun. Chaos v hre domácich podčiarkla situácia z 32. minúty, kedy sa domáci obrali o sľubnú hernú situáciu pred Bespalovom hrou s šiestimi korčuliarmi na ľade. Na hrozivých 0:4 zvýšil opäť po hrubej chybe domácej obrany zblízka Lalík.Po druhej prestávke sa medzi tri žrde Popradu postavil Valluš a domáci spustili stíhaciu jazdu. V 45. minúte nahodil z rohu klziska puk na bránku Prešova Skokan a ten sa po kurióznom odraze od Bespalovej hlavy ocitol v sieti. O štyri minúty neskôr šikovne tečoval Brejčákovu strelu Livingston a Poprad znížil na rozdiel dvoch gólov. Lavička hostí reagovala na vývoj stretnutia oddychovým časom, ale krátko po ňom Prešov znova inkasoval. Na začiatku i konci tretieho gólu domácich bol prešovský kapitán Zagrapan, ktorý najprv zle rozohral, aby si následne v páde zrazil puk do vlastnej siete. Gól bol napokon pripísaný Bjalončíkovi. Možné vyrovnanie si "kamzíci" zmarili nedisciplinovanosťou. Štyri minúty pred koncom riadnej hracej doby napálil v presilovke konštrukciu Vallušovej bránky hosťujúci Ružička. Definitívne šance Popradu na obrat v stretnutí zmaril počas ďalšej presilovky Prešova v 59. minúte Zagrapan, ktorý poslal odrazený puk do siete priamo z bránkoviska - 3:5. V závere domácim nepomohol ani oddychový čas ani hra bez brankára.Hokejisti HK Nitra zastavili v Tipos extralige šnúru troch prehier, keď v piatkovej predohrávke 21. kola vyhrali na ľade HC Nové Zámky 4:1. Brankár hostí David Honzík prišiel o čisté konto tri minúty pred koncom duelu.Nitra mala v úvode stretnutia herne navrch, ale do prvej výraznejšej príležitosti sa vo 4. minúte dostal domáci Fetkovič, pred brankárom Honzíkom mu však puk skĺzol z hokejky. Tento moment akoby nakopol Novozámčanov, gólom sa však neskončili ani ďalšie príležitosti na hokejkách Langkowa, Romana, či Šišku. V 13. minúte opäť Šiška nevyužil zmätok pred nitrianskou bránkou a tak udrelo na druhej strane - pri vylúčení Hatalu a vyšachovaní domácej obrany otvoril skóre Róbert Varga. Vzápätí mohol pridať druhý zásah Krivošík, no stav sa už do prestávky nezmenil.Domáci sa na začiatku druhej časti snažili o vyrovnanie, inkasovali však aj druhýkrát. V 24. minúte tečoval Pupákov od modrej čiary nahodený puk pred Lackovičom úspešne Múčka - 0:2. Na druhej strane nevyužil možnosť znížiť pred odkrytou bránkou súpera Števuliak a Nové Zámky nevyužili ani početnú výhodu pri vylúčení Hrnku v polovici zápasu. Vymazať nulu na konte strelených gólov nedokázal potom Langkow, tri minúty pred druhou sirénou zasa mohol tretí gól pridať Holešinský, no trafil iba do konštrukcie. Hostia tak išli do poslednej časti s dvojgólovým náskokom.Nečakane dlhšiu pauzu spôsobil výpadok elektriny v hale, v tretej tretine sa potom domáci dlho márne snažili dostať ku kontaktnému gólu. Naopak, náskok Nitry poistil v 50. minúte Rockwood po asistencii Krivošíka. Až tri minúty pred koncom sa Novozámčanom podarilo odkliať bránku súpera, keď sa presadil obranca Hatala. Domáci to potom ešte skúsili bez brankára a pri power play spečatil dvanásť sekúnd pred koncom triumf Nitry Sýkora.Zápas 15. kola hokejovej Tipos extraligy medzi HK Dukla Trenčín a HC ´05 Banská Bystrica sa neuskutoční v pôvodnom termíne. Banskobystrický klub na sociálnych sieťach informoval, že pre pretrvávajúci nepriaznivý zdravotný stav mužstva sa s Duklou dohodol na odložení stretnutia na zatiaľ neznámy dátum."Barani" odohrali zatiaľ posledný zápas v 12. kole na ľade Prešova. Odvtedy vynechali zápasy v Poprade aj v dnešný v Nových Zámkoch.Okrem súboja Trenčína s Banskou Bystricou sa v nedeľu neuskutoční ani spišské derby medzi Popradom a Spišskou Novou Vsou.