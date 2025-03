Košice zvíťazili nad Trenčínom 2:1

štvrťfinále play off Tipos extraligy - prvý zápas /na 4 víťazstvá/:



HC Košice - HK Dukla Trenčín 2:1 pp (0:0, 1:0, 0:1 - 1:0)



Góly: 40. Ferenc (Mikúš, Martel), 66. Chovan (Gildon, Pollock) - 50. Maruna (Mráz). Rozhodcovia: J. Konc ml., Kocúr - Junek, Vyšný, vylúčení: 3:6 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 3884 divákov.



/stav série: 1:1/



Košice: Riečický - Teves, Rosandič, Šedivý, Gildon, Ferenc, Deyl - Jääskeläinen, Pollock, Lunter - Mikúš, Martel, Archambault - Lamper, Havrila, Chovan - Bartánus, Kohút, Rogoň



Trenčín: Grigals - MacDougall, Starosta, Macejko, Hlaváč, Hatala, Laurenčík, Bečár - Josling, Green, Záborský - Maruna, Mráz, Ahl - Krajčovič, Lapšanský, Bezúch - Krajč, Kalis, Hudec



hlasy (zdroj: TASR):



Dan Ceman, tréner HC Košice: "Cítili sme tlak, keďže sme po prvom zápase prehrávali. Hostia hrali uvoľnenejšie, jeho hráči mali sebavedomie. V tretej tretine sme bránili tesný náskok, ale po chybe sme inkasovali gól. Presilovky nám začali fungovať a dúfam, že v ďalších zápasoch budeme efektívnejší a viac uvoľnení. Ideme na ľad súpera, na ktorom nebudeme pod takým tlakom."



Michal Chovan, útočník HC Košice, strelec víťazného gólu: "Bol to ďalší ťažký zápas. Vedeli sme, že play off bude taká. Pripustili sme si tlak a nehrali sme s ľahkosťou. Verím, že po tomto zápase to z nás opadne. Teraz musíme dobre zregenerovať a pripraviť sa na ďalšie zápasy."



Tommi Hämäläinen, tréner HK Dukla Trenčín: "Mali sme pod kontrolou celý zápas, žiaľ, neboli sme takí efektívni ako v prvom stretnutí. Súperovi sme nedovolili veľa presiloviek. Zatiaľ to pre nás vyzerá celkom dobre."



Tomáš Záborský, útočník HK Dukla Trenčín: "Opäť to bol vyrovnaný zápas. Bolo to o jednom góle. Vypracovali sme si veľa šancí, žiaľ, dnes sme ich nepremenili a na konci sme pykali. Šancí sme mali naozaj veľa, domácim výborne zachytal brankár. Keby mám niekto pred sériou povedal, že z Košíc odídeme za stavu 1:1, tak by sme to brali všetkými desiatimi. Vidíme, že sú "hrateľní" a ak budeme dodržiavať systém a hrať našu hru, tak máme šancu."



Košice 20. marca (TASR) - Hokejisti HC Košice zvíťazili nad HK Dukla Trenčín 2:1 po predĺžení v druhom štvrťfinálovom zápase play off Tipos extraligy. Stav série hranej na štyri víťazné zápasy vyrovnali na 1:1. Víťazný gól strelil útočník Michal Chovan. Tretí zápas série je na programe v nedeľu na trenčianskom ľade.Domáci nastúpili s cieľom vyrovnať stav série, no v prvej tretine hostí príliš neprevýšili. Viac nebezpečných príležitostí si vytvorili hostia, ale bezgólové skóre nezmenili. Diváci sa prvého gólu dočkali 17 sekúnd pred druhou sirénou, keď obranca Jakub Ferenc poslal domácich do vedenia - 1:0. Hostia boli naďalej nebezpeční v ofenzíve a 18-ročný útočník Ondrej Maruna vyrovnal svojím prvým extraligovým gólom po prihrávke Bruna Mráza - 1:1. Košičania mali v predĺžení presilovku, v ktorej Michal Chovan rozhodol o triumfe domácich.