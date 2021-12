Hokejisti z Košíc doma prehrali proti Nitre 1:3

HC Košice - HK Nitra 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)



Góly: 33. Snuggerud (Slovák, Tansey) - 1. Sýkora (Baláž), 3. Múčka (Švarný, Bajtek), 56. Drábek (Bajtek). Rozhodovali: Krajčík, Výleta - Synek, Tvrdoň, vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, bez divákov.



zostavy:



Košice: Košarišťan - Deyl, Snuggerud, Tansey, Cibák, Saucerman, Šedivý, Romančík - Pereskokov, McPherson, Klhůfek - Rogoň, Chovan, Paršin - Mrázik, Slovák, Jokeľ - Milý, Havrila, Jacko



Nitra: O´Connor - Nemec, Mezei, Švarný, Raskob, Vitaloš, Bodák, Pupák - Hrnka, R. Nemec, Buček - Tvrdoň, Rockwood, Šramaty - Sýkora, Baláž, Varga - Drábek, Bajtek, Múčka



Košice 5. decembra (TASR) - Hokejisti HK Nitra zvíťazili v 23. kole Tipos extraligy na ľade HC Košice 3:1. Po troch prehrách bodovali naplno a upevnili si priebežné 4. miesto. Košičania sú 20. odohraných zápasoch na 5. mieste.Hlavný tréner HK Nitra Antonín Stavjaňa necestoval do Košíc pre virózu a nahradil ho manažér Tomáš Chrenko. Košičania sa nepoučili z nevydareného úvodu piatkového zápasu so Zvolenom a opäť rýchlo prehrávali. Na konci 1. minúty Snuggerud nešikovne vyhodil puk spred brankára Košarišťana a Sýkora kuriózne otvoril skóre - 0:1. Zaskočení domáci inkasovali aj z druhej príležitosti hostí, keď v 3. minúte nechali priveľa priestoru Múčkovi, ktorý tečoval pokus Švarného - 0:2. Hostia mali v prvej tretine hru pod kontrolou. Ich herná pohoda vyplynula aj z mnohých chýb Košičanov, ktorí sa nevedeli dostať do tempa a v ofenzívnych akciách ukázali veľa nepresností. Do sľubných príležitostí sa dostali Romančík či Klhůfek, ale O´Connora neprekonali.Hostia ani v druhej časti nepoľavili z ofenzívnej hry a často sa dostali pred brankára Košarišťana. Strela Tvrdoňa v 29. minúte skončila na hornej žŕdke a v následnom oslabení "oceliarov" Košarišťan viackrát podržal svoj tím. V 33. minúte domáci znížili, keď Snuggerud v presilovke dosiahol svoj prvý gól v slovenskej extralige - 2:1.Na hernom prejave domácich v úvode tretej časti bola vidieť snaha o vyrovnanie. V 49. minúte boli k nemu blízko, keď Chovan trafil v presilovke žŕdku. Defenzívna hra hostí však robila problémy Košičanom a Nitra držala tesný náskok aj vďaka pozornému brankárovi O´Connorovi. O víťazstve hostí definitívne rozhodol Drábek, ktorý sa v 56. minúte natlačil cez obrancu a zvýšil na 1:3. Košičania sa v 60. minúte dostali k hre bez brankára, ale skóre sa už nezmenilo.."."