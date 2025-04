VIDEO: Nitra odvrátila koniec sezóny, v Košiciach zvíťazila 4:2

Na snímke šarvátka v piatom zápase finále play off hokejovej Tipos extraligy HC Košice - HK Nitra v Košiciach v piatok 25. apríla 2025. Foto: TASR - František Iván

finále play off Tipos extraligy – piaty zápas /na 4 víťazstvá/:



HC Košice - HK Nitra 2:4 (0:2, 1:2, 1:0)



Góly: 23. Archambault (Martel, Krivošík), 56. Pollock (Gildon) - 15. Descheneau (Bajtek, Gill), 20. Bubela (Jackson), 27. Gill, 30. Hrnka (Jackson, Passolt). Rozhodcovia: Baluška, Krajčík - Durmis, Pribula, vylúčení 5:10 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 8347 divákov.



/stav série: 3:2/

Košice: Janus (30. Riečický) - Teves, Rosandič, Parlett, Šedivý, Ferenc, Gildon, Kvietok - Jääskeläinen, Pollock, Petráš - Krivošík, Martel, Archambault - Lamper, Havrila, Rogoň - Mikúš, Chovan, Lunter



Nitra: Kašík - Cotton, Mezei, Green, Bača, Vitaloš, Stacha, Hain - Descheneau, Gill, Pobežal - Jackson, Bubela, Passolt - Bačo, Čederle, Okoličány - Kováč, Hrnka, Bajtek

hlasy (zdroj: TASR):



Dan Ceman, tréner HC Košice: „Do zápasu sme vstúpili s energiou, hnali nás aj diváci. Potom sme sa dopustili individuálnych chýb a namiesto toho, aby sme išli do vedenia, sa stal presný opak. V presilovkách sme mali príležitosti spravil niečo so zápasom. Hostia hrali veľmi dobre v oslabeniach. Naše presilovky neboli efektívne. Za inkasovanými gólmi boli individuálne chyby. Ani v ofenzívnej zóne sme nehrali tak, ako sme chceli hrať.“



Andrej Kmeč, tréner HK Nitra: „Vedeli sme, do čoho ideme a čo znamená ten zápas. Naši hráči podali od začiatku enormne tímový výkon, ktorý nás doviedol k víťazstvu. Bolo tam veľa obetavosti, veľa dobrých vecí a tímový výkon, ktorý nás doviedol k víťazstvu. Mali sme aj veľa ubránených oslabení, ktoré sa nám kopili. Výborný bol aj brankár Kašík. Každý hráč si dnes siahol na dno síl. Cieľ, ktorý sme si dali pred dnešným zápasom, vrátiť sériu do Nitry, sa nám podaril.“



Tomáš Hrnka, útočník HK Nitra: „Podali sme vynikajúci výkon. Konečne sme hrali tak, ako sa má hrať vo finále, keď chceme pokračovať. Dnešný výkon stál za to. Sme radi, že sme využili aj presilovku.“

Košice 25. apríla (TASR) - Hokejisti HK Nitra zvíťazili na ľade HC Košice 4:2 v piatom finálovom zápase play off Tipos extraligy. Odvrátili tým majstrovské oslavy „oceliarov“ a znížili stav série na 2:3. Šiesty duel je na programe v nedeľu pod Zoborom.Oba tímy začali duel nevyužitými presilovkami, po ktorých išli do vedenia hostia. Jaedon Descheneau dostal puk za brankára Jaroslava Janusa, pričom gól odobril aj videorozhodca. Košičania sa pred vypredaným hľadiskom nevedeli dostať do hernej pohody a šesť sekúnd pred koncom prvej tretiny im Miloš Bubela strelil druhý gól - 0:2. Olivier Archambault síce v 23. minúte znížil na 1:2, no hostia pokračovali v koncentrovanom výkone a dvojgólový náskok im vrátil Gill. Keď Tomáš Hrnka v 30. minúte zvýšil na 1:4, vystriedal Janusa Dominik Riečický. Košičania sa v závere zápasu pokúsili zvrátiť skóre so šiestimi korčuliarmi. V 56. minúte znížil Brett Pollock na 2:4