Hokejisti HC Košice zvíťazili nad HK Nitra 3:1

HC Košice - HK Nitra 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)



Góly: 13. Réway (Chovan, Baránek), 25. Klhůfek (Chovan, Réway), 30. Mráz (Réway, Chovan) - 10. Žitný (Dauda, Bajtek). Rozhodovali: Novák, Goga - M. Orolin, Valo, vylúčení: 7:4 na 2 min., presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, bez divákov.



HC Košice: Riečický — Nemčík, Baránek, Michalčin, Růžička, Slovák, Deyl, Petran — Réway, Chovan, Klhůfek — Belluš, Mráz, Poirier — Jacobs, Eliaš, Jenyš — Frič, Havrila, Jokeľ — Krasničan



HK Nitra: Cowley — Vitaloš, Mezei, Nemec, Švarný, Bodák, Ege, Hřebíček, Pupák — Hrnka, Slovák, Tvrdoň — Holešinský, Dauda, Finlay — Žitný, Kollár, Bajtek — Fominych, Šiška, Minárik

Na snímke vľavo radosť hráčov Košíc po treťom góle v zápase 43. kola hokejovej Tipos extraligy HC Košice – HK Nitra v Košiciach 28. februára 2021. Foto: TASR - František Iván

Na archívnej snímke v strede Marcel Šimurda 3. januára 2018 v Košiciach. Foto: TASR/Milan Kapusta

Košice 28. februára (TASR) - Hokejisti HC Košice zvíťazili v 43. kole Tipos extraligy nad HK Nitra 3:1.Prvá tretina priniesla rušný hokej, viacero vylúčených a nechýbali ani góly. V 3. minúte hostia umne zakombinovali v presilovke, ale Finlayho pohotovú strelu zmaril brankár Riečický. Druhú presilovku už hostia využili, keď si nepokrytý Žitný zblízka vychutnal košického brankára - 0:1. Krátko na to sa k presilovke dostali aj "oceliari." Kombináciami sa im nedarilo prekvapiť obranu Nitry, no Réway strelou z väčšej vzdialenosti využil zakrytý výhľad brankára Cowleyho - 1:1. V 17. minúte mala Nitra 2-minútovú presilovku o dvoch hráčov, ale obrana domácich nepustila súpera do vážnejšej šance.Druhá tretina bola herne aj gólovo v réžii domácich. Tí išli do vedenia v 25. minúte, keď Klhůfekovu prihrávku na Chovana nešťastne tečoval Mezei - 2:1. O tri minúty nezvýšil náskok "oceliarov" Havrila, no od 30. minúty bolo 3:1. Réway našiel v presilovke o dvoch hráčov nekrytého Mráza, ktorý zblízka nezaváhal.V tretej časti sa domáci sústredili na aktívne bránenie dvojgólového náskoku. Pomohol im aj brankár Riečický, ktorý zmaril sľubné šance Šišku aj Tvrdoňa. Hostia nedosiahli kontaktný gól ani v dvoch presilovkách v závere tretej časti a nepodarilo sa im to ani počas hry bez brankára.Marcel Šimurda, tréner HC Košice: "Antonín Stavjaňa, tréner HK Nitra: "