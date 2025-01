VIDEO: Košice zvíťazili nad Nitrou 3:2

Tipos extraliga, dohrávka 40. kola:



HC Košice - HK Nitra 3:2 (0:0, 0:2, 3:0)



Góly: 44. Mikúš (Gildon, Jääskeläinen), 45. Havrila (Archambault, Parlett), 51. Teves (Mikúš, Jääskeläinen) - 25. Okoličány (Lacka), 30. Vitaloš (Pobežal). Rozhodcovia: Štefik, Krajčík - Tomáš, Šoltés, vylúčení: 4:7 na 2 min., navyše Pollock 5 min. + DKZ za napadnutie hlavy alebo krku, Repčík (obaja Koš.) 5 min. + DKZ za podkopnutie, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 3039 divákov.







Košice: Janus - Parlett, Rosandič, Teves, Deyl, Šedivý, Gildon - Archambault, Martel, Petráš - Mikúš, Pollock, Jääskeläinen - Lamper, Havrila, Rogoň - A. Bartoš, Chovan, Repčík



Nitra: Aittokallio - Cotton, Mezei, Green, Kalman, Vitaloš, Bača, L. Pánik - Descheneau, Hrnka, Buček - Bajtek, Pobežal, Jackson - Lacka, Čederle, Okoličány - Bačo, Chrenko, Csányi - A. Nemec

hlasy:



Dan Ceman, tréner HC Košice: "Bol to divoký zápas s emóciami, v ktorom to bolo raz hore, raz dole. Prvá tretina bola taktická. Páčilo sa mi, ako sme začali druhú. Trávili sme veľa času v ofenzíve, no spravili sme netypické chyby, po ktorých hostia viedli. Majú nebezpečných hráčov a využili svoje protiútoky. V tretej tretine sme cítili, že máme šancu. Mali sme do nej dobrý vstup, cítili sme aj podporu fanúšikov. Naštartoval nás kontaktný gól na 1:2. Po strate vylúčeného Bretta Pollocka a (zraneného) Dannicka Martela začali hrať naši hráči svoj najlepší hokej. Som hrdý na úsilie, ktoré hráči vynaložili v neľahkej situácii."



Andrej Kmeč, tréner HK Nitra: "Zápas sme mali dobre rozohraný. V tretej tretine sme spravili chybu v striedaní, súper sa dostal k presilovke, ktorú využil. Odvtedy sme to mentálne nezvládli. Začali sme kopiť chyby a výsledkom bolo, že súper otočil zápas. V závere sme mali presilovku, počas ktorej sme stiahli brankára."



Tomáš Mikúš, útočník HC Košice: "Bol to infarktový zápas. Keď sme sa dostali do päťminútového oslabenia, bolo vidno, že chceme zvíťaziť. Parádne sme to ubránili. Potom sme síce inkasovali dva góly, ale bolo vidno, že si ideme za tým. Som rád, že sa nám to podarilo otočiť."



Košice 21. januára (TASR) - Hokejisti HC Košice zvíťazili nad HK Nitra 3:2 v utorňajšej dohrávke 40. kola Tipos extraligy. Po 2. tretine prehrávali 0:2, no napokon si pripísali plný bodový zisk. Bolo to pre nich štvrté víťazstvo po sebe, po ktorom majú na čele tabuľky sedembodový náskok na Spišskú Novú Ves, ktorá odohrala o zápas menej. Nitra prehrala druhýkrát po sebe a figuruje na 4. mieste. Košice zvíťazili nad úradujúcim majstrom vo všetkých troch vzájomných zápasoch v sezóne.Už v 2. minúte sa duel skončil pre najproduktívnejšieho hráča domácich Bretta Pollocka, ktorý dostal trest na 5 minút a do konca zápasu po faule na Filipa Bajteka. Hostia však dlhú presilovku nevyužili a bezgólové skóre prvej tretiny nezmenili ani dve početné výhody Košičanov. Nitrania sa v druhej tretine dostali do vedenia 2:0, no v tretej ho stratili. Domácich naštartoval gól Tomáša Mikúša, na ktorý nadviazali Matúš Havrila a Josh Teves. Hostia sa v závere dostali k ďalšej 5-minútovej presilovke, ktorú podporili stiahnutím brankára, ale skóre sa už nezmenilo.