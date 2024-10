Košice vyhrali nad Zvolenom 2:1

Tipos extraliga - 6. kolo:



HC Košice - HKM Zvolen 2:1 pp (0:0, 1:1, 0:0 - 1:0)



Góly: 40. Mikúš (Chovan, Petráš), 62. Pollock (Petráš) - 27. Senčák (Macek, Bindulis). Rozhodcovia: Krajčík, Novák - Pribula, Knižka, vylúčení: 3:1 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 4368 divákov



Košice: Riečický - Parlett, Teves, Ferenc, Gildon, Šedivý, Deyl, Mitro - Petráš, Chovan, Mikúš - Martel, Pollock, Jääskeläinen - Bartánus, Krivošík, Lamper - Rogoň, Havrila, Repčík



Zvolen: Kantor - Bindulis, Halbert, Beňo, Oligny, Sládok, Robertson, Hudec - Hecl, Sheehy, Kudrna - Mišiak, Olson, Kukuča - Zuzin, Marcinek, Bondra - Senčák, Jendek, Macek - Gron

hlasy po zápase:



Dan Ceman, tréner HC Košice: "Bol to taktický a vyrovnaný zápas, súboj obrán. Súper má veľmi dobrý tím. Síce sa mu nedarí skórovať, no myslím si, že sa to zlepší. V prvej polovici zápasu sme boli nervózni. Bola to naša premiéra na domácom ľade a nikdy neviete, čo v takom zápase očakávať. Postupne sme sa zlepšovali, mali sme dobré oslabenia. Tretia tretina bola naša najlepšia v tomto zápase. Získavali sme puky, hrali sme dobre aj v ofenzíve. Sme radi, že sme získali tieto dva body v prvom domácom zápase."



Martin Štrba, tréner HKM Zvolen: "Videli sme výborný zápas. Od začiatku sezóny nás trápi koncovka, aj dnes sa to potvrdilo. Mali sme veľa šancí, mohli sme domácim odskočiť na väčší gólový rozdiel. Hrali sme však proti veľmi kvalitnému súperovi. Chlapcom ďakujem za výkon, dali do toho všetko. Máme bod a myslím si, že s ním musíme byť spokojní, keďže z Košíc sa body asi nebudú voziť."



Košice 4. októbra (TASR) - Hokejisti HC Košice vyhrali v piatkovom zápase 6. kola Tipos extraligy nad HKM Zvolen 2:1 po predĺžení. Víťazný gól strelil v 62. minúte útočník Brett Pollock.Pre Košičanov to bol prvý domáci zápas v sezóne, keďže v jej úvode prebiehala rekonštrukcia Steel Arény. Košičania sú naďalej jediný tím, ktorý bodoval v každom z doterajších zápasov. Zvolen prehral tretí duel za sebou.