VIDEO: Košice zvíťazili nad Zvolenom 3:1

semifinále play off Tipos extraligy – prvý zápas /na 4 víťazstvá/:



HC Košice - HKM Zvolen 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)



Góly: 10. Zigo (Šedivý, Gildon), 51. Lamper (Ferenc, Deyl), 52. Zigo (Archambault, Gildon) - 55. Hecl (Kudrna, Rapuzzi). Rozhodcovia: Snášel, Goga - Stanzel, Durmis, vylúčení: 3:2 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 4898 divákov.



/stav série: 1:0/



Košice: Janus - Teves, Rosandič, Šedivý, Gildon, Ferenc, Deyl, Kvietok - Jääskeläinen, Pollock, Petráš - Mikúš, Chovan, M. Lunter - Lamper, Havrila, Rogoň - Krivošík, Zigo, Archambault



Zvolen: Kantor - Brejčák, Halbert, Pišoja, Beňo, Bindulis, Kobolka, Sládok - Hecl, Olson, Zuzin - Macek, Viedenský, L. Lunter - Kudrna, Rapuzzi, Keefer - Marcinek, Fekiač, Jakúbek





Košice 2. apríla (TASR) - Hokejisti HC Košice zvíťazili nad HKM Zvolen 3:1 v úvodnom semifinálovom zápase play off Tipos extraligy. V sérii hranej na štyri víťazné zápasy sa ujali vedenia 1:0. Druhý duel je na programe vo štvrtok od 18.00 h opäť v Steel aréne.Prvá tretina divákov herne nenadchla, no spokojnejší po nej boli domáci, ktorých poslal do vedenia Zigo tečovaním strely Šedivého. Oba tímy si dávali pozor na chyby v defenzíve a tesný náskok domácich zmenil až v 51. minúte Lamper, ktorý po efektnej individuálnej akcii prestrelil brankára Kantora - 2:0. Keď o 76 sekúnd Zigo v akcii dvoch proti jednému zvýšil na 3:0, vyzeralo to na pokojný záver pre domácich. Hecl však využil presilovku a vrátil Zvolen do zápasu. Hostia sa pokúsili vyrovnať počas hry bez brankára, no skóre sa už nezmenilo.