Košice zdolali Zvolen 3:2

semifinále play off Tipos extraligy – druhý zápas /na 4 víťazstvá/:



HC Košice - HKM Zvolen 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)



Góly: 2. Lamper (Havrila, Rogoň), 22. Pollock (Chovan), 33. Chovan (Martel) - 17. Halbert (Kudrna, Keefer), 30. Hecl (Olson, Rapuzzi). Rozhodcovia: T. Orolin, Krajčík - Tomáš, Pribula, vylúčení: 5:4 na 2 min., navyše Keefer (Zvol.) 5 min. + DKZ za faul kolenom, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 5119 divákov.



/stav série: 2:0/







Košice: Janus - Teves, Rosandič, Šedivý, Gildon, Ferenc, Deyl, Kvietok - Jääskeläinen, Pollock, Petráš - Mikúš, Martel, Chovan - Lamper, Havrila, Rogoň - Krivošík, Zigo, Archambault



Zvolen: Kantor - Brejčák, Halbert, Pišoja, Beňo, Bindulis, Kobolka, Sládok - Hecl, Olson, Zuzin - Macek, Viedenský, L. Lunter - Kudrna, Rapuzzi, Keefer - Marcinek, Fekiač, Jakúbek

hlasy po zápase /zdroj: TASR/:



Dan Ceman, tréner HC Košice: „Bol to vyrovnaný zápas s vysokou intenzitou. Spravili sme niekoľko zmien. Väčšiu časť zápasu sme podali dobrý výkon. Páčila sa mi intenzita našej hry. Dnes sme nemali taký výpadok, aký sme mali v druhej tretine prvého duelu. Ukazuje sa, že je to taktický súboj medzi dvomi kvalitnými tímami. Výborný výkon podali aj obaja brankári.“



Michal Chovan, kapitán HC Košice: „Takouto hrou sa chceme prezentovať. Držíme spolu, blokovali sme strely a všetci sme poctivo bránili. Získali sme oba body z domácich zápasov a ideme do Zvolena. Oba duely nám vyšli, no čakajú nás ešte náročné zápasy, na ktoré sa musíme dobre pripraviť.“



Peter Mikula, tréner HKM Zvolen: „Nebudem skrývať, že po včerajšom fiasku sme chceli zvíťaziť. Prvá tretina v prvom zápase bola ako prípravný duel. Vedeli sme, kto nás dnes čaká a prispôsobili sme tomu taktiku. Fungovalo to a na naše pomery sme podali dobrý výkon. Spravili sme domácim veľa problémov, no doplatili sme na vylúčenia. Tie nám odoberali sily. Súperovi gratulujem k víťazstvu. Počas týchto dvoch zápasov som konečne videl rozhodcov, ktorí veľmi dobre pískali.“



Andrej Kudrna, kapitán HKM Zvolen: „Dnes sa naša hra podobala tomu, ako by to malo vyzerať. Žiaľ, mali sme veľa vylúčených a to sa v takýchto zápasoch nevypláca. Disciplínu musíme zlepšiť, pretože je vyčerpávajúce brániť oslabenia. Potom nám chýbajú sily v ofenzíve.“



Košice 3. apríla (TASR) - Hokejisti HC Košice zvíťazili nad HKM Zvolen 3:2 v druhom semifinálovom zápase play off Tipos extraligy. V sérii hranej na štyri víťazné stretnutia vedú už 2:0. Tretí duel je na programe v nedeľu vo Zvolene.Domáci mali ideálny začiatok, keď Lamper už v 2. minúte prekvapil brankára Kantora strelou z ostrého uhla - 1:0. Hostia sa postupne dostali do tempa a v 17. minúte Halbert vyrovnal. Košičania začali druhú tretinu presilovkou o dvoch hráčov, v ktorej Pollock upravil na 2:1. Početnú výhodu však využili aj Zvolenčania a Hecl v nej v 30. minúte vyrovnal na 2:2. Dôležitý moment prišiel o tri minúty, keď navrátilec do košickej zostavy Martel vysunul kapitána Chovana, ktorý v brejku upravil na 3:2. Oba tímy mali v ďalšom priebehu viacero šancí, no skóre sa už nezmenilo ani počas hry hostí bez brankára.