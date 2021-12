Košice zdolali Liptovský Mikuláš

HC Košice - MHK 32 Liptovský Mikuláš 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)



Góly: 7. Šedivý (McPherson), 51. Chovan (Paršin, Klhůfek) - 29. Ventelä (Handlovský, Kriška). Rozhodovali: Smrek, Valach - Beniač, Gegáň, vylúčení: 2:1 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, bez divákov.



Košice: Košarišťan - Snuggerud, Deyl, Šedivý, Romančík, Cibák, Saucerman - McPherson, Slovák, Pereskokov - Paršin, Chovan, Klhůfek - Rogoň, Mrázik, Bartánus - Jokeľ, Havrila, Milý - Lapšanský



Liptovský Mikuláš: Kozel - Ventelä, Droppa, Ilenčík, Varttinen, Krempaský, Mezovský, Fehérpataky - Kriška, Hovorka, Handlovský - Jurík, Walega, Uhrík - Paločko, Murček, Čuvilov - Nemec, Urban, Kalousek - Dunčko

Košice 12. decembra (TASR) - Hokejisti HC Košice zvíťazili v 26. kole Tipos extraligy nad MHK 32 Liptovský Mikuláš 2:1. Víťazný gól strelil v 51. minúte kapitán "oceliarov" Michal Chovan.Lepší štart do zápasu mali domáci, ktorí išli do vedenia v 6. minúte. Usadili sa v pásme Liptákov a Šedivý svojím prvým gólom v sezóne prekonal Vošvrdu - 1:0. Vyrovnať mohol Walega, ale individuálnu akciu zakončil nepresne. Liptáci v prvej tretine pokračovali v zlepšených výkonoch z nedávnych zápasov a domácim veľa nedovolili. Úvodná časť však priniesla obojstranne veľa nepresností a hokej, ktorý príliš nenadchol.Hostia vycítili šancu a ani v druhej časti nepoľavili zo zodpovednej hry na oboch stranách klziska. Šance Kalouseka a Walegu sa ešte gólom neskončili, ale vylúčenie Cibáka už Liptáci potrestali. V 29. minúte obranca Ventelä prestrelil brankára Košarišťana - 1:1. Práve fínsky obranca v 33. minúte oslabil svoj tím, no prvá presilovka domácich nevyšla. Gólom sa neskončila ani strela obrancu hostí Droppu, proti ktorej efektne zasiahol Košarišťan.Aj tretia tretina priniesla vyrovnaný hokej, v ktorom dominovali defenzívy a tímy si dávali pozor na chyby. Dôležitý gól na 2:1 strelil v 51. minúte kapitán domácich Chovan, keď zakončil tlak domácich. Liptáci si v závere nedokázali vytvoriť tlak a Košičania si už tesné víťazstvo nenechali vziať.