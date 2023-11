Hokejisti HC Košice zvíťazili nad MHk 32 Liptovský Mikuláš 4:1

Tipos extraliga - 16. kolo:



HC Košice - MHk 32 Liptovský Mikuláš 4:1 (3:1, 0:0, 1:0)



Góly: 1. Lamper (Ferenc, Bartánus), 2. Krivošík (Breton, Chovan), 10. Lamper (Rogoň, Olsson), 60. Krivošík - 15. Berry (Miller, Mezovský). Rozhodovali: Žák, Orolin - Stanzel, Valo, vylúčení: 5:1, presilovky a oslabenia: 0:0, 2721 divákov



HC Košice: Janus – Olsson, Breton, Ferenc, Zech, Šedivý, Deyl, V. Dravecký ml. – Jääskeläinen, Pollock, Fejes – Krivošík, Chovan, Lunter – Lamper, Šimun, Bartánus – Bačo, Havrila, Rogoň



L. Mikuláš: Krasikov – Vasiljev, Nátny, Miller, Mezovský, Fekiač, Hraško, Jendroľ – Berry, Egle, Vojtech – Reway, Quince, Avcin – Vankúš, Uhrík, J. Sukeľ – Žilka, Šmída, Nespala - Tkáč





Košice 3. novembra (TASR) - Hokejisti HC Košice zvíťazili v piatkovom zápase 16. kola Tipos extraligy nad MHk 32 Liptovský Mikuláš 4:1. "Oceliari" si pripísali desiaty triumf v sezóne, z toho tretí v sérii a v tabuľke sú na 3. mieste. Liptáci po neúspechu v Steel aréne klesli na 7. priečku.Košičania mali výborný vstup do zápasu, keď už po 67 sekundách hry viedli po góloch Lampera a Krivošíka 2:0. Na konci úvodnej desaťminútovky sa presadil druhýkrát v stretnutí Lamper, no do prestávky udržal hostí v hre o body Berry. V prostrednej časti Liptáci prestrieľali súpera v pomere 11:6, no kontaktný gól nedali. Záverečné slovo mal 47 sekúnd pred koncom tretieho dejstva Krivošík, ktorý druhým presným zásahom spečatil triumf Košíc.