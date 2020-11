TIPOS EXTRALIGA: HC Košice už bez útočníka Vopelku

Košice 9. novembra (TASR) - Český hokejový útočník Lukáš Vopelka už nie je hráč extraligového HC Košice. Za "oceliarov" stihol odohrať šesť zápasov, v ktorých získal tri kanadské body za dva góly a asistenciu. Klub informoval o zmene na oficiálnej stránke.



Vopelka prišiel do Košíc v polovici októbra v záujme zvýšenia konkurencie medzi legionármi. S klubom sa pôvodne dohodol na dvojmesačnej spolupráci, no napokon sa strany rozišli už po troch týždňoch. "Vedenie klubu sa rozhodlo neponúknuť mu kontrakt do konca sezóny. Ukazoval sa veľmi dobre, je pracovitý, skromný a výborný chalan. Rozhodlo, že je to skôr hráč na čiernu prácu, čiže na pozíciu, na ktorej máme momentálne vyriešenú situáciu," povedal tréner a športový riaditeľ HC Košice Jan Šťastný.