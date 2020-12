HC Mikron Nové Zámky podľahli Košiciam v 22. kole 0:1

HC Mikron Nové Zámky - HC Košice 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)



Gól: 29. Nemčík (Klhůfek, Mráz). Rozhodovali: Baluška, Výleta – Kacej, Synek, vylúčení: 3:5 na 2 min, presilovky a oslabenia 0:0.



HC Mikron Nové Zámky: Kiviaho – Västilä, Hain, Ordzovenský, Fereta, Mikuš, Drtina, Roman – Obdržálek, Seppanen, Bajtek – Zahradník, Holovič, Okoličány – Jurík, Embrich, Rogoň – Giľák, Ondrušek, Števuliak



HC Košice: Sedláček – Baránek, Pavlin, Růžička, Nemčík, Deyl, Slovák, Cibák, Nagy – Chovan, Vrábeľ, Réway – Klhůfek, Mráz, Krasničan – Jokeľ, Frič, Belluš – Kiss, Havrila, Milý

Nové Zámky 13. decembra (TASR) - Hokejisti HC Košice triumfovali v nedeľňajšom súboji 22. kola Tipos extraligy na ľade HC Mikron Nové Zámky 1:0. O jediný gól stretnutia sa postaral v polovici zápasu nahodenou strelou obranca Martin Nemčík. Nové Zámky pokračujú v hernom trápení, sériu prehier natiahli už na päť zápasov, pričom v uplynulých troch stretnutiach dali dokopy len dva góly.Nové Zámky boli v prvej tretine strelecky aktívnejšie, ale väčšie príležitosti si v nej vypracovali hostia. V 5. minúte zasiahol betónom Kiviaho pri šanci Krasničana, v 11. min sa fínsky brankár vyznamenal aj pri dvoch strelách Vrábeľa v presilovke hostí. V 18. min mali početnú výhodu Zámčania, no mohli paradoxne inkasovať, keď v oslabení unikol Mráz, Kiviaho opäť betónom jeho pokus zlikvidoval.Košičania ani v druhej časti nepúšťali domácich pred svoju bránku. Naopak, Kiviaho musel už po pár sekundách od otvorenia prostredného dejstva predviesť svoje umenie, keď akrobatickým zákrokom zneškodnil dorážku Chovana. V 29. min však už ani on nestačil na nahodenie Nemčíka, keď sa puk obtrel o jedného z domácich obrancov - 0:1.Až v úvode tretej tretiny nebezpečnejšie pohrozili domáci, no Bajtek a ani Seppanen nepotrestali chyby v košickej defenzíve a neprekonali z dobrých pozícií Sedláčka. Nové Zámky naďalej len ťažko prenikali obranou hostí, ktorí výborne zvládali aj oslabenia. V závere to skúsili so šiestimi hráčmi, no ani v power play bez brankára sa vyrovnali nedočkali.