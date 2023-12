Hokejisti Banskej Bystrice vyhrali na ľade Nových Zámkov 5:2

Tipos extraliga - 27. kolo



HC MIKRON Nové Zámky – HC '05 Banská Bystrica 2:5 (0:1, 0:3, 2:1)



Góly: 42. Michnáč (Roy, Mamčics), 51. Kováč (Ružek, Ondrušek) - 13. Gašpar (Bíreš, Macek), 22. Adam (Faith), 28. Bačik (Wilkins, Hora), 38. Faith (Stránský, Hora), 60. Turnbull (Vela). Rozhodovali: Baluška, Snášel - Jedlička, Kacej, vylúčení: 4:3, presilovky a oslabenia: 0:0, 1347 divákov



Nové Zámky: Kantor - Novajovský, Kozák, Laurenčík, Mamčics, Ligas, Roman, Mészáros, Ružek - Michnáč, Roy, Stupka - J. Mikúš, Johnson, T. Mikúš - Števuliak, Prokeš, Šišovský - Fafrák, Ondrušek, Kováč



Banská Bystrica: Belányi – Šenkeřík, Bačik, D. Stránsky, Hora, Luža, Ďatelinka – Turnbull, Vela, Wilkins – Faith, Adam, Petriska – Macek, Bíreš, Gašpar – Štrauch, A. Stránsky, Výhonský





Nové Zámky 20. decembra (TASR) - Hokejisti Banskej Bystrice vyhrali v stredajšom zápase 27. kola Tipos extraligy na ľade Nových Zámkov 5:2. V tabuľke tak zotrvali na piatom mieste, domáci sú naďalej desiati.Hostia mali zápas celý čas pod kontrolou a po druhom dejstve odchádzali do šatne so štvorgólovým náskokom. Domáci následne znížili zásluhou Alberta Michnáča a Huga Kováča, no triumf "baranov" potvrdil v poslednej minúte Carter Christopher Turnbull.