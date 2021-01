Nové Zámky podľahli HK Nitra 1:2

HC Mikron Nové Zámky - HK Nitra 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)



Góly: 17. Jurík (Västilä, Seppänen) – 4. Tvrdoň (Finlay), 54. Mezei (Žitný). Rozhodovali: Baluška, Lokšik – Jurčiak, Durmis, vylúčení: 2:3 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, bez divákov.



HC Mikron Nové Zámky: Kiviaho – Västilä, Clarke, Fereta, Roman, Holenda, Mikuš, Šeliga – Jurík, Seppänen, Števuliak – Bajtek, Doggett, Majdan – Okoličány, Ondrušek, Zahradník – Tóth, Andrisík, Petrík



HK Nitra: Cowley – Mezei, Vitaloš, Švarný, Nemec, Ege, Bodák, Hřebíček, Pupák – Tvrdoň, Slovák, Finlay – Kollár, Dauda, Žitný – Fominych, Foget, Molnár – Minárik, Šiška, Múčka

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Nové Zámky 31. januára (TASR) - Hokejisti HK Nitra sa dokázali rýchlo otriasť z prehry 3:7 v Trenčíne a v nedeľnom súboji 36. kola Tipos extraligy zvíťazili na ľade HC Mikron Nové Zámky 2:1. Víťazný gól hostí strelil v 54. minúte skúsený obranca Branislav Mezei. "" sa nevedia vymaniť z hernej krízy, prehrali už siedmy zápas za sebou.Hosťom vyšiel vstup do zápasu, už v 4. minúte sa ujali vedenia, keď Tvrdoň dostal prihrávku k ľavému kruhu a tvrdou strelou prepálil Kiviaha v bránke Nových Zámkov. Domáci zostali po rýchlom góle otrasení a chvíľu trvalo, kým sa dostali do tempa. V 11. min sa Števuliak zbavil brániaceho Nemca, no zoči-voči Cowleymu neuspel. "" sa dočkali o šesť minút neskôr, keď v presilovke Seppänen poslal z pravej strany puk pred bránku Nitry a Jurík ho kolenom usmernil do siete. Gól ešte musel odobriť videorozhodca.V úvode druhej tretiny mali veľkú šancu domáci, no fínsky obranca Västilä vo výbornej pozícii nenamieril presne. V 25. min hostia zaváhali pri prechode do útoku, Slovák sa z vlastného obranného pásma vyrútil dopredu, jeho príklep však Kiviaho zneškodnil. Nové Zámky odpovedali strelou Mikuša, ktorá orazítkovala žŕdku Cowleyho bránky.V tretej časti sa čakalo, ktorý tím urobí rozhodujúcu chybu. Najprv mali obrovskú šancu Nitrania, keď sa dostali do prečíslenia, Finlay sa rozhodol situáciu riešiť sám a v koncovke neuspel. Na opačnej strane mohol nakloniť misky váh na stranu domácich Clarke, po prihrávke Majdana zostal sám pred Cowleym, no puk sa mu v rozhodujúcej chvíli zošmykol z čepele. Kľúčový moment prišiel v 54. min, Mezei delovkou od modrej prepálil Kiviaha a poslal hostí do vedenia. Gól opäť riešil videorozhodca a opäť ho uznal. Domáci v závere v snahe vyrovnať odvolali brankára a skúsili to v šestici, ale vytúženého gólu sa nedočkali.