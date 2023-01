Slovan víťazne, hokejisti Nitry triumfovali na ľade Nových Zámkov

HC MIKRON Nové Zámky - HK Nitra 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)



Góly: 31. Lee (Bezúch, Loggins) - 49. Čederle (Elmer, Gill), 50. Krivošík (Buncis, Mezei), 60. Gill. Rozhodovali: Jobbágy, Fridrich - Junek, Jurčiak, vylúčení: 5:4 na 2 min., navyše T. Mikúš (N. Zámky) 5+DKZ za napadnutie hlavy a krku, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 3425 divákov.



Nové Zámky: Kantor - Ligas, Mamčics, Hatala, Kozák, Chovan, Lee, Roman, Laurenčík - Jackson, Johnson, Farley - Bezúch, T. Mikúš, Loggins - Faith, Ondrušek, Klempa - Múčka, J. Mikúš, Rúžek



Nitra: Kašík - Green, Mezei, Bodák, Gajdoš, Vitaloš, Stacha, Šiškov - Krivošík, Čederle, Baláž - Elmer, Gill, Sýkora - Buncis, Hrnka, Bajtek - Lacka, Solenský, Knies

HK GROTTO Spišská Nová Ves - HC ‘05 Banská Bystrica 3:4 pp (1:1, 1:1, 1:1 - 0:1)



Góly: 7. Kerbashian (Réway, Ouellet), 25. Giľák (Nellis, Valach), 46. Valach (Verbeek, Giľák) – 11. Troock (Watling), 34. Watling (Tamáši), 54. Kontos (Brejčák, Troock), 61. Tamáši (Šoltés). Rozhodovali: Korba, Konc ml. - Knižka, Bogdaň, vylúčení: 6:6 na 2 min, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 3452 divákov.



Spišská Nová Ves: Melicherčík – Romaňák, Ouellet, Valach, Malina, Ordzovenský, Ulander, Šuty – Kerbashian, Nellis, Vandas – Majdan, Réway, Rapáč – Verbeek, Myklucha, Giľák – Džugan, Bortňák, La Porte



Banská Bystrica: Belányi – Bačík, Luža, Brejčák, Kojo, Bača, Holenda, Frídel – Troock, Kontos, Watling – Sukeľ, Bíreš, Gašpar – Jendek, Tamáši, Šoltés – Kabáč, Urbánek

MHk 32 Liptovský Mikuláš - HC MV TRANSPORT Prešov 3:4 pp a sn (1:3, 1:0, 1:0 - 0:0, 0:1)



Góly: 4. Kriška (Handlovský), 31. Vähätalo (Walega, Novajovský), 55. Uhrík (Vankúš) – 6. Gerlach (Girduckis, Fekiač), 8. Gerlach (t.s.), 15. Salituro (Šimun), rozh. náj.: Gerlach. Rozhodovali: Baluška, Konc st. - Kacej, Gegáň, vylúčení: 1:4 na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 1300 divákov.



Liptovský Mikuláš: Valent – Ventelä, Mezovský, Diakov, Bokroš, Hudec, Novajovský, Braun – Handlovský, Walega, Kriška – Štrauch, Saari, Karsums – Uhrík, Vähätalo, Michalík – Vankúš, Šmída, Pavúk



Prešov: Rabčan – Giles, Fekiač, Chlystov, Nátny, D. Jendroľ, Turan, Lalík – Nauš, Girduckis, Gerlach – Avcin, Salituro, Krajč – Tkáč, Klíma, Ščurko – K. Jendroľ, Šimun, Žilka

HC Slovan Bratislava – HK Poprad 5:4 pp (3:1, 1:1, 0:2 - 1:0)



Góly: 13. Fominych (Takáč, Duke), 18. Pecararo (MacKenzie, Takáč), 20. Pecararo (Harris), 36. Takáč (Duke, Fominych), 63. Ackered – 4. Bubela (Jermain), 32. Kotvan (Záborský, Kolouch), 52. Mlynarovič (Svitana, Bubela), 56. Svitana (Mlynarovič, Betker). Rozhodovali: Krajčík, Žák – Frimmel, Valo, vylúčení: 3:3 na 2 min, navyše: Sersen (Slovan) 5+DKZ za napadnutie zozadu, presilovky: 1:3, oslabenia: 0:0, 5543 divákov.



Slovan: Coreau – MacKenzie, Golian, Fereta, Ackered, Gachulinec, Sersen – Pecararo, Harris, Zigo – Fominych, Duke, Takáč – Török, Preisinger, Haščák – Lukošík, Kytnár, Petriska



Poprad: Peters – Betker, Podlipnik, Kotvan, Vainio, Meliško, Brincko, Jasečko – Bubela, Skokan, Svitana – Záborský, Kolouch, Razgals – Jermain, Mlynarovič, Kukuča – Petráš, Paločko, Kundrik – Suchý

Nové Zámky 29. januára (TASR) - Hokejisti HK Nitra zvíťazili v nedeľňajšom zápase 34. kola Tipos extraligy na ľade HC MIKRON Nové Zámky 3:1.Bezgólové skóre zápasu zmenil v 31. minúte domáci obranca Mike Lee. Nitrania otočili skóre v polovici tretej tretiny, keď sa najskôr v presilovke presadil Sebastián Čederle a Filip Krivošík o 36 sekúnd poslal hostí do vedenia. Ich víťazstvo spečatil gólom do prázdnej bránky Sahir Gill.Nitra v piatom vzájomnom zápase v sezóne druhýkrát zdolala Nové Zámky a nadviazala na víťazstvo 2:1 zo 4. januára. Naďalej ostala na 11. mieste, na ktorom má trojbodovú stratu na Liptovský Mikuláš a päťbodový náskok na posledný Prešov, ktorý má jeden zápas k dobru.Hokejisti Banskej Bystrice zvíťazili v nedeľňajšom zápase 34. kola Tipos Extraligy v Spišskej Novej Vsi 4:3 po predĺžení. Hostia trikrát dokázali nájsť gólovú odpoveď na vedenie Spišiakov a v predĺžení rozhodol o ich triumfe Alex Tamáši.Vydarenú premiéru v drese Spišiakov má za sebou obranca Juraj Valach, ktorý prišiel k "rysom" zo Slovana Bratislava. Zaznamenal dva kanadské body za gól a asistenciu. Spišiakom patrí v tabuľke 4. priečka, Banská Bystrica uspela štvrtýkrát za sebou a figuruje na 7. pozícii.Hokejisti Prešova zvíťazili v nedeľňajšom zápase 34. kola Tipos Extraligy na ľade Liptovského Mikuláša 4:3 po nájazdoch. Rozhodujúci premenil v šiestej sérii Alex Gerlach, ktorý predtým v riadnom hracom čase strelil dva z troch gólov hostí.Prešov je aj napriek víťazstvu v dôležitom súboji o záchranu naďalej na chvoste tabuľky. Na predposlednú Nitru stráca päť bodov a na Liptovský Mikuláš osem, no odohral o zápas menej ako obaja jeho priami konkurenti.Hokejisti Slovana Bratislava triumfovali v nedeľnom domácom zápase 34. kola Tipos extraligy nad HK Poprad 5:4 po predĺžení. Úradujúci majster vďaka triumfu zvýšil náskok na čele tabuľky pred druhým Zvolenom na tri body."Belasí" zabrali po dvoch prehrách za sebou, keď dokázali streliť len dva góly. Popradčania neuspeli ani v druhom stretnutí prebiehajúcej sezóny na ľade Slovana a patrí im 8. miesto.