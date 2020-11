HC Mikron Nové Zámky deklasoval Liptákov, pre nich je to už 9. prehra

HC Mikron Nové Zámky - MHK 32 Liptovský Mikuláš 6:0 (3:0, 2:0, 1:0)



Góly: 10. Števuliak (Roman, Ondrušek), 17. Obdržálek (Holenda, Iso-Mustajärvi), 19. Števuliak (Jurík), 26. Embrich (Jurík, Mikuš), 27. Iso-Mustajärvi (Seppanen, Rehák), 45. Holenda. Rozhodovali: Müllner, Výleta - Vyšný, Crman, vylúčení: 4:5 na 2 min, navyše Bátory (L. Mikuláš) 5 min + DKZ za seknutie, presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0



HC Mikron Nové Zámky: Kiviaho – Mikuš, Holenda, Roman, Västilä, Šeliga, Fereta, Hain, Giľák – Obdržálek, Seppanen, Iso-Mustajärvi – Okoličány, Holovič, Bajtek – Jurík, Embrich, Rogoň – Števuliak, Ondrušek, Rehák



MHK 32 Liptovský Mikuláš: Kozel (20. Bátory) – Nemec, Kurali, Pavúk, Petran, Mezovský, Bača, Droppa, Parobek – Ru. Huna, Oško, Štrauch – Michalík, Toma, Hamráček – Surový, Lištiak, Uhrík – Kalousek, Matoušek, Haluška

HC 07 Detva - HC Slovan Bratislava

HC 07 Detva - HC Slovan Bratislava 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)



Góly: 44. Cox (Čacho) - 13. Gašpar (O'Donnell), 41. O'Donnell (Bačik, Štajnoch), 60. O'Donnell (Serse). Rozhodovali: Stano, Korba - Frimmel, Gegáň, vylúčení: 3:2, presilovky a oslabenia: 0:0



Detva: Sholl - Turan, Korím, Rymsha, Lalík, Gachulinec, Jendroľ, Rais, F. Fekiač - Askarov, V. Fekiač, Klíma - Charbonneau, Čacho, Cox - Nauš, Halama, Ľupták - Ščurko, Downing, Sýkora



Slovan Bratislava: Durný - Ališauskas, Sersen, Štajnoch, Bačik, Valach, Lee, Beňo, Maier - Rapáč, Harris, Urbánek - Studenič, Bortňák, Ranford - O'Donnell, Zigo, Gašpar - Jendek, Petráš, Kundrík



DVTK Jegesmedvék Miškovec - HC'05 Banská Bystrica



DVTK Jegesmedvék Miškovec - HC'05 Banská Bystrica 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)



Góly: 48. Jordan (Vas, Wehrs) - 25. Sojka (Lamper), 30. Lamper (Breton, Drew), 55. Breton (Winquist), 55. Drew (Breton, Winquist). Rozhodovali: Kalina, Štefik – Jurčiak, Bogdaň, vylúčení: 6:6 na 2 min, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:1.



DVTK Jegesmedvék Miškovec: B. Kiss – Szirányi, Wehrs, D. Kiss, Wolff, Vojtkó, Láda, Rauhauser – Z. Jordan, Vas, Rokaly – Magosi, Galanisz, T. Reszegh – Lövei, Osterberg, Csányi – Révész, Miskolczi, Ritó



HC'05 Banská Bystrica: Vay – A. Žiak, Ďatelinka, Drew, Breton, Biro, Petrinec, Lopejský – Vašaš, Tamáši, M. Sloboda – Lamper, Winquist, Faško-Rudáš – Sojka, Šimun, Výhonský – L. Lunter, O. Giertl, Vybíral – K. Gabor

HC Košice - HK Nitra



Na snímke vľavo Martin Pospíšil(Košice), vpravo Miroslav Pupák (Nitra) v zápase 15. kola hokejovej Tipos extraligy HC Košice - HK Nitra v Košiciach 20. novembra 2020. Foto: TASR - František Iván

HC Košice - HK Nitra 3:4 (0:3, 2:1, 1:0)



Góly: 21. Pospíšil (Baránek, Chovan), 28. Pospíšil (Cibák, Chovan), 57. Havrila (Slovák, Jokeľ) - 1. Žitný (Šťastný, Švarný), 12. Hrnka (Tvrdoň, Cardwell), 14. Kollár (Cardwell, Žitný), 40. Žitný (Kollár, Slovák). Rozhodovali: Orolin, Žák - Ordzovenský, Šoltés, vylúčení: 5:8 na 2 min., navyše Pospíšil (Koš.) 10 min. OT + DKZ za nešportové správanie, presilovky: 1:1, oslabenia: 1:0. Zmeny:14. Riečický za Sedláčeka (Koš.).



HC Košice: Sedláček (14. Riečický) - Pavlin, Baránek, Mudrák, Růžička, Slovák, Deyl, Cibák - Chovan, Pospíšil, Réway - Milý, Mráz, Klhůfek - Jenyš, Eliáš, Jokeľ - Belluš, Havrila, Frič - Krasničan



HK Nitra: Cowley - Cardwell, Pupák, Švarný, Bodák, Knižka, Nemec, Socha - Tvrdoň, Slovák, Hrnka - Kollár, Šťastný, Žitný - Holešinský, Dauda, Stümpel - Minárik, Šiška, Škvarek - Pätoprstý

HK Poprad - HK Dukla Ingema Michalovce

HK Poprad - HK Dukla Ingema Michalovce 1:2 pp a sn (0:0, 1:1, 0:0 - 0:0, 0:1)



Góly: 40. Handlovský (Vandas) - 28. Southorn (Šoltés, Galamboš) rozhodujúci nájazd Lalancette. Rozhodovali: Šefčík, Tvrdoň – J. Konc ml., Synek, vylúčení: 3:3, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0



Poprad: Vošvrda – Ulrych, Drgoň, Dalhuisen, Brejčák, Repe, Hudec, Kramár – Svitana, Skokan, Haščák – Vandas, Preisinger, Handlovský – Mešár, Zagrapan, Livingston – Hajnik, Bjalončík, Matej Paločko – Jevoš



Michalovce: Tomek – Mihálik, Southorn, Ventelä, McCormack, Ťavoda, Louis, Zekucia, Ragan – Takáč, Hickmott, Bartánus – Šoltés, Lalancette, Majdan – Regenda, Galamboš, Török – Chalupa, Češík, Mašlonka

Nové Zámky 20. novembra (TASR) - Hokejisti HC Mikron Nové Zámky deklasovali v piatkovom zápase 15. kola Tipos extraligy MHK 32 Liptovský Mikuláš 6:0. Dosiahli štvrté domáce víťazstvo v sérii, naopak Liptáci utrpeli už deviatu prehru v sezóne a s jediným bodom naďalej figurujú na poslednom 12. mieste tabuľky.Nové Zámky sa v úvode trochu hľadali, dobrú šancu na otvorenie skóre mal Lištiak, no Kiviaho jeho výpadu odolal. Domáci sa potom aj vďaka vylúčeniam súpera naštartovali a za desať minút nasúkali Liptovskému Mikulášu tri góly. V 10. minúte Števuliak, ktorý nastúpil na prvý zápas v sezóne, úspešne tečoval nahodenie Romana, o sedem minút neskôr zvýšil na 2:0 z rýchleho brejku Obdržálek a ešte pred prestávkou dal tretí gól Zámkov opäť Števuliak, ktorý profitoval z prihrávky Juríka z ľavej strany.Po prestávke už nestál v bránke hostí Kozel, ktorého vystriedal Bátory. Liptáci nedokázali brzdiť domáce útoky a v druhej časti inkasovali ešte dvakrát. V 26. minúte sa po zadovke Juríka presadil Embrich a na 5:0 upravil o 50 sekúnd neskôr Iso-Mustajärvi. Striedačka hostí zareagovala na nepriaznivý vývoj oddychovým časom. Liptáci na čas zastavili domáci gólostroj, sami však v koncovke naďalej horeli, samostatný únik nevyužil Matoušek.V tretej časti už domáci, vedomí si vysokého náskoku, v pohode kontrolovali vývoj a kombináciami ďalej deptali súpera. V 45. minúte pridal šiesty gól Holenda, ktorý skóroval vo vlastnom oslabení. V závere ešte Bátory uchránil niekoľkými dobrými zákrokmi svoj tím od siedmeho inkasovaného gólu.Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v piatkovom zápase 15. kola Tipos extraligy na ľade Detvy 3:1. Napravili tak zaváhanie z nedele, keď podľahli Popradu 1:4. V uplynulých siedmich dueloch si pripísali šieste víťazstvo. Domáci neuspeli druhýkrát za sebou.Úvod zápasu poznačili vylúčenia, už po 73 sekundách išli na trestnú lavicu domáci Lalík i hosťujúci Studenič, viac miesta na ľade však tímy nevyužili a Slovan nepotrestal ani Gachulincovo držanie hokejky v 5. minúte. Bratislavčanov to nemuselo mrzieť, keď v 13. minúte otvoril skóre Gašpar, ktorý využil dobrú prácu O'Donnella.V druhej tretine mohol zdvojnásobiť vedenie hostí Zigo, ale jeho strelu zblokovala obrana domácich, na opačnej strane Askarov neprekonal Durného a v úniku nepochodil ani Ščurko. V závere druhého dejstva sa blysol Sholl, keď chytil Studeničov pokus.Slovan vstúpil do tretej tretiny najlepšie, ako mohol. Už po 59 sekundách O'Donnell obišiel domáceho obrancu a zvýšil na 2:0. Detva však nezložila zbrane a o necelé tri minúty sa dostala opäť do zápasu. Čacho prihral Coxovi a ten nedal Durnému šancu - 1:2. Jeho zásah však body pre Detvu nepriniesol, päť sekúnd pred koncom stanovil konečný výsledok O'Donnell.Hokejisti HC'05 Banská Bystrica zvíťazili v piatkovom súboji 15. kola Tipos extraligy na ľade DVTK Jegesmedvék Miškovec 4:1. Oporou "baranov" bol maďarský brankár Ádám Vay, ktorý v zápase proti svojmu bývalému klubu inkasoval iba raz, keď ho v 48. minúte prekonal Zach Jordan.Úvodné minúty priniesli intenzívny hokej plný súbojov a osobných stretov pri mantineloch. V prvej tretine gól nepadol, no obe mužstvá si vypracovali niekoľko nádejných streleckých príležitostí. V drese hostí neuspeli Faško-Rudáš, Vybíral či Winquist, na domácej strane zahodili svoje šance Ritó, Rokaly a Vas.V úvode druhej časti putovali na trestnú lavicu v rýchlom slede hráči Bystrice Sojka i Drew. Domáci dvojnásobnú početnú výhodu nielenže nevyužili, ale dokonca sami inkasovali, keď Sojka po návrate z trestnej unikol vo vlastnom oslabení a v nájazde prekonal Kissa. V polovici stretnutia zvýšil na 2:0 pre "baranov" Lamper, ktorý v presilovke dorazil puk do siete po strele Bretona. DVTK odpovedal únikom Vasa, ktorý neuspel v koncovke, rovnako ako Galanisz, ktorý trafil hornú žŕdku. Po chybe Drewa neskóroval ani Lövei. Puk mu vypichol pozorný Vay, ktorý tak stále vyhrával súboj dvoch maďarských brankárov.DVTK neprestával veriť v obrat a v treťom dejstve vytrvalo búšil do banskobystrickej obrany. V 48. minúte pokazil Vayovi čisté konto Jordan, ktorý po strele Vasa dorazil puk za čiaru - 1:2. Vay bol v pohotovosti aj po ďalšom zakončení Jordana a dorážke Osterberga. Z vyrovnania napokon nič nebolo. V 55. minúte v rozpätí 40 sekúnd hostia dvakrát gólovo udreli zásluhou Bretona a Drewa v presilovke a definitívne rozhodli o svojom víťazstve. Štvrtý gól Bystrice ešte musel odobriť videorozhodca. Hostia tak mohli po záverečnej siréne sláviť štvrtý triumf v sezóne.Hokejisti HK Nitra zvíťazili v zápase 15. kola Tipos extraligy na ľade HC Košice 4:3. Nitrania si víťazstvom upevnili priebežné 1. miesto v tabuľke, pre Košičanov to bola prvá prehra po predchádzajúcich troch víťazstvách.Od úvodu sa hral atraktívny hokej s obojstranne aktívnym pohybom, pričom nechýbali šance ani góly. V prvej tretine mali herne i gólovo navrch hostia, no ako prvý mohol skórovať košický obranca Růžička, ale v 1. minúte neuspel v nádejnej pozícii pred brankárom Cowleyom. Trest prišiel okamžite, keď v protiútoku Šťastný našiel voľného Žitného a ten prekonal Sedláčeka - 0:1. Gól dodal hosťom sebavedomie, domáci sa naopak dostali do herného útlmu a v prvej tretine neprekvapili súpera ani v presilovkách. Naopak, v 12. minúte im hostia ukázali jednoduchý návod na využitie početných výhod, keď Hrnkovi stačilo správne nastaviť hokejku na puk od Tvrdoňa - 0:2. Keď ďalšie prečíslenie v podaní hostí zakončil Kollár gólom na 0:3, prepustil brankár Sedláček svoje miesto Riečickému.Košičania sa vrátili do zápasu v úvode druhej časti, keď Pospíšil v presilovke tečoval Baránekovu strelu - 1:3. V 27. minúte obranca Cibák v sľubnej šanci vrátil puk Pospíšilovi a ten už vedel čo s ním - 2:3. Zápas dostal nový náboj, Košičania boli v druhej tretine aktívni v ofenzíve, viackrát zovreli súpera v jeho pásme, no ďalší gól nevyťažili. Naopak, 24 sekúnd pred koncom druhej časti vyšiel hosťom protiútok, keď Kollárovu strelu vyrazil Riečický iba pred pohotového Žitného - 2:4.Tretia tretina priniesla bojovný hokej, aj sľubné šance Daudu i Žitného. Hostia v nej hrali aj krátku presilovku o dvoch hráčov, ale Košičania sa ubránili. V 50. minúte sa brankár hostí Cowley zaskvel pri šanci Růžičku, ktorého strelu zblízka zmaril efektnou lapačkou. V 57. minúte sa Havrila ocitol sám pred Cowleyom a prvým gólom v sezóne upravil na 3:4. Košičania sa v závere dostali aj k hre bez brankára zvýraznenej o presilovku, ale skóre sa už nezmenilo.Hokejisti Michaloviec zvíťazili v piatok v 15. kole Tipos extraligy na ľade Popradu 2:1 po samostatných nájazdoch.Už piatykrát v krátkom slede sa proti sebe postavili hráči Popradu a Michaloviec. Doposiaľ hráči Dukly ťahali vždy za kratší koniec. Prvá tretina vyrovnaného súboja góly nepriniesla. Obe mužstvá pozorne bránili, šancí bolo ako šafránu. Vošvrda ani Tomek v bráne hostí veľa práce nemali. Prostredná časť priniesla zmenu skóre. To mohol otvoriť hneď v úvode druhej tretiny po peknej akcii prvého útoku Ulrych, ale trestuhodne minul odkrytú bránu Dukly. Blízko ku gólu bol aj domáci útočník Haščák, proti bola konštukcia Tomekovej bránky. Keď na trestnú lavicu v 28. minúte putoval mladý Hájnik, hostia hrali presilovú hru iba päť sekúnd. Po vyhratom buly napálil puk na bránu Popradu Southorn a ten skončil v sieti po dobrom clonení michalovských hráčov - 0:1. Vzápätí mohli hostia pridať druhý gól, ale ručnú brzdu zatiahol bek Dalhuisen. Počas presilovky "kamzíkov" sa v ideálnej palebnej pozícii ocitol Svitana. Tomek vytiahol pohotový zákrok lapačkou. Poprad napokon vyrovnal až gólom do šatne. Na konci kombinačnej akcie sa prezentoval pohotovou strelou Handlovský a bolo vyrovnané. V tretej tretine predvádzali hráči najlepší hokej, bolo sa na čo pozerať. Viac streleckých príležitostí si vypracovávali domáci. Počas jedného striedania zaujal mladík vo farbách Popradu Hájnik. Stihol zahodiť dve gólové šance a ešte skončil hlavou dole na striedačke Michaloviec. Blízko k rozhodnutiu mal aj Preisinger. Mieril ale iba do pripraveného Tomeka. Riadna hracia doba rozuzlenie duelu nepriniesla.Prvé minúty predĺženia lepšie zvládli hostia. Veľkú hrúbku vyrobil Vandas, ale Vošvrda jeho chybu napravil odvážnym vybehnutím proti Regendovmu sólu. Na opačnej strane vyvolal vášne stret obrancu Brejčáka s hosťujúcim brankárom Tomekom, ktorý ostal otrasený ležať na ľade. Na rad sa dostali samostatné nájazdy. Tie lepšie zvládli hráči Dukly. Rozhodujúci samostatný nájazd premenil Lalancette. Hostia tak proti Popradu vydolovali prvé dva body v sezóne.