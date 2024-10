Hokejisti Banskej Bystrice zdolali Duklu Trenčín 2:1

Tipos extraliga - 6. kolo:



HC MONACObet Banská Bystrica - HK Dukla Trenčín 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)



Góly: 1. Boucher (Chicoine, Voyer), 14. Boucher (Bíreš, Wedman) – 48. J. Baláž (Josling, Cardwell). Rozhodcovia: Baluška, T. Orolin – M. Orolin, Ordzovenský, vylúčení: 4:5 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 2051 divákov.



Banská Bystrica: Hrachovina – Scarlett, Chicoine, Zeleňák, Žabka, Michalčin, D. Stránský, Česánek – Petriska, Boucher, Voyer – Adams, Wedman, R. Faith – Výhonský, Bíreš, Tomka – A. Stránský, Čunderlík, Matoušek



Trenčín: M. Valent (14. Melicherčík) – Cardwell, Macejko, Hatala, Schmiemann, Hlaváč, Starosta, T. Bokroš, D. Hudec – Green, J. Baláž, Ahl – Josling, Stapley, Záborský – Sojčík, Bortňák, Leskinen – T. Tomík, Dej, Krajčovič





hlasy po zápase:



Vladimír Országh, trénera Banskej Bystrice: "Vedeli sme, že náš čaká ťažký zápas, to sa aj potvrdilo. Napriek tomu kde sa nachádza Trenčín, tak má kvalitu a ukázal ju aj na našom ľade. Mali sme výborný začiatok, prvá strela, dorážka a prvý gól. Mali sme tam aj ďalšie šance, pridali sme druhý gól, celá tá prvá tretina bola z našej strany fajn. Dali sme aj z presilovky tretí gól, no predchádzal tomu zbytočný blbý faul, ktorý nám ten gól zobral. Ak by bolo 3:0, tak je vymaľované. Hra sa potom pomaly vyrovnávala. V druhej tretine sme mali veľa presiloviek, ale nešli nám. Brali nám momentum zápasu, akoby sme stále upadali nižšie a nižšie. Nevyužité naše presilovky mali vplyv na ďalší priebeh zápasu. V tretej tretine bol Trenčín lepší, tlačil nás, znížil stav. Dôležité bolo, že to chalani v závere ubránili, možno aj so šťastím, ale to k tomu patrí. Pre nás sú to dôležité body, ale musíme zlepšiť presilovky, nemôžeme v nich vymýšľať, musíme strieľať, dať góly po tečoch či nahodených pukoch. Takže ťažký zápas, vydreté body, Trenčín ukázal kvalitu a bude nepríjemným súperom pre ostatné mužstvá."



Ernest Bokroš, tréner Trenčína: "Aj keď nemáme stále výsledok, po ktorom túžime, či je už to víťazstvo alebo nejaký bodík, tak musím si zastať chlapcov. Zlepšujeme sa od zápasu k zápasu. Posledné dva zápasy sme hrali v závere power play, len nemôžeme to dotiahnuť do toho víťazného konca. Na jednej strane je to frustrujúce, ale nič nám nezostáva, len na ďalšie ráno vstať a ísť do tréningovej roboty a veriť, že víťazstvo príde a všetkých nás mentálne nakopne. Hra totiž nevyzerá zle, dnes sme ubránili skoro šesť presiloviek súpera, čo je už posun a v každom zápase dávame už i góly z našich presiloviek. Vidím, že sa posúvame, len bez nejakej odmeny. Potrebujeme, aby sa lídri v produktivite presadili, potrebujeme góly. Keď sme ich aj dali viac, tak sme zas viac dostali. Vieme, kde nás tlačí topánka, pracovali sme aj na oslabeniach, presilovkách, obrannej hre, dnes nám dal brankár Melicherčík šancu tento zápas vyhrať, no, žiaľ, opäť sme ju nevyužili."



Banská Bystrica 4. októbra (TASR) - Hokejisti Banskej Bystrice zdolali v 6. kole Tipos extraligy na domácom ľade Duklu Trenčín 2:1, keď o výhre rozhodli dvoma gólmi Bouchera v prvej tretine. Hostia po nich striedali brankára Valenta za Melicherčíka, no na zisk prvého bodu v sezóne im to nestačilo.Domáci dvoma gólmi Bouchera vyhnali v 13. minúte z bránky Valenta a následne sa im už Melicherčíka medzi žrďami nepodarilo prekonať. V druhej tretine nevyužili ani štyri presilovky v rade. V tretej inkasovali v oslabení z hokejky Baláža, avšak záver duelu zvládli, aj keď Trenčín odvolal brankára a hral v šestici.