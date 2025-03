Hokejisti Banskej Bystrice prehrali s Nitrou 2:4

Tipos extraliga - 54. kolo:



HC MONACObet Banská Bystrica - HK Nitra 2:4 (0:0, 1:2, 1:2)



Góly: 32. Šoltés (Myklucha, Kukuča), 59. Turnbull (Wedman, Bouchere) - 37. Gill (Descheneau, Buček), 40. Descheneau (Cotton), 53. Čederle (Descheneau, Buček), 60. Čederle. Rozhodcovia: Rojík, Goga - Frimmel, Junek, vylúčení: 7:5 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 2496 divákov.



Banská Bystrica: Rabčan – Chicoine, Žabka, Zeleňák, Meszáros, Česánek – Voyer, Boucher, Turnbull – Adams, Wedman, R. Faith – Kukuča, Myklucha, Šoltés – Výhonský, Bíreš, Petriska



Nitra: Kašík – Vitaloš, Stacha, Cotton, Bača, Green, Hain – Kováč, Hrnka, Bajtek – Descheneau, Gill, Buček – Jackson, Bubela, Passolt – Okoličány, Čederle, Lacka

Banská Bystrica 7. marca (TASR) - Hokejisti Banskej Bystrice prehrali v záverečnom 54. kole základnej časti Tipos extraligy na domácom ľade s majstrovskou Nitrou 2:4. Podľahli jej v treťom vzájomnom súboji v rade. Tím spod Zobora vyhral tretí duel z uplynulých štyroch.V zápase, v ktorom už nešlo ani jednému tímu o lepšie postavenie v tabuľke, sa dlho čakalo na gól. Domáci sa spoliehali na rýchle kontry a do vedenia išli až v druhej polovici duelu zásluhou Šoltésa. Rovnako nepokrytý bol o päť minút neskôr na opačnej strane aj Gill, ktorý vyrovnal na 1:1. Hostia využili presilovku aj tesne pred druhou prestávkou a zásluhou Descheneaua otočili skóre. V tretej tretine pridali Nitrania tretí gól z tlaku práve skončenej presilovky z hokejky Čederleho a duel doviedli do víťazného konca aj v nervóznom závere, keď v hre bez brankára znížil Turnbull, no potom do opustenej bránky spečatil triumf Čederle.