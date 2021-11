Nové Zámky zdolali Banskú Bystricu

HC Nové Zámky - HC ‘05 Banská Bystrica 5:2 (0:0, 1:2, 4:0)



Góly: 26. Langkow (Varga, Klempa), 45. Jackson (Šiška), 52. Klempa (Hatala, Števuliak), 58. Langkow (Klempa), 60. Langkow (Roman, Hatala) - 23. Fossier (Ščerbak, Melcher), 27. Fossier (tr. strieľanie). Rozhodovali: Baluška, Žák - Junek, Jurčiak, vylúčení: 6:5 na 2 min, presilovky: 2:1, oslabenia: 1:0.



Nové Zámky: Bakala – Hatala, Bull, Fereta, Holenda, Ligas, Michal Roman, Knižka – Mišiak, Šiška, Jackson – Števuliak, Langkow, Klempa – Varga, Fetkovič, Ondrušek – Tóth, Ferényi, Kurbatov – Hrabčák



Banská Bystrica: Rabčan – Breton, Boldižár, Cardwell, Ganz, Hřebíček, Ďatelinka, Španko - Fossier, Tamáši, Ščerbak – Vašaš, Bubela, Melicher - Jendroľ, Gabor, Kabáč - Galbavý, Sojka, Hojo

Na snímke brankár Nových Zámkov Dan Bakala v dohrávke 14. kola hokejovej Tipos extraligy medzi HC Nové Zámky - HC ‘05 Banská Bystrica 29. novembra 2021 v Nových Zámkoch. Foto: TASR Henrich Mišovič

Nové Zámky 29. novembra (TASR) - Hokejisti HC Nové Zámky zvíťazili v pondelkovej dohrávke 14. kola Tipos extraligy doma nad HC ‘05 Banská Bystrica 5:2. Hetrikom sa blysol Christopher Joseph Langkow. Zámky získali šiesty triumf v sezóne a s 19 bodmi sú predposledné, Bystrica má na konte o tri viac a je deviata.Úvodné minúty veľa vzruchu na ľade nepriniesli a príliš to nezmenila ani prvá presilovka hostí, ktorí sa dlho nevedeli nasťahovať do útočného pásma. Podobne to dopadlo aj pri početnej výhode Zámkov v prostriedku dejstva. Tempo hry nebolo vysoké, ani jeden tím si nevedel vypracovať gólové príležitosti a tak sa išlo do šatní za stavu 0:0.Bezgólový stav zlomili v úvode druhého dejstva Bystričania, ktorí využili druhú presilovku v zápase. V závere trestu pre Bulla im vyšla pekná kombinácia a Fossier zasunul puk do prázdnej bránky - 0:1. Gól stretnutiu pomohol, tempo sa rozbehlo, pribudlo aj osobných súbojov. V 26. minúte domáci odplatili hosťom rovnakou kartou, keď využili presilovku vďaka dorážke Langkowa, no o necelé dve minúty viedli opäť "barani". Roman zastavil rozbehnutého Vašaša a rozhodcovia nariadili trestné strieľanie. Puk si zobral Fossier, medzi kruhmi ním zamiešal a prudkou strelou prekonal Bakalu - 1:2. Bystričania mohli viesť aj o dva góly, no Bubela v dvoch šanciach proti brankárovi neuspel.Domáci otvorili tretiu časť dohrávanou presilovkou, tá im síce nevyšla, ale krátko na to premenili ďalšiu. Šiška poslal krížnu prihrávku na ľavý kruh Jacksonovi a ten prepálil Rabčana - 2:2. V 47. minúte mohli ísť do vedenia opäť Bystričania, ale Breton trafil len do žŕdky. Novým Zámkom sa podarilo otočiť zápas v 52. minúte, keď sa presadil Klempa. Bystričania v nasledujúcom priebehu stupňovali tlak, v 57. minúte si vybojovali presilovku, ale vyrovnať sa im už nepodarilo. Naopak, pri početnej výhode stratili puk a Langkow zvýšil na 4:2. Hostia to na záverečné minúty skúsili ešte bez brankára, no Langkow skompletizoval do prázdnej bránky hetrik.