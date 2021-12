Nové Zámky prehrali s hokejistami Prešova

HC Nové Zámky - HC GROTTO Prešov 2:3 (0:0, 1:0, 1:3)



Gól: 23. Bull (Ligas, Šiška), 49. Varga (Števuliak, Bull) – 44. T. Nauš (Šimun, Turan), 46. Michnáč (Šimun, Turan), 52. Michnáč (Lialka). Rozhodovali: Novák, Baluška - Knižka, Ordzovenský, vylúčení: 3:3 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0



N. Zámky: Bakala – Hatala, Bull, Ligas, Holenda, L. Kozák, Roman – Jackson, Langkow, Klempa - Števuliak, J. Šiška, Šišovský – T. Varga, Fetkovič, Barto - Ferenyi, Ondrušek, Mišiak - F. Tóth



Prešov: Bespalov – Rajnoha, Glazkov, F. Fekiač, Růžička, Ťavoda, Turan – A. Nauš, Čacho, Welychka - Michnáč, Šimun, Lialka - T. Nauš, V. Fekiač, Lalík - Žilka, Zagrapan, Klíma - Miškuf

Nové Zámky 12. decembra (TASR) - Hokejisti Prešova zvíťazili v nedeľnom zápase 26. kola Tipos extraligy na ľade Nových Zámkov 3:2. Body získali opäť po dvoch stretnutiach.Vo vyrovnanom stretnutí sa dostali do vedenia ako prví domáci, keď dve a pol minúty po úvodnej zmene strán Bull dorazil do siete vlastný pokus. Prešovčanom však vyšiel úvod záverečnej tretiny, keď v 44. minúte po individuálnej akcii vyrovnal Tomáš Nauš a o dve minúty rozvlnil sieť aj Michnáč.Novozámčania vyrovnali v presilovej hre, postaral sa o to Varga v 49. min. Lenže hrdinom duelu sa stal Michnáč, ktorý využil chybu domácich pri rozohrávke a v 52. min strelil víťazný gól. Domáci si v power play v úplnom závere dokázali vytvoriť silný tlak, mali aj možnosť hry šiestich proti štyrom, no do predĺženia sa im duel poslať nepodarilo.