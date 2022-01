Novozámčania opäť zvíťazili nad Slovanom, lídra tabuľky zdolali 3:2

HC Nové Zámky - HC Slovan Bratislava 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)



Góly: 36. Jackson (Šišovský, Kozák), 39. Števuliak (Ahlholm, Langkow), 53. Langkow (Holenda, Knižka) - 1. Yogan (MacKenzie, Breton), 36. Yogan (Haščák). Rozhodovali: Müllner, Valach - Šefčík, Jedlička, vylúčení: 5:4 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, bez divákov



Nové Zámky: Bakala – Fereta, Kozák, Bull, Hatala, Holenda, Knižka, Tóth, Ligas – Ahlholm, Langkow, Klempa – Jackson, Šiška, Šišovský – Varga, Barto, Števuliak – Fetkovič, Ondrušek, Mišiak



Slovan: Windsor - Breton, Mackenzie, Golian, Gachulinec, Maier, Valach, Beňo, Královič – Haščák, Rapuzzi, Yogan – Jääskeläinen, Harris, Gašpar – Belluš, Kytnár, Sukeľ – Bezák, Preisinger, Šotek

Nové Zámky 9. januára (TASR) - Hokejisti HC Slovan Bratislava prehrali v nedeľnom zápase 50. kola Tipos extraligy na ľade HC Nové Zámky 2:3, hoci dvakrát viedli. Líder tabuľky podľahol tomuto súperovi aj v predchádzajúcom vzájomnom súboji koncom decembra.Líder tabuľky spravil po štvrtkovom víťazstve v Nitre jedinú zmenu v zostave, do bránky napokon poslal Windsora namiesto Hlavaja. Hostia sa ujali vedenia hneď z prvej vážnej akcie, keď už po 44 sekundách otvoril skóre Yogan. Prvá tretina po ostrom začiatku nepriniesla veľa vyložených príležitostí.Veci sa začali diať po polovici riadneho hracieho času. Najprv si vlastnou chybou zavaril Windsor, na opačnom konci podržal domácich brankár Bakala, ktorý sa stihol premiestniť k pravej žŕdke a zlikvidoval tutovku Harrisa. Nové Zámky vyrovnali v 36. minúte, gól Jacksona s prispením bránkovej konštrukcie odobril videorozhodca. Ich radosť vydržala len sedem sekúnd, Slovanu prinavrátil vedenie svojím druhým zásahom v zápase Yogan. Ani tento stav však nevydržal dlho, v 39. minúte Števuliak napriahol z druhej vlny a delovkou prestrelil Windsora. Domáci sa ešte pred druhou sirénou mohli dostať aj do vedenia, hosťujúci brankár udržal nerozhodný výsledok reflexívnym zákrokom po strele Barta.Tlak Nových Zámkov pokračoval aj v treťom dejstve. Bratislavčania podcenili situáciu za vlastnou bránkou, Ahlholm po otočke tlačil puk medzi betóny, opäť zasiahol Windsor. Až potom sa pripomenuli aj hostia, Bakala vystihol kľučku Haščáka a Sukeľ vzápätí neprepálil hradbu tiel pred bránkou. Yogan po spolupráci s Haščákom nevyužil šancu skompletizovať hetrik a trafil iba žŕdku. Novozámčania prečkali tento nápor a v 53. minúte sa dočkali odmeny. Holenda prihral Langkowovi, ten cez protihráča prestrelil Windsora a rozhodol. Možnosť vyrovnať mal v závere Yogan, ale ani do takmer odkrytej siete nepridal tretí gól. Slovanu nevyšla ani pomerne dlhá hra bez brankára, vypracoval si tlak, no Harris nenamieril presne.