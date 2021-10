Nové Zámky prehrali s HK Dukla Ingema Michalovce

HC Nové Zámky - HK Dukla Ingema Michalovce 3:5 (0:1, 2:2, 1:2)



Góly: 27. Šiška (Jackson), 39. Bull (Jackson, Hatala), 52. Klempa (Bull, Langkow) - 6. Keränen (Bokroš, Cameranesi), 30. Galamboš (Suja), 31. Žitný (Galamboš, Suja), 42. Cameranesi (Pavlin, Žitný), 56. Fournier (Bokroš, Suja).

Rozhodovali: Baluška, Štefik - Gegáň, Hercog, vylúčení: 7:6 na 2 min, presilovky: 2:2, oslabenia: 1:0, 1037 divákov



Nové Zámky: Lackovič - Hatala, Bull, Ligas, Holenda, Roman, Reini, Šeliga - Jackson, Šiška, Farley - Števuliak, Langkow, Klempa - Varga, Fetkovič, Barto - Mišiak, Ondrušek, Kurbatov - Hrabčák



Michalovce: Williams - Bokroš, Macejko, Pavlin, Stripai, Mudrák, Gajdoš - Regenda, Cameranesi, Keränen - Žitný, Suja, Galamboš - Fournier, Erkinjuntti, Kukuča - Lačný, Tibenský, Chalupa



Nové Zámky 29. októbra (TASR) - Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce zvíťazili v piatkovom zápase 12. kola Tipos extraligy na ľade HC Nové Zámky 5:3.Hostia mali v prvej tretine streleckú prevahu a v 6. minúte išli do vedenia. Keränen strelou zo strednej vzdialenosti prekvapil brankára Lackoviča - 0:1. Domáci nevyrovnali po sľubných šanciach Farleyho či Šišku a skóre sa nezmenilo ani po presilovke Michaloviec v 12. minúte.Novozámčanom pomohla k vyrovnaniu nedisciplinovanosť hostí. V 22. minúte ešte napriek tlaku nevyužili presilovku, no 69-sekundovou početnou výhodou nepohrdli. V 27. minúte najlepší strelec domácich Šiška prekonal brankára Williamsa - 1:1. Nerozhodný stav však vydržal iba necelé tri minúty, keď ofenzívnu akciu so Žitným zakončil Galamboš - 1:2. Zaskočení domáci, ktorí v druhej tretine vyrovnali hru, inkasovali už o 94 sekúnd, keď Lackovič nedosiahol na pohotovú strelu Žitného - 1:3. Ďalší priebeh druhej časti priniesol viacero vylúčených a gól do bránky Michaloviec. Domáci najskôr zvládli oslabenie o dvoch hráčov a následne sa z trestnej lavice vrátil obranca Bull a po úniku zaznamenal svoj prvý gól v sezóne - 2:3.Michalovčania však opäť dokázali odskočiť na rozdiel dvoch gólov. Dôležitý gól pridal v 42. minúte Cameranesi, ktorý využil zakrytý výhľad Lackoviča. Následné vylúčenie Macejka ešte domáci nepotrestali, no presilovku v 52. minúte už využili, keď Bullovu prihrávku využil Klempa - 3:4. Práve Klempa však v 55. minúte oslabil svoj tím a Fournier v presilovke uzavrel skóre.