Poprad zastavil sériu prehier na ľade Nových Zámkov

HC Nové Zámky - HK Poprad 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

Góly: 41. Bull (Jackson, Šiška) - 30. D. Bondra (Svitana), 35. Ully (Livingston, Ulrych), 50. Ully (Arniel), 60. Svitana (Ulrych). Rozhodovali: Hronský, Krajčík - Jurčiak, Valo, vylúčení: 2:5, presilovky a oslabenia: 0:0.



HC Nové Zámky: Bakala - Hatala, Bull, Knižka, Kozák, Ligas, Holenda, Michal Roman, Tóth - Jackson, Šiška, Farley - Števuliak, Langkow, Klempa - Afanasjev, Fetkovič, Ahlholm - Mišiak, Barto, Šišovský

HK Poprad: Todykov - Novajovský, Rymsha, Drgoň, Brejčák, Ulrych, M. Hudec, Demo, Sokoli - Livingston, Arniel, Ully - D. Bondra, Mešár, Svitana - Petráš, Bjalončík, Matej Paločko - Stanček, Mlynarovič, Kundrik

Nové Zámky 15. februára (TASR) - Hokejisti HK Poprad zastavili sériu štyroch prehier v najvyššej slovenskej súťaži. V utorkovom stretnutí 38. kola Tipos extraligy zvíťazili na ľade HC Nové Zámky 4:1. Základ triumfu položili v druhej tretine, ktorú vyhrali 2:0, dvomi gólmi sa na úspechu podieľal Cole Ully.Úvodná tretina priniesla iba málo hokejového vzruchu. Domáci boli najbližšie ku gólu v presilovke pri vylúčení Mlynaroviča, no brankár hostí Todykov si poradil so strelou Holendu a aj ďalšími pokusmi hráčov Nových Zámkov.V druhej časti sa tempo hry zvýšilo, veľkú možnosť na otvorenie skóre mali domáci po pokĺznutí Rymshu, prečíslenie 3 na 1 však pokazila nepresná prihrávka Langkowa. V 28. min Jackson našiel pred bránkou Šišku, ktorý si z nej vytiahol Todykova, no nedokázal zasunúť puk za jeho chrbát. Nové Zámky tým akoby urazili šťastenu a v ďalších momentoch mali navrch "kamzíci". V polovici duelu ich dostal do vedenia D. Bondra, ktorý po prihrávke Svitanu obišiel brankára Bakalu a zakončil po ľade k ľavej žŕdke. O necelých päť minút už viedol Poprad 2:0 vďaka dôraznému Ullymu. Ten istý hráč mohol zvýšil v 36. min na 3:0, no Bakala mu dokázal zmenšiť strelecký uhol a jeho strelu zneškodnil.Nové Zámky vstúpili do tretej tretiny s jasnou snahou o vyrovnanie a už po pár sekundách sa im podarilo znížiť po strele Bulla, ktorému prihral na gól Jackson. Popradčania však nedovolili domácim zdramatizovať zápas. V 44. min ešte nevyužili prečíslenie 2 na 1, no v 50. min už Ully svojím druhým presným zásahom v zápase vrátil hosťom dvojgólový náskok. V 57. min mohol zvýšiť Arniel, ale nevyužil únik vo vlastnom oslabení. Hostia napokon pridali aj štvrtý gól, deväť sekúnd pred koncom spečatil výsledok strelou do prázdnej bránky Svitana - 1:4.