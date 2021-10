Tipos extraliga: Zvolen triumfoval, Prešovčania prehrali so Slovanom

HC Nové Zámky - HKM Zvolen 1:4 (0:2, 1:0, 0:2) Góly: 34. Farley (Mišiak, Roman) – 4. Saracino (Hain, Kotvan), 17. Zuzin (Jedlička, Kubka), 48. Hain (Saracino, Roy), 59. Puliš.

Rozhodovali: Konc st., Korba – Bogdaň, Frimmel – Beniač, vylúčení: 3:3 na 2 min,, presilovky a oslabenia: 0:0



Nové Zámky: Engstrand – Bull, Hatala, Reini, Ligas, Holenda, Roman, Knižka, Šeliga – Števuliak, Jackson, Farley – Mišiak, Šiška, Klempa – Varga, Barto, Kurbatov – Ferenyi, Ondrušek, Hrabčák



Zvolen: Rahm – Kotvan, Hain, Thow, Roy, Hraško, Kubka – Jedlička, Puliš, Zuzin – Ully, Mikúš, Štumpf – Saracino, Marcinek, Petráš – Václav, Tatár, Lunter

Na snímke zľava Samuel Hain (Zvolen) a Jakub Lackovič (Nové Zámky) v zápase 9. kola hokejovej Tipos extraligy medzi HC Nové Zámky a HKM Zvolen 17. októbra 2021 v Nových Zámkoch. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Na snímke zľava Martin Mišiak (Nové Zámky) a Oldrich Kotvan (Zvolen) v zápase 9. kola hokejovej Tipos extraligy medzi HC Nové Zámky a HKM Zvolen 17. októbra 2021 v Nových Zámkoch. Foto: TASR - Henrich Mišovič

MHK 32 Liptovský Mikuláš - HK Spišská Nová Ves

MHK 32 Liptovský Mikuláš - HK Spišská Nová Ves 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Góly: 7. Jurík (Michalík, Šepelev), 55. Obdržálek (Ventelä, Hovorka), 60. Hovorka (Obdržálek, Kriška) - 36. Petgrave (Atwal).

Rozhodovali: Smrek, Snášel - Jurčiak, Hajnik, vylúčení: 5:5 na 2 min., presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 650 divákov.



zostavy:



MHK 32 Liptovský Mikuláš: Vošvrda - Ventelä, Värttinen, Mezovský, Šepelev, Ilenčík, Kurali, Nemec - Kriška, Hovorka, Obdržálek - Michalík, Walega, Jurík - Paločko, Urban, Uhrík - Haluška, Petráš, Kalousek - Dunčko



HK Spišská Nová Ves: Melicherčík - Petgrave, Malina, Česánek, Atwal, Romaňák, Ordzovenský, Chovan, Grec - Kuru, Černý, Ščurko - Džugan, Halama, Vrábeľ - Štrauch, Tyczynski, Giľák - Hamráček, Tomala, Olejník

Dukla Ingema Michalovce - HC ´05 Banská Bystrica



HK Dukla Ingema Michalovce - HC ´05 Banská Bystrica 1:0 pp (0:0, 0:0, 0:0 - 1:0)

Gól: 61. Keränen (Suja). Rozhodovali: T. Orolin, Moller - Janiga, Šoltés, vylúčení: 5:5 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 650 divákov.



zostavy:



HK Dukla Ingema Michalovce: Škorvánek - Bokroš, Macejko, Pavlin, Stripai, Mudrák, Valtola, Hajnik, Ťavoda - Žitný, Cameranesi, Keränen - Fournier, Erkinjuntti, Kukuča - Regenda, Suja, Galamboš - Lačný, Tibenský, Chalupa



HC ´05 Banská Bystrica: Belányi - Breton, Brejčák, Žiak, Crevier-Morin, Ďatelinka, Bdžoch, Boldižár - Gabor, Ihnačák, Ščerbak - Fossier, Berger, Šoltés - Vašaš, Bubela, K. Jendroľ - Výhonský, Tamáši, Kabáč

HK Dukla Trenčín - HC Košice

HK Dukla Trenčín - HC Košice 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Góly: 10. Mikyska, 39. Bezúch (Mikyska), 42. Nemčík (Paukovček, Tybor), 49. Honzek (Valach, Paukovček), 60. Valach (Rehuš, Švšec) - 14. Bartánus (McPherson, Šedivý), 23. Bartánus (Slovák).

Rozhodovali: Výleta, M. Novák - M. Orolín, Gegáň, vylúčení: 3:1, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 1320 divákov



Zostavy



Dukla Trenčín: Valent - Lemcke, Kudla, E. Švec, Starosta, Crinon, Nemčík, Urban - Tybor, Mikyska, Bezúch - Valach, Paukovček, Honzek - Minárik, J. Švec, Sojčík - Krajč, Rehuš, Beták - Krajčovič



HC Košice: Košarišťan - Šedivý, Saucerman, Deyl, Tansey, Cibák, Romančík, Jacko - McPherson, Slovák, Bartánus - Paršin, Chovan, Pereskokov - Rogoň, Klhůfek, Lapšanský - Jokeľ, Havrila, Milý

HC GROTTO Prešov - HC Slovan Bratislava

HC GROTTO Prešov - HC Slovan Bratislava 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

Góly: 17. Charbonneau (Čacho, Krasničan), 25. Čacho (J. Sýkora, Rais) - 4. Takáč (Mackenzie, Harris), 30. Takáč (Mackenzie, Harris), 32. Rapuzzi (Sukeľ), 58. Sersen (Gachulinec).

Rozhodovali: Hronský, Krajčík - D. Konc ml., Stanzel, vylúčení: 5:7, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 998 divákov



Zostavy:



Prešov: Bespalov - Rais, Bakala, Růžička, F. Fekiač, Turan, D. Jendroľ, Rajnoha - Charbonneau, Čacho, Krasničan - Jokinen, Klíma, Žilka - Šimun, V. Fekiač, J. Sýkora - Magdolen, Zagrapan, P. Halama - Miškuf



Slovan: Gudlevskis – MacKenzie, Golian, Valach, Maier, Gachulinec, Sersen, Beňo - Zigo, Harris, Takáč – Matoušek, Rapuzzi, Yogan – Klučiar, Kytnár, Sukeľ – Lukošík, Preisinger, Danišovský

Nové Zámky 18. októbra (TASR) - Hokejisti HC Nové Zámky prehrali v 9. kole Tipos extraligy na domácom ľade s HKM Zvolen 1:4.Zvolenčania začali aktívne a už v 4. minúte sa ujali vedenia, keď Saracino skóroval do odkrytej bránky. V 12. minúte zvýšil vedenie hostí Zuzin. V druhej tretine domáci pridali na obrátkach a dočkali sa kontaktného gólu. Mišiak našiel Farleyho, ktorý po nájazde prekonal Rahma. V tretej tretine však Zvolen opäť odskočil domácim na rozdiel dvoch gólov. Pri hre 4:4 sa po akcii Saracina s Royom presadil Hain. Pri záverečnej power play Novozámčanov spečatil triumf Zvolena Puliš.Hokejisti MHK 32 Liptovský Mikuláš zvíťazili v 9. kole Tipos extraligy nad HK Spišská Nová Ves 3:1.Hostia sa už v prvej minúte dostali k presilovke, v nej viackrát ohrozili Vošvrdu, ale bez želaného efektu. Ako využiť presilovku ukázali Spišiakom domáci v 7. minúte. Vylúčeného Halamu vrátil z trestnej lavice po 15 sekundách Jurík, ktorý zblízka dorazil puk za Melicherčíka - 1:0. O dve minúty nezvýšil po úniku Walega a brankár hostí si neskôr poradil aj so šancou Michalíka. V 18. minúte sa po Štrauchovej prihrávke ocitol v nádejnej šanci Giľák, ale Vošvrdu neprekonal.To sa v 25. minúte nepodarilo ani Džuganovi, na opačnej strane strelecky aktívny Hovorka neprekvapil Melicherčíka. Po viacerých šanciach na oboch stranách hostia vyrovnali v 36. minúte. Presilovku o dvoch hráčov využil pohotovou strelou obranca Petgrave - 1:1.Domáci boli blízko ku gólu v 43. minúte, pred Melicherčíkom bolo rušno, ale Hovorka ani Obdržálek ho neprekonali. Nerozhodné skóre s rozchytanými brankármi vydržalo do 55. minúty. Presilovkovú kombináciu zakončil strelou Ventelä a odrazený puk dopravil do bránky Obdržálek - 2:1. Nádeje hostí na úspech znížilo vylúčenie v 58. minúte, v ktorom sa Spišiaci odhodlali k hre bez brankára, no od Hovorku inkasovali gól na 3:1.Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce zvíťazili v 9. kole Tipos extraligy nad HC ´05 Banská Bystrica 1:0 po predĺžení. Jediný gól zápasu strelil v 35. sekunde predĺženia Janne Keränen. Čisté konto si udržal domáci brankár Stanislav Škorvánek, ktorý sa do Michaloviec vrátil na jednozápasovú výpomoc z klubu Vlci Žilina účinkujúcom v druhej najvyššej súťaži.V bránke domácich nastúpil Stanislav Škorvánek, ktorý prišiel na jednozápasovú výpomoc zo Žiliny. Tímy predviedli v prvej tretine viacero nepresností, napriek tomu bolo k videniu niekoľko príležitostí na skórovanie. V 10. minúte mohol skóre otvoriť Kukuča, ale pred brankárom hostí Belányim neuspel. Domáci neskórovali ani zo závaru v 14. minúte, na opačnej strane sa Škorvánek vyznamenal pri príležitosti Bretona a po následnej strele Šoltésa zazvonila konštrukcia bránky. Zmenu bezgólového skóre nepriniesla ani 87-sekundová presilovka Michaloviec o dvoch hráčov. V nej mal sľubnú šancu Cameranesi, ale žŕdka tentoraz zazvonila za Belányim.Podobný obraz hry mala aj druhá tretina. Škorvánek zmaril v 25. minúte pokus Boldižára, na opačnej strane Belányi zvládol zmätok okolo svojej bránky a zneškodnil príležitosť Kukuču.Gól nepriniesla ani tretia tretina. V nej mal výbornú príležitosť domáci Fournier, ale na Belányim stroskotal rovnako ako Regenda v presilovke v 55. minúte. Krátko na to mali presilovku hostia, v ktorej si vytvorili tlak a aj niekoľko šancí, ale Škorvánka neprekonal ani Tamáši pohotovou strelou bez prípravy.Rozhodnutie prišlo už po 35. sekundách predĺženia. Domáci útočník Keränen, ktorý strelou z ostrého uhlu prekvapil Belányiho - 1:0.Hokejisti HK Dukla Trenčín zvíťazili v 9. kole Tipos extraligy nad HC Košice 5:2. Naplno tak zabodovali po dvoch predchádzajúcich prehrách.Trenčanom sa v sezóne zatiaľ veľmi nedarí, no v prvej tretine súboja s tradičným rivalom im šťastie prialo. Do vedenia sa dostali v 10. minúte, keď si Mikyskov nahodený puk pred bránu zrazil do vlastnej siete brankár Košarišťan. Košičania sa však nezlomili a keď v úvode druhej tretiny Bartánus skóroval v presilovke, viedli už 2:1.Hráči Dukly sa však postarali o ďalší obrat v stretnutí. Tesne pred druhou sirénou ubránili presilovku, vyrazili do útoku a Bezák vyrovnal po prihrávke Mikysku. Trenčanom patril aj úvod záverečnej dvadsaťminútovky. V 42. minúte ich opäť poslal do vedenia Nemčík, ktorému poslal ideálnu prihrávku pred bránu Paukovček. Pohodlnejší dvojgólový náskok zariadil v 49. min Honzek a poistku do prázdnej brány pridal Valach.Hokejisti HC Slovan Bratislava zvíťazili v 9. kole Tipos extraligy na ľade Prešova 4:2. Nováčik tak prehral štvrtý duel v sérii a naďalej okupuje poslednú priečku v tabuľke.Lepšie vstúpili do stretnutia hostia, skóre otvoril v 4. min zblízka Samuel Takáč. Posledný tím tabuľky potom pred domácimi fanúšikmi zvýšil aktivitu a získal vedenie. Charbonneau vyrovnal v 17. min po prihrávke Čacha a v 25. min skóroval v presilovej hre sám Čacho.Početnú výhodu však využili aj Slovanisti, nerozhodný stav zariadil svojim druhým gólom v zápase Takáč. "Belasým" netrvalo dlho a získali skóre na svoju stranu, Rapuzzi rozvlnil sieť o dve minúty a tri sekundy. V úplnom závere ešte pridal poistku Sersen.