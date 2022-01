HKM Zvolen so šiestym víťazstvom, HC Nové Zámky porazil 3:4

HC Nové Zámky - MHK Zvolen 3:4 (1:2, 1:1, 1:1)



Góly: 9. Jackson (Langkow, Šiška), 24. Knižka (Šiška, Farley), 53. Langkow (Hatala, Šišovský) - 3. Saracino (Leskinen, Osterberg), 8. Stupka (Hraško, Jedlička), 33. Saracino (Zuzin), 59. Krieger (Leskinen, Meliško). Rozhodovali: Krajčík, Goga - Jurčiak, D. Konc ml., vylúčenia: 3:6, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 932 divákov.



Nové Zámky: Lackovič - Knižka, Bull, Hatala, Meszároš, Ligas, Holenda – Jackson, Šiška, Farley - Števuliak, Langkow, Šišovský - Myšiak, Barto, Ahlholm - Tóth, Ondrušek, Ferenyi



Zvolen: Trenčan - Hain, Kotvan, Diakov, Meliško, Kubka, Hraško, Sládok - Puliš, Saracino, Zuzin - Osterberg, Krieger, Leskinen - Jedlička, Mikuš, Stupka - Marcinek, Gubančok, Csanyi

Nové Zámky 18. januára (TASR) - Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili v utorkovom zápase 31. kola Tipos extraligy na ľade HC Nové Zámky 4:3. Obhajca titulu zaznamenal šieste víťazstvo v sérii a v tabuľke je stále na druhom mieste za bratislavským Slovanom.Zvolen išiel do vedenia už v 3. minúte, keď bol na konci peknej kombinácie Saracino. Na rozdiel dvoch gólov mohol zvýšiť Osterberg, trafil však len žrď. Hostí to mrzieť nemuselo, pretože v 8. minúte zvýšil Stupka, ktorý dorazil puk pri pravej žrdi. O minútku dostali domáci šancu hrať presilovku a hneď ju využili, Langkow našiel voľného Jacksona, ktorý strelou z prvej znížil. Hral sa rýchly hokej, šance boli na oboch stranách, do prvej sirény už však strelci mlčali.Novozámčania vyrovnali v 24. minúte, keď sa Knižka pekne uvoľnil a strelou z ľavého kruhu trafil presne k žrdi. V 33. minúte však Zvolen opäť viedol, keď Zuzin udržal pásmo, našiel Saracina a ten sa presadil druhýkrát v stretnutí. Domáci Langkow potom trafil len žrď a nepresadil sa ani v úniku v závere druhej tretiny.Domáci sa v tretej tretine snažili vyrovnať, čo im sily stačili, dobré príležitosti Farleyho a Šišovského však zostali nevyužité. Napokon sa im to predsa len podarilo, v 53. minúte Hatala vystrelil od modrej čiary a úspešný teč predviedol aktívny Langkow. Majster si cennú výhru vybojoval v 59. minúte, keď Leskinen našiel Kriegera a Američan pohotovo strelil víťazný gól. Zmeniť to ešte mohli Farley a Langkow, ale brankára Trenčana neprekonali. Ten spoluhráčov podržal aj úplnom závere, keď domáci odvolali brankára, 11 sekúnd pred koncom dostali ešte presilovku, no výhodu o dvoch hráčov už nevyužili.