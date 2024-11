Hokejisti Nových Zámkov prehrali so Zvolenom 4:5

Tipos extraliga - 24. kolo:



HC Nové Zámky - HKM Zvolen 4:5 pp (1:1, 2:1, 1:2 - 0:1)



Góly: 17. Thomas (Lalonde, Hawryluk), 26. Jendek (Hudec, Okoličány), 33. Hudec, 55. Rapuzzi (Thomas) - 3. Senčák (Mišiak, Robertson), 39. Hecl (Kudrna), 41. Bindulis (Estephan, Zuzin), 52. Bondra (Beňo, Hecl), 65. Estephan (Zuzin, Robertson). Rozhodcovia: Hronský, Baluška - Orolin, Frimmel, vylúčení: 2:3 na 2 min, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 1402 divákov.



Nové Zámky: Gibson - Hudec, Lalonde, Novajovský, Komuls, Roman, Ligas - Ritchie, Rapuzzi, Thomas - Žitný, Slovák, Hawryluk - Okoličány, Jendek, Urbánek - Lapšanský, Ondrušek, Kováč



Zvolen: Kantor (44. Boľo) - Beňo, Bindulis, Kirichenko, Stránský, Kobolka, Robertson, Sládok - Kudrna, Estephan, Hecl - Bondra, Fekiač, Zuzin - Marcinek, Senčák, Mišiak - Lunter, Šramaty, Macek

Nové Zámky 29. novembra (TASR) - Hokejisti Nových Zámkov nezvíťazili už v piatom zápase Tipos extraligy za sebou. V piatkovom stretnutí 24. kola prehrali doma so Zvolenom 4:5 po predĺžení, víťazný gól vsietil Kanaďan Giorgio Estephan. Nové Zámky sú naďalej na dne tabuľky so 14 bodmi, Zvolen ich má na konte 30 a patrí mu 9. priečka.Do vedenia išli už v tretej minúte hostia zásluhou Davida Senčáka, o vyrovnanie sa postaral pred koncom prvej tretiny Kanaďan Christian Thomas. V úvode druhého dejstva si Nové Zámky vypracovali dvojgólový náskok po zásahoch Dominika Jendeka a Mareka Hudeca, v drese Zvolena však strelil kontaktný gól Marek Hecl. V záverečnej tretine sa za hostí presadili Kristofers Bindulis s Radovanom Bondrom, duel poslal do predĺženia domáci William Rapuzzi päť minút pred koncom.