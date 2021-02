Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili na ľade Nových Zámkov 2:0

HC Mikron Nové Zámky - HC Slovan Bratislava 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)



Góly: 54. Zigo (Urbánek, Harris), 59. Harris (Urbánek). Rozhodovali: D. Konc st., Šefčík – J. Konc ml., Konc D. ml., vylúčení: 4:5 na 2 min, navyše Harris 10 min za nešporotvé správanie a Rapáč (obaja Slovan) 10 min za vrazenie na mantinel, presilovky a oslabenia: 0:0, bez divákov.



Nové Zámky: Kiviaho – Fereta, Västilä, Clarke, Roman, Hain, Holenda, Šeliga, Tóth – Števuliak, Seppänen, Majdan – Obdržálek, Doggett, Okoličány – Jurík, Ondrušek, Bajtek – Zahradník, Andrisík, Rogoň



Slovan: Parks – Brodzinski, Sersen, Štajnoch, Bačik, Ališauskas, Maier, Valach, Beňo – O'Donnell, Kytnár, Šišovský – Urbánek, Harris, Zigo – Rapáč, Bortňák, Ranford – Kundrik, Jendek, Uram

Nové Zámky 7. februára (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v zápase 38. kola Tipos extraligy na ľade Nových Zámkov 2:0.Slovan mal v prvej tretine viac z hry, prvú šancu zahodil v úvode Urbánek. Na druhej strane odpovedal Rogoň, ale tiež nemieril presne. Ďalšie šance Slovana mal Zigo, ale ani raz sa mu nepodarilo prekonať Kiviaha. Domáci mali ideálnu možnosť ísť do vedenia, keď hrali dve minúty presilovku o dvoch hráčov, ale obrana hostí odolala.V druhej tretine Slovan ešte zvýšil aktivitu, súpera prevyšoval najmä v pohybe, ale gól nedali Bratislavčania ani z ďalších šancí. Tú najväčšiu mal Rapáč.O všetkom sa rozhodlo v tretej tretine. Najskôr mali šancu domáci, ale v 54. minúte vystrelil Urbánek a jeho strelu dorazil do siete Zigo. Triumf hostí potom poistil gólom do prázdnej bránky Harris.