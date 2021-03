HC Nové Zámky už bez obrancu Clarkeho

Nové Zámky 22. marca (TASR) - Kanadský hokejový obranca Brandt Clarke ukončil pôsobenie v HC Nové Zámky a vrátil sa do zámoria. Informoval o tom web hockeyslovakia.sk.



Clarke sa so slovenskou extraligou rozlúčil po piatkovom víťazstve Nových Zámkov na ľade Slovana Bratislava 4:1. Od decembrového príchodu odohral v najvyššej slovenskej súťaži 26 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 5 gólov, 10 asistencií, 41 trestných minút a 6 plusových bodov. Postupne sa v tíme vypracoval na člena prvého obranného páru a na ľade strávil v priemere viac ako 20 minút. Jeho kariéra by mala pokračovať v zámorskej juniorskej súťaži OHL, ktorá sa však zatiaľ ešte nezačala.



Clarke prišiel do slovenskej extraligy s cieľom potvrdiť renomé možnej jednotky draftu NHL 2021 a verí, že výkonmi presvedčil: "Hral som v skvelom klube, mužstvo výborne fungovalo a spoluhráči mi pomáhali. Nemôžem povedať nič zlé. Zlepšil som sa a herne som povyrástol. Pred príchodom do Nových Zámkov som hral juniorskú OHL, preto bol prechod medzi mužov doslova šokom. Prekvapila ma rýchlosť, nasadenie v hre aj kvalita hráčov. Musel som si zvyknúť, že súboje sú oveľa tvrdšie, súperi silnejší a hrajú fyzickejšie. Slovenská liga je dobrá, pomohla mi v rozvoji hráčskych schopností a zručností," uviedol Clarke pre hockeyslovakia.sk.