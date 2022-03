HC GROTTO Prešov - HC Slovan Bratislava 2:3 pp (1:0, 0:2, 1:0 - 0:1)

Góly: 14. Michnáč (Welychka, Rajnoha), 49. Glazkov (Ljalka, Vas) – 22. Valach, 34. Belluš (Preisinger), 65. Matoušek (Kytnár). Rozhodovali: Žák, Krajčík – Tvrdoň, Janiga, vylúčení: 6:6, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, divákov.



Prešov: R. Petrík – Glazkov, Růžička, Rajnoha, F. Fekiač, Jendroľ, Turan, Bakala – Michnáč, Čacho, Welychka – Ljalka, Vas, A. Nauš – Sýkora, Valent, Šimun – Žilka, V. Fekiač, Ľalík

Slovan: Peters – Golian, Breton, Sersen, Gachulinec, Beňo, Valach, Maier – Zigo, Rapuzzi, Jääskeläinen – Yogan, Kytnár, Haščák – Takáč, Preisinger, Matoušek – Šotek, Bezák, Belluš

/stav série: 0:3/

hlasy po zápase /zdroj RTVS/:



Andrej Podkonický, tréner Slovana: "Boli sme lepší celý zápas, ale neodohrali sme dobre prvú tretinu. Ale stále sme mali prevahu a napokon sme zaslúžene zvíťazili. Dôležité bolo, že sme v predĺžení ubránili presilovku domácich a potom sme dali víťazný gól. Verím, že zajtra sériu ukončíme."

Ernest Bokroš, tréner Prešova: "Odohrali sme dobrý zápas so zlým koncom. Ale nemáme sa na čo sťažovať. Nevyužili sme presilovku a Slovan má rozdielových hráčov. Vyhral zaslúžene, bojovnosť a obetavosť dnes nestačí."

Prešov 29. marca (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili aj v treťom zápase štvrťfinále play off Tipos extraligy, nad HC GROTTO Prešov triumfovali 3:2 po predĺžení. V sérii tak vedú už 3:0. Víťaz základnej časti si môže vybojovať postup do semifinále už zajtra, štvrtý duel je na programe opäť v Prešove o 18.30 h.Prešovčania hnaní domácimi divákmi mali prvé šance v zápase. Slovan nastúpil bez chorých MacKenzieho a Harrisa, jeho brankár Peters musel likvidovať strelu Sýkoru už po dvoch minútach. Dobrú šancu mal aj Vas, ale Peters bol opäť pozorný. Potom sa hrala vyrovnaná partia, obe mužstvá sa snažili hrať jednoducho a neurobiť chybu. V 14. minúte však išli domáci do vedenia, keď Michnáč šikovne spoza brány zasunul puk za brankára. Vzápätí Slovan vyrovnal, ale Haščák už strieľal do posunutej bránky, čo si arbitri overili aj u videorozhodcu a tento zásah neuznali.Druhá tretina už patrila Slovanu. Hostia hrali na jej začiatku presilovú hru a Valach ju bombou zo svojej hokejky aj využil - 1:1. Prešov potom odpovedal krátkym tlakom, Peters podržal Slovan. Na druhej strane si dôležité zákroky pripísal aj Petrík. V 34. minúte si zobral slovo Belluš. Útočník Slovana najskôr opečiatkoval hornú žŕdku, vzápätí si cez Glazkova urobil priestor pred bránkou a po prihrávke Preisingera poslal hostí do vedenia. Do konca druhej tretiny mohol Slovan vyhrávať aj vyšším rozdielom, ale šancu Yogana brankár domácich vykryl.Faul Růžičku na začiatku tretieho dejstva mohol Slovanu priniesť definitívny zlom v zápase, ale hostia sa v početnej výhode nepresadili. Petrík potom v čistej šanci prečítal zakončenie Jääskeläinena a to hostí mrzelo v 49. minúte. Glazkov napriahol od modrej čiary a puk skončil v sieti - 2:2. Tento gól favorita prebral, začal tuho bojovať o víťazstvo. Najskôr premárnil veľkú šancu v presilovke Rapuzzi, po ňom to skúsil individuálne Jääskeläinen. Následne sa neujala ani strela Sersena z dobrej pozície. Zápas tak dospel do predĺženia.V ňom hral Prešov po štyroch minútach presilovú hru, ale mohol inkasovať po strele Rapuzziho. Vzápätí po akcii Haščáka rozhodol Matoušek.