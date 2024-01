TIPOS EXTRALIGA: Slovan uspel proti Novým Zámkom, Poprad zdolal Zvolen

Tipos extraliga - 38. kolo:

HC Slovan Bratislava - HC Mikron Nové Zámky 5:3 (2:1, 2:0, 1:2)



Góly: 8. Poirier (Török, Lukošik), 17. Ahnelöv (Šille, Mahbod), 23. Mahbod (Holway, Šille), 28. Ranford (Pecararo, Poirier), 60. Takáč (Šille) – 14. Mamčics (Michnáč), 46. Prokeš (Michnáč, Ondrušek), 55. Loggins (Roy). Rozhodovali: Žák, Hronský – D. Konc ml., Frimmel, vylúčení: 6:4, presilovky: 0:3, oslabenia: 0:0, 3808 divákov



Slovan: Godla – Korenčík, Ahnelöv, Kubka, Beňo, Holway, Sersen, Maier – Pecararo, Poirier, Ranford – Šille, Mahbod, Takáč – Török, Preisinger, Lukošik – Fominych, S. Petráš, Dudáš – Masnica

Nové Zámky: Kantor – Hatala, Lee, Ligas, Mamčics, Novajovský, Kozák, Ružek – Loggins, Roy, Johnson – Michnáč, Prokeš, T. Mikúš – Števuliak, Ondrušek, Stupka – Fafrák, Barto, Šišovský

HK Poprad - HKM Zvolen 2:1 po predĺžení (1:1, 0:0, 0:0 - 1:0)



Góly: 18. Calof (Bjalončík, Záborský), 62. Cardwell (Dmowski) – 6. Fekiač (Jakúbek). Rozhodovali: Novák, Adamec – Valo, Vyšný, vylúčení: 3:4, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2211 divákov



Poprad: Vay – Betker, Cardwell, Kotvan, Brincko, Brejčák, Turan, Česánek – Dmowski, Coulter, Svitana – Záborský, Bjalončík, Calof – Steenbergen, Suchý, Kukuča – Melicher, Bodnár, Belluš - Straka

Zvolen: Kupsky – C. Hults, Mudrák, Rauhauser, Gachulinec, Sládok, Čulík, Haborák – Kašlík, M. Hults, Kolenič – Zuzin, Marcinek, Hecl – Bondra, Fekič, Jakúbek – Csányi, Gábor, Mucha

Bratislava 21. januára (TASR) - Hokejisti HC Slovan Bratislava zvíťazili v nedeľňajšom zápase 38. kola Tipos extraligy nad HC Mikron Nové Zámky 5:3. "Belasí" zdolali Novozámčanov štvrtýkrát v sezóne a upravili bilanciu vzájomných duelov na 4:1.Slovan viedol po dvoch tretinách 4:1, no pohodlný záver si skomplikoval. V 46. minúte zaznamenal kontaktný presný zásah hostí Prokeš a na rozdiel gólu znížil Loggins. Domáci však súperovi nedovolili vyrovnať a 52 sekúnd pred záverečnou sirénou pridal poistku Takáč.Hokejisti HK Poprad zvíťazili v nedeľňajšom zápase 38. kola Tipos extraligy nad HKM Zvolen 2:1 po predĺžení. Popradčania zaznamenali štvrtý triumf v sérii a v tabuľke im patrí 2. miesto za Spišskou Novou Vsou. Výhru "kamzíkov" zariadil v druhej minúte predĺženia kanadský obranca Jake Cardwell, pre ktorého to bol prvý gól v popradskom drese.Zvolenčanov poslal do vedenia v 6. minúte Viktor Fekiač, no v 18. minúte vyrovnal Andrew Calof. V prostrednej časti gól nepadol, v tretej tretine nedokázali Popradčania vyťažiť zo streleckej prevahy (10:4) a duel tak dospel až do predĺženia. Po 53 sekundách fauloval hosťujúci Mitchell Hults a početnú výhodu využil Cardwell.