Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili nad Duklou Trenčín 4:3

HC Slovan Bratislava - HK Dukla Trenčín 4:3 (1:1, 2:0, 1:2)



Góly: 10. Meszároš (Zigo, Harris), 21. Štajnoch (Zigo, Urbánek), 33. Kytnár (O'Donnell, Sersen), 57. Harris (Zigo, Urbánek) - 14. Ackered (Lemcke, Hecl), 46. Ackered, 46. Sádecký (Lemcke, E. Švec). Rozhodovali: Hronský, Stano - D. Konc ml., J. Konc ml., vylúčení: 4:3 na 2 min, navyše: Harris 10 min za vrazenie na mantinel, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, bez divákov.



HC Slovan Bratislava: Parks – Brodzinski, Sersen, Štajnoch, Meszároš, Ališauskas, Maier, Bačik – O'Donnell, Kytnár, Šišovský – Urbánek, Harris, Zigo - Matoušek, Bortňák, Kundrik - Ranford, Jendek, Uram - Jasenec



HK Dukla Trenčín: Karjalainen – Lemcke, Ackered, E. Švec, Starosta, Urban, Rajnoha, Pobežal – Chromiak, Paukovček, Hecl – Kettunen, Rehuš, Okuliar – Berisha, Reddick, Valach – Sádecký, J. Švec, Sojčík – Krajč

Na snímke zľava Peter Kundrík (Slovan) a Marek Hecl (Dukla) v zápase 36. kola Tipos extraligy v hokeji HC Slovan Bratislava - HK Dukla Trenčín v Bratislave 31. januára 2021. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na snímke zľava Antti Karjalainen (Dukla), Brendan O’Donnell (Slovan) a Tomáš Starosta (Dukla) v zápase 36. kola Tipos extraligy v hokeji HC Slovan Bratislava - HK Dukla Trenčín v Bratislave 31. januára 2021. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 31. januára (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v nedeľňajšom zápase 36. kola Tipos extraligy doma nad Duklou Trenčín 4:3. Hostia tak prišli o šesťzápasovú víťaznú sériu.Prvú gólovú šancu mali domáci hokejisti, Uram v 3. minúte zachytil rozohrávku Dukly a išiel sám na Karjalainena, no ten si s jeho nájazdom poradil. Aj prvá šanca Trenčanov vzišla z chyby súpera pre rozohrávke. Brodzinski prihral rovno na hokejku Okuliara, no stihol vykorčuľovať spoza bránky a hokejkou mu zablokoval strelu. Slovan si zahral od 9. minúty presilovku a dokázal ju využiť na úvodný gól. Zigo poslal krížnu prihrávku na pravý kruh Meszárošovi a ten tvrdou strelou rozvlnil sieť. Trenčania odpovedali v 14. minúte, keď sa strelou od modrej presadil Ackered - 1:1. V závere tretiny mohol poslať domácich znovu do vedenia Zigo, ale v dobrej šanci Karjalainena neprekonal.Hneď po prestávke si to však vynahradil, keď nabil na modrú Štajnochovi a trenčiansky brankár, ktorý mal zakrytý výhľad nestihol zareagovať. Aj tretí gól v zápasu tak zaznamenal obranca. V ďalších minútach tempo hry upadlo a chýbali šance. Dukla si ich vytvorila počas presilovky v 28. minúte, no vyrovnať sa jej nepodarilo. Ak treba využívať početné výhody potom predviedli "" v 33. minúte, keď sa presadil Kytnár a zvýšil už na 3:1. Slovan bol aktívnejší aj v zostávajúcich minútach druhého dejstva, no gól už nepridal.V úvode tretej časti však doplatil na zbytočné vylúčenia a Trenčania dokázali vyrovnať za 50 sekúnd. Najprv využil presilovku Ackered, keď si jeho strelu nešťastne zrazil do vlastnej siete Sersen a chvíľu na to pridal tretí gól do domácej siete Sádecký, ktorý dorazil puk po strele Lemckeho, ktorú Parks vyrazil. O triumfe domácich nakoniec rozhodol v 56. minúte po prečíslení Harris. Trenčania si v závere vyskúšali hru bez brankára, no vyrovnať sa im už nepodarilo.Róbert Döme, tréner HC Slovan Bratislava: "Peter Frühauf, asistent trénera Trenčína: "