Hokejisti Slovan Bratislava porazili HK Dukla Trenčín 6:1

HC Slovan Bratislava - HK Dukla Trenčín 6:1 (1:0, 1:1, 4:0)



Góly: 14. Sukeľ (MacKenzie, Rapuzzi), 25. Gašpar (Harris, MacKenzie), 44. Harris (Gašpar, Takáč), 51. Zigo (MacKenzie, Gachulinec), 56. Rapuzzi (Gašpar, Yogan), 60. Sukeľ (Gašpar, Štajnoch) - 34. Honzek (Nemčík, Paukovček).

Rozhodovali: Müllner, Novák – Valo, Durmis, vylúčení: 5:2 na 2 min, navyše: Zigo 10 min za nešportové správanie - Nemčík 5+DKZ za bitku,

presilovky: 1:0,

oslabenia: 1:0, 2428 divákov



Slovan: Gudlevskis – MacKenzie, Golian, Štajnoch, Sersen, Gachulinec, Maier, Beňo – Gašpar, Harris, Takáč – Sukeľ, Rapuzzi, Yogan – Matoušek, Bezák, Zigo – Kundrik, Preisinger, Lukošík – Petráš



Trenčín: Valent – Lemcke, Kudla, E. Švec, Starosta, Crinon, Nemčík, Urban – Tybor, Mikyska, Bezúch – Valach, Paukovček, Honzek – Minárik, J. Švec, Berisha – Krajč, Rehuš, Beták



Bez Na snímke zľava Jozef Švec (Dukla), Samuel Takáč (Slovan), Michal Valent (Dukla) a Brant Harris (Slovan) v zápase 12. kola hokejovej Tipos extraligy HC Slovan Bratislava - HK Dukla Trenčín v Bratislave 29. októbra 2021. Foto: TASR Jaroslav Novák

Bratislava 29. októbra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v piatkovom zápase 12. kola Tipos extraligy nad Duklou Trenčín vysoko 6:1. "Belasí" natiahli víťaznú sériu na štyri stretnutia a s 28 bodmi im patrí prvá priečka v tabuľke. Trenčín má na konte 15 bodov a je ôsmy. V drese domácich zaznamenal štyri body za gól a tri asistencie útočník Rastislav Gašpar, tri asistencie si pripísal obranca Matthew MacKenzie.Hostia začali aktívne a v prvých minútach niekoľkokrát ohrozili Gudlevskisa, vyložené šance si však nevypracovali. Od 5. minúty si zahrali aj presilovku, ale príliš sa im nevydarila. Slovan mohol ísť do vedenia v 9. minúte, keď Takáč prihral pred bránku Harrisovi, no ten nedokázal zdvihnúť puk a Valent ho vyrazil. Domáci si tak počkali na úvodný gól do 14. minúty, keď Lemcke stratil puk, Rapuzzi zakombinoval s MacKenziem a Sukeľ už mal pred sebou len prázdnu bránku - 1:0. V 17. minúte sa dostal do dobrej streleckej pozície Berisha, ale Gudlevskis si poradil. O minútu neskôr si nakorčuľoval do pásma Tybor, no namieril nad bránku.Druhá tretina sa začala náporom Slovana, ktorý si zahral presilovku, šance mali Yogan s Harrisom, Valent odolal. No iba do 25. minúty, keď Harris prihral spoza bránky Gašparovi a ten zvýšil na 2:0. V 26. minúte sa nepresadil blafákom Takáč a v 31. mu to nevyšlo ani druhýkrát, keď sa snažil doraziť puk za Valenta aj Harris. Hostia znížili v 34. minúte po peknej individuálnej akcii Nemčíka. Obranca Trenčína potiahol puk spoza vlastnej bránky až pred súperovu, kde prihral Honzekovi a ten dotlačil puk za Gudlevskisa. Šestnásťročný útočník tak strelil už siedmy gól v sezóne.Slovan si však prinavrátil dvojgólové vedenie v úvode tretieho dejstva. Po zlej rozohrávke hostí poslal Gašpar puk na Harrisa a ten ho doklepol do odkrytej časti bránky - 3:1. Trenčín mohol vzápätí odpovedať, ale nevyužil ani druhú presilovku v zápase. Nepodarilo sa mu to ani v tretej, počas ktorej dokonca inkasoval. Štvrtý gól "belasých" strelil Zigo po tom, čo Valent neudržal strelu MacKenzieho. Trenčanom nevyšla ani ďalšia početná výhoda a ihneď po jej konci upravil v 56. minúte na 5:1 Rapuzzi. V závere sa ešte strhla hromadná bitka a Sukeľ strelil v presilovke šiesty gól domácich.