Hokejisti Slovan Bratislava prehrali s HK Nitra 3:4

HC Slovan Bratislava - HK Nitra 3:4 (0:0, 2:3, 1:1)



Góly: 29. Zigo (Beňo), 40. Maier (Zigo, Kytnár), 43. Takáč (MacKenzie, Jääskeläinen) - 28. Raskob (Švarný, Tvrdoň), 33. Bajtek (Holešinský, Rockwood), 39. Buček, 53. Varga (Sýkora). Rozhodovali: Štefik, Adamec - Durmis, Valo, vylúčení: 6:4 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 2543 divákov.



Slovan: Windsor - MacKenzie, Sersen, Gachulinec, Beňo, Štajnoch, Maier, Valach - Jääskeläinen, Harris, Takáč - Sukeľ, Rapuzzi, Yogan - Matoušek, Bezák, Zigo - Preisinger, Kytnár, Lukošík



Nitra: Honzík - Raskob, Pupák, Š. Nemec, Švarný, Bodák, Vitaloš, Štefanka - Buček, Baláž, Tvrdoň - Holešinský, Rockwood, Krivošík - Varga, Bajtek, Sýkora - Molnár, R. Nemec, Múčka

Hlasy trénerov:

Róbert Döme, tréner Slovana Bratislava: "Nehrali sme dobre, robili sme veľa chýb. Zápas sme si prehrali sami našimi chybami. Gratulujem súperovi, Nitra hrala dobre. My máme momentálne problém dávať góly. Trikrát mali naši hráči pred sebou prázdnu bránku, v presilovkách to tam skákalo, šance sú, len ich treba premeniť. Čo sa týka gólu, ktorý padol so sirénou, na striedačke sme hneď videli, že to asi bolo po čase. Bolo to tesné. Teraz nás čaká reprezentačná prestávka, musíme sa počas nej dať dokopy, máme veľa zranených. Musíme si oddýchnuť, verím, že prestávka nám pomôže."







Dušan Milo, asistent trénera HK Nitra: "Musím chalanov pochváliť za bojovný výkon. Na Slovan sme sa dobre pripravili, súper má skúsené mužstvo. Napriek výpadkom v zostave sme sa dali dokopy a sme to zvládli. Zbytočne sme si to v závere zdramatizovali, do poslednej chvíle sme nevedeli, či Slovan dal gól pred, alebo až po vypršaní času. To by sa nám nemalo stávať. Musíme na tých koncovkách zápasov popracovať. Inak sme spokojní. Sme radi, že máme takú dvojicu brankárov, Honzík chytá dobre, momentálne je náš brankár číslo jeden."





Bratislava 7. novembra (TASR) - Hokejisti HK Nitra triumfovali v nedeľnom súboji 15. kola Tipos extraligy na ľade lídra HC Slovan Bratislava 4:3. Víťazný gól hostí strelil v 53. minúte Róbert Varga. Slovan po druhej prehre za sebou stále vedie tabuľku, ale už iba o skóre pred druhými Michalovcami. Nitra poskočila na tretiu priečku, za vedúcim duom zaostáva o dva body.Na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu sa hral od úvodu rušný hokej s viacerými šancami na oboch stranách. Svoje umenie dlho ukazovali obaja brankári - Windsor v drese Slovana a Honzík v bránke Nitry. V 7. min mohli otvoriť skóre hostia, po prihrávke Vitaloša však R. Nemec v nádejnej situácii netrafil dobre puk. Nitra potom pritlačila Slovan v presilovke a úvodný gól visel na vlásku, proti bol Windsor, ktorý sa zaskvel zákrokom lapačkou proti Tvrdoňovi. Postupne sa nakopol aj domáci tím. V 17. min sa ocitol v tutovke Yogan, ktorý mal aj možnosť dorážky, v oboch prípadoch skvele zasiahol Honzík. Ten v 18. min včas stiahol betón k pravej žrdi aj pri zakončení Takáča.Domáci boli blízko k otvoreniu skóre v 22. minúte, keď Harris tesne pred Honzíkom tečoval strieľanú prihrávku Jääskeläinena a puk skončil na hornej žŕdke. Prvý gól napokon dali Nitrania. V 28. min po prihrávke Tvrdoňa napriahol od modrej čiary Raskob a prepálil všetko, čo mu stálo v ceste - 0:1. Slovan odpovedal bleskovo, už o minútu a 41 sekúnd vyrovnal Zigo, ktorý z uhla prekvapil Honzíka. Zápas dostal grády. V 33. min išli hostia druhýkrát do vedenia, keď využili presilovku - Bajtekovi stačilo už len nastaviť hokejku na prihrávku Holešinského. V 36. min sa v hre 4 na 4 Tvrdoň rútil sám na Windsora, ten nájazd ustál. Vzápätí ďalšiu veľkú šancu Nitry spálil Buček. Na druhej strane Gachulinec nechal vyniknúť Honzíka. Domáci stále prepadali v obrane a v 39. min jeden z rýchlych brejkov využil Buček - 1:3. Po tomto momente domáci zvýšili dôraz a agresivitu a začali vyhrávať dôležité osobné súboje. Sekundu pred koncom tretiny znížil Maier po prihrávke Ziga.Slovanu dodal druhý gól síl a v úvode tretej časti pretavil zvýšenú aktivitu na vyrovnanie - po delovke MacKenzieho dorazil puk do bránky Takáč. Domáci ďalej búšili do súpera, v 46. min Honzík výborným zákrokom vychytal Bezáka, ktorý zakončil spomedzi kruhov. Pri tlaku si však slovanisti nedávali pozor na zadné vrátka a hostia do otvorenej obrany podnikali nebezpečné rýchle kontry. V 52. min Holešinský s Rockwoodom mali na hokejke štvrtý gól hostí, aj so šťastím zasiahol Windsor. O minútu neskôr to už Nitre vyšlo, Windsor ešte vyrazil pokus Sýkoru, ale vzápätí Varga ponad ležiaceho brankára "upratal" puk do siete - 3:4. Slovanisti už nedokázali odpovedať. V závere odvolali brankára a v power play dokázal Harris dopraviť puk do siete, ale arbitri po porade s videorozhodcom rozhodli, že sa tak stalo až tesne po záverečnej siréne.