Hokejisti HK Poprad zvíťazili na ľade HC Slovan Bratislava 4:2

Tipos extraliga - 37. kolo:



HC Slovan Bratislava - HK Poprad 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)



Góly: 17. Šille (Maier), 53. Poirier - 4. Bjalončík (Brejčák, Turan), 14. Brincko (Dmowski, Svitana), 26. Bodnár (Belluš, Brejčák), 58. Svitana (Dmowski). Rozhodovali: Kalina, Moller - Jurčiak, Jedlička, vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 4674 divákov.



Slovan: Godla - Korenčík, Ahnelöv, Kubka, Golian, Sersen, Beňo, Maier - Žitný, Poirier, Ranford - Fominych, Mahbod, Takáč - S. Petráš, Šille, Dudáš - Török, Preisinger, Lukošik - Jendek



HK Poprad: Vay - Cardwell, Betker, Brincko, Kotvan, Turan, Brejčák, Česánek - Svitana, Coulter, Dmowski - Calof, Bjalončík, Záborský - Kukuča, Suchý, Steenbergen - Belluš, Bodnár, Melcher





Bratislava 19. januára (TASR) - Hokejisti HK Poprad zvíťazili v piatkovom zápase 37. kola Tipos extraligy na ľade HC Slovan Bratislava 4:2 a pripísali si tretí triumf v sérii. "Kamzíci" majú na konte 66 bodov a figurujú na druhej priečke tabuľky, na vedúcu Spišskú Novú Ves strácajú sedem bodov. "Belasí" sú s 50 bodmi na deviatom mieste.Popradčania mali vydarený úvod zápasu a skóre otvorili už po troch minútach, keď sa presadil Bjalončík. O desať minút neskôr zvýšil na 2:0 Brincko, ktorému prihral na ľavú žŕdku Dmowski. Slovan dokázal do konca úvodného dejstva znížiť vďaka presnému zásahu Šilleho a vyrovnať mohol v dvoch následných presilovkách, no neuspel. V 26. minúte zvýšil na 3:1 Bodnár. Slovan zdramatizoval duel v 53. minúte, keď sa dostal do úniku Poirer a trafil pomedzi Vayove betóny - 2:3. Domáci mali v závere ešte zopár príležitostí, no neskórovali a v 58. minúte rozhodol do prázdnej bránky Svitana.