Zvolen zdolal Slovan 3:2 po nájazdoch

HC Slovan Bratislava - HKM Zvolen 2:3 pp a sn (1:1, 1:0, 0:1 - 0:0, 0:1)



Góly: 16. Šišovský (Urbánek), 38. Šišovský (Urbánek) - 17. Nuutinen (Puliš), 42. Kelemen (R. Bondra, Betker), rozh. nájazd: Nuutinen. Rozhodovali: Stano, Snášel - Jedlička, Gegáň, vylúčení: 6:7 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0



Slovan Bratislava: Parks - Ališauskas, Sersen, Štajnoch, Meszároš, Maier, Brodzinski, Ožvald, Beňo - O'Donnell, Kytnár, Šišovský - Ranford, Urbánek, Uram - Kundrik, Bortňák, Matoušek - Jasenec, Jendek, Lepskij



Zvolen: Rahm – Kotvan, Betker, Melancon, Ivan, Kubka, Hraško, Meliško – Kelemen, Jedlička, Halama – Zuzin, J. Mikúš, McPherson – Puliš, Viedenský, Nuutinen – Kolenič, Tibenský, Stupka

Na snímke radosť hráčov Slovana v zápase 34. kola Tipos extraligy v hokeji medzi HC Slovan Bratislava - HKM Zvolen 24. januára 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 24. januára (TASR) - Hokejisti Zvolena zvíťazili v nedeľnom zápase 34. kola Tipos extraligy na ľade Slovana Bratislava 3:2 po nájazdoch. Hostia vyhrali po tretí raz za sebou a desiatykrát bodovali.Domáci začali veľmi nedisciplinovanie a Zvolenčania mali v rozmedzí 2. a 12. minútou až tri presilovky, no príliš kombinovali a nedokázali ich premeniť. Slovanisti dostali početnú výhodu v 16. minúte prvej dvadsaťminútovky a hosťom udelili lekciu z efektivity, keď otvoril skóre Šišovský. Radosť im však nevydržala dlho, už o necelú minútu neskôr vyrovnal Nuuinen.V úvode druhého dejstva sa dostal do dobrej šance Urbánek, ale Šišovského prihrávku nezužitkoval a neskôr sa nepresadil ani O'Donnell. "" sa však dočkali v 38. minúte a opäť trafil bývalý útočník Zvolena Šišovský - 2:1.V závere druhej tretiny putoval na trestnú lavicu McPherson, domáci však jeho trest nevyužili, práve naopak. V závere presilovky Bondra vysunul Kelemena a ten efektným blafákom vyrovnal. Duel dospel až do predĺženia, no ani tam sa nikto nepresadil, hoci mal Slovan v závere početnú výhodu štyroch proti trom. Bratislavčania neprekonali Rahma ani v nájazdoch, naopak, Nuutinen a Mikúš skórovali a zaistili Zvolenu druhý bod.