TEL: Zvolenskí hokejisti zdolali Slovan, Podkonický: Ťažké víťazstvo

HC Slovan Bratislava - HKM Zvolen 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

Góly: 3. Ranford (Brodzinski, Šišovský), 56. Meszároš (Gašpar) – 15. Mikúš (Kubka, Stupka), 30. Mikúš (McPherson, Nuutinen), 54. Kelemen (Bondra, Betker), 60. Kotvan. Rozhodovali: Novák, Orolín Gegáň, D. Konc ml., vylúčení na 2 min: 2:5, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:1, bez divákov.



/stav série 1:3/



Slovan: Gudlevskis – Štajnoch, Meszároš, Ališauskas, Sersen, Brodzinski, Maier, Beňo, Valach – O'Donnell, Harris, Ranford – Šišovský, Petráš, Gašpar – Matoušek, Zigo, Rapáč – Kundrík, Bortňák, Lukošík



HKM Zvolen: Rahm – Kotvan, Betker, Hatala, Ivan, Kubka, Hraško, Meliško – Kelemen, Tibenský, Bondra – Nuutinen, Mikúš, McPherson – Stupka, Viedenský, Zuzin – Kolenič, Jedlička, Marcinek – Gubančok

hlasy po zápase /zdroj RTVS/:

Róbert Döme, tréner Slovana: "Mali sme vyhrať, boli sme dnes jednoznačne lepší. Bohužiaľ, nepremenili sme šance, dali sme žŕdky, raz poskakoval puk na bránkovej čiare. Séria je stále otvorená, ideme do Zvolena vyhrať."



Andrej Podkonický, asistent trénera Zvolena: "Bolo to ťažké víťazstvo. Mali sme zlý začiatok, boli sme nedisciplinovaní, potom sme zlepšili pohyb a pomohol nám gól na 1:1. Potom sa hralo hore-dolu, takýto hokej si nemôžeme dovoliť hrať. Vieme, čo musíme doma urobiť, aby sme postúpili. Séria je veľmi vyrovnaná."

Bratislava 18. apríla (TASR) - Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili vo štvrtom semifinále Kaufland play off Tipos extraligy na ľade Slovana Bratislava 4:2 a v celej sérii vedú už 3:1. Piaty zápas je na programe v stredu 21. apríla na zimnom štadióne vo Zvolene.Obaja tréneri museli pred zápasom urobiť zmeny v zostavách. Kouč Zvolena Peter Oremus nemohol počítať so zraneným Pulišom, kormidelník Slovana Döme naopak zaradil do zápasu Maiera, ktorý nedohral sobotný duel. Domáca zostava však bola oproti predchádzajúcemu zápasu poprehadzovaná. Slovan začal dobre, hneď v úvode hral presilovú hru, ktorú zásluhou Ranforda aj využil - 1:0. Domáci mali v prvej tretine viac šancí, tie najväčšie Kundrík. Jeho prvý pokus zastavila žŕdka a pri druhom mi zmarila radosť nepresná koncovka. Zvolen potom vyrovnal zásluhou Mikúša a strelec gólu vzápätí ponúkol šancu McPhersonovi. Ale stav 1:1 vydržal až do prestávky.Po začiatku druhej tretiny hral Slovan dve presilovky po sebe, najväčšiu šancu mal počas nich Zigo. Na opačnej strane mal dobrú možnosť Kelemen. V 28. minúte mal skvelú možnosť vrátiť Slovanu vedenie Kanaďan Ranford, ale v samostatnom nájazde ho vychytal Rahm. Zvolen po tomto momente pridal na pohybe, darila sa mu kombinácia a napokon sa dostal do vedenia. V polovici zápasu sa najskôr nepresadil Mikúš po samostatnom nájazde, ale Zvolen zostal v útočnom pásme a o pár sekúnd neskôr strelil Mikúš svoj druhý gól - 1:2. Na konci druhého dejstva mal ďalšiu šancu Viedenský, ale mieril vedľa pravej žŕdky.Začiatok tretej tretiny bol v znamení veľkých šancí na oboch stranách. Najskôr sa nepresadil Viedenský a po ňom ani Kelemen, Zvolenčania si vydýchli po príležitosti Ranforda. V týchto fázach sa hral otvorený hokej, najmä domáci vsadili všetko na ofenzívu a hostia trpezlivo čakali na príležitosti. Po jednej z nich sa na Gudlevskisa rútili Kelemen a Viedenský a napokon z toho bol tretí gól Zvolena. Tréneri Slovana po tomto góle vsadili všetko na jednu kartu, päť minút pred koncom odvolali z bránky Gudlevskisa. Slovan vzápätí zásluhou Meszároša znížil a 103 sekúnd pred koncom išiel na trestnú lavicu Mikúš. O'Donnell najskôr trafil žŕdku a následne rozhodol Kotvan gólom do prázdnej bránky. Po záverečnom hvizde ešte arbitri rozdali tresty pre Rapáča, Petráša, Marcineka a Kelemena, ktorí sa pustili do bitky.