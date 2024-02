Hokejisti HC´05 B. Bystrica vyhrali nad HK Dukla Ingema Michalovce 4:2

TEL - 46. kolo:



HC ´05 Banská Bystrica – HK Dukla Ingema Michalovce 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)



Góly: 14. M. Wilkins (Turnbull, R. Faith), 17. Hora (Bíreš), 27. M. Wilkins (Nielsen, Vela), 59. Turnbull – 32. Bodák (Heard, Puliš), 39. J. Wilkins (Drgoň, Daugavinš). Rozhodovali: Baluška, Fridrich – Valo, Knižka, vylúčení: 5:4, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 2267 divákov



Banská Bystrica: Krošelj – Luža, Bačík, D. Stránský, Hora, Nielsen, Ďatelinka, Žabka - Turnbull, Vela, M. Wilkins – Matoušek, Bíreš, Výhonský – Gašpar, Langkow, R. Faith – Macek, A. Stránský, Petriska



Michalovce: Škorvánek – Bindulis, Bodák, Cibák, Drgoň, Michalčin, Korenčík – Kabáč, Buc, Vašaš – Daugavinš, Newton, Santos – A. Varga, J. Wilkins, Heard – Puliš, Suja, Marek Valach



Banská Bystrica 23. februára (TASR) - Hokejisti HC´05 B. Bystrica vyhrali v piatkovom zápase 46. kola Tipos extraligy nad HK Dukla Ingema Michalovce 4:2 a naplno bodovali po troch predchádzajúcich prehrách. Michalovce ukončili sedemzápasovú víťaznú šnúru, no udržali si druhé miesto v tabuľke. Pre kapitána Bystričanov Ivana Ďatelinku to bol 501. zápas za tím spod Urpína a od klubu dostal pamätný červený dres s číslom 500.Domáci zvládli prvú tretinu lepšie a vyhrali ju o dva góly. V strednom dejstve M. Wilkins svojím druhým zásahom zvýšil už na 3:0, no hostia do prestávky znížili v dvoch početných výhodách, najprv delovkou Modráka od modrej a potom J. Wilkinsom spoza bránky. V tretej tretine nevyužili Michalovčania viacero šancí a ani presilovku štyroch proti trom, takže v závere pridal poistku pre domácich pri hre bez bránka Turnbull.