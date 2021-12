Hokejisti Banskej Bystrice podľahli Trenčínu

HC´05 Banská Bystrica – HK Dukla Trenčín 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)



Góly: 3. Stránsky, 24. Honzek (Martin Chovan, J. Švec), 29. Tybor (Bezúch, M. Valach). Rozhodovali: D. Konc st., Müllner – Kacej, M. Orolin, vylúčení: 2:3, vyššie tresty: 11. Gabor – Crinon (obaja 5 + DKZ za pästný súboj), presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, bez divákov.



Banská Bystrica: Belányi – Kostromitin, Breton, Cardwell, Žiak, Boldižár, Španko – Fossier, Berger, Šcerbak – Výhonský, Tamáši, Kabáč – Galbavý, Bubela, Šoltés – Vašaš, G. Gabor, Rákoš – Melcher od 14. min.



Trenčín: M. Valent – Kudla, Martin Chovan, Starosta, Crinon, Lemcke, Nemčík, E. Švec – Honzek, Mikyska, Berisha – Tybor, M. Valach, Bezúch – Stránský, L. Paukovček, Rehuš – D. Hudec, J. Švec, Beták – Krajčovič od 21. min.

Banská Bystrica 12. decembra (TASR) - Hokejisti HC´05 B. Bystrica prehrali v zápase 26. kola Tipos extraligy doma s Duklou Trenčín 0:3.Banskobystrickým hokejistom nevyšiel úvod stretnutia. V tretej minúte prekonal vlastného brankára Boldižár, keď sa zle zorientoval. Gól napokon pripísali Stránskemu, vôbec prvý v sezóne z jeho strany. Vyrovnanie mal potom na hokejke Berger, no z dvoch metrov nepokoril Valenta. Duel oživila v jedenástej minúte bitka bez rukavíc v podaní Gabora a Crinona, obaja skôr zápasili než boxovali, po trestoch išli predčasne pod sprchy. Snaha domáceho tímu o gól pokračovala, najbližšie bol k nemu voľný Cardwell, keď Valent zasahoval betónom. Dukla nevyužila pre zmenu presilovku.Na začiatku strednej časti Vašaš z pravého kruhu sa snažil nájsť voľný priestor v trenčianskej bránke, puk si tam takmer našiel cestu. Zahrmelo však na druhej strane. Chovan vystrelil spoza kruhu a na teč Honzeka nemal Belányi nárok – 0:2. Bystričania mali väčšiu aktivitu, dostali sa do dobrých možností. Z prečíslenia neuspel Galbavý a Šoltés sa k dorážke tesne nedostal. Keď sa neujala ani strela Fossiera, prišiel ďalší trest. Po rýchlom protiútoku Bezúch vytiahol z bránky Belányiho, následne spätne prihral Tyborovi a ten sa pred prázdnou svätyňou HC ´05 nemohol mýliť – 0:3. Hokejisti spod Urpína sa sympaticky snažili niečo s nepriazňou osudu urobiť, ale koncovka bola žalostná, nevytvorili si vyloženú šancu ani v presilovke. Po jej skončení mohli znovu pykať po peknej akcii Valacha s Bezúchom, keď sa v tutovke ocitol Krajčovič, Belányii tentoraz podržal svoj tím.V tretej tretine sa dlho nič nedialo, až prišla 46. minúta, kedy sa po chybe ´baranov´ dostal pred bránku D. Hudec a opečiatkoval spojnicu dvoch žŕdok. Trenčín hral potom presilovku, no počas nej mohol inkasovať. Výhonský sa pekne prepracoval pred Valenta, ale bekhendom ho nepokoril. Banskobystričania v polovici tejto časti nevyužili trištvrte minútovú početnú výhodu o dvoch hráčov a nedarilo sa im ani v následnej prevahe výraznejšie ohroziť gólmana Dukly. Hostia v závere ešte dobrými strelami Berishu a Mikysku preverili Belányiho, no stav 0:3 už nemenili.