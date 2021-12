Prešov si z Banskej Bystrice odnáša tri body po výhre 0:3

HC´05 Banská Bystrica – HC 21 GROTTO Prešov 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)



Góly: 3. Welychka (Michnáč), 42. Čacho, 59. A. Nauš (Glazkov, Ľalík). Rozhodovali: Baluška, Adamec – M. Orolin, D. Konc ml., vylúčení na dve min. 4:4, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, bez divákov.



Banská Bystrica: Belányi – Španko, Ďatelinka, Cardwell, Boldižár, Kostromitin, Breton – G. Gabor, Tamáši, Kabáč – Vašaš, Bubela, Šoltés – Fossier, Berger, Ščerbak – Melcher, Sojka, K. Jendroľ



Prešov: Bespalov – Glazkov, Rajnoha, O. Turan, D. Jendroľ, Rais, Bakala, F. Fekiač, D. Růžička – Šimun, Zagrapan, Lialka – Ľalík, V. Fekiač, Žilka – Michnáč, Čacho, Welychka – Miškuf, T. Klíma, A. Nauš



Banská Bystrica 5. decembra (TASR) - Hokejisti HC´ 05 Banská Bystrica prehrali v 23. kole Tipos extraligy s HC GROTTO Prešov 0:3.Banskobystričania sa predstavili na svojom ľade po dlhých 21 mesiacoch a 4 dňoch pre rekonštrukciu štadióna, ktorá ešte nie je dokončená. Napriek tomu sa pri Hrone hrať mohlo, avšak úvod domáci nezachytili. V tretej minúte inkasovali v oslabení, keď sa v klbku hráčov v bránkovisku presadil a dotlačil puk medzi žrde Welychka. Barani mali potom prevahu, dobré možnosti nevyužili zblízka Kabáč a Tamáši, ku gólu bol najbližšie Berger pohotovým tečom v medzikruží, no gólman Bespalov podržal svoj tím. A to aj na konci tretiny po dorážke Cardwella a razantnej strele Ščerbaka spomedzi kruhov.Na začiatku stredného dejstva hokejisti spod Urpína nevyužili presilovku, šancu mal iba Tamáši. Po ňom už v piatich proti piatim osamotený Berger pálil nad bránku a Ščerbak neuspel spred bránkoviska, keď to skúšal po ľade. Na opačnej strane Zagrapana z dvoch metrov vychytal Belányi. Aktívnejší boli domáci, ale snaha a bojovnosť bola na úkor pekných akcií či presnejších prihrávok.Nástup do tretej tretiny vyšiel Prešovu. Do úniku sa dostal Čacho a zužitkoval ho – 0:2. Bystričania zostali zaskočení, iba postupne sa dostávali do hry, v hre štyroch proti štyrom to skúšal Breton z medzikružia, ale recept na Bespalova nenašiel. Na opačnej strane Východniari nevyužili presilovku. Bojovný hokej na oboch stranách pokračoval. Hosťom sa núkali protiútoky, po jednom z nich nevyužil dobrú možnosť Šimun. Dve minúty pred koncom domáci odvolali brankára, hrali v šestici, no Nauš poslal nekompromisne puk zo stredného pásma do opustenej svätyne súpera.