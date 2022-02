Hokejisti Banskej Bystrice porazili Trenčín 5:3

HC ´05 Banská Bystrica – HK Dukla Trenčín 5:3 (1:0, 0:3, 4:0)



Góly: 16. Bubela (K. Jendroľ, Kabáč), 48. Melcher (Bubela, Fossier), 50. Tamáši (Kabáč, Melcher), 52. Björkung (Melcher, Tamáši), 60. Berger (Tamáši) – 28. D. Hudec (Starosta, L. Paukovček), 35. Berisha (Martin Chovan), 40. D. Hudec (J. Švec).

Rozhodovali: Snášel ml., D. Konc st. – Crman, Stanzel,

vylúčení na dve min.: 2:3,

presilovky: 3:1,

oslabenia: 0:0, 732 divákov.







Zostavy:



Banská Bystrica: Weninger – Cardwell, Bačik, Björkung, Ďatelinka, Kostromitin, Crevier-Morin, Matej Bača – Fossier, Berger, Šoltés – K. Jendroľ, Bubela, Melcher – Vašaš, Tamáši, Kabáč – G. Gabor, Sojka, Bodnár



Trenčín: M. Valent – Martin Chovan, kudla, Martiška, Starosta, Lemcke, Nemčík – Berisha, Marek Valach, Minárik – Bezúch, Sojčík, Krajč – Krajčovič, L. Paukovček, Honzek – D. Hudec, Rehuš, J. Švec

Banská Bystrica 6. februára (TASR) - Hokejisti HC ´05 Banská Bystrica zdolali v 37. kole Tipos extraligy HK Dukla Trenčín 5:3. O svojom triumfe rozhodli v záverečnej tretine, ktorú vyhrali 4:0.V prvej tretine sa hral sprvu opatrný hokej, chýbali šance, dve menšie mali domáci Melcher a Berger, ale puky si cestu za Valenta nenašli. Ten napokon kapituloval počas banskobystrickej presilovky v 16. minúte. Bubela totiž z hornej časti kruhu strieľal presne k bližšej žrdi a otvoril skóre stretnutia – 1:0. Hostia následne ožili, ale Sojčík z medzikružia Weningera nepokoril a neuspel pred ním ani osamotený Rehuš.V druhej tretine mali Trenčania jednoznačne navrch a svoju aktivitu pretavili do troch gólov. Najprv však Berisha spoza kruhu zazvonil na žŕdke, po ňom už vyšiel Dukle rýchly protiútok s koncovkou Denisa Hudeca, ktorý zakončoval po ľade k žrdi. Veľkú šancu mal v polovici zápasu Minárik, z dvoch metrov sa zoči – voči Weningerovi nepresadil. Mrzieť ho to príliš nemuselo, pretože druhý gól pridal počas presilovky Berisha z vrchnej časti kruhu, keď zakončoval presne k vzdialenejšej žrdi. Na 1:3 upravil stav 15 sekúnd pred prestávkou znovu Denis Hudec. Opäť išlo o rýchly protiútok, útočník hostí svoj prienik zakončil z medzikružia peknou koncovkou k ľavej žrdi nad betón brankára.Bystričania sa od začiatku tretej tretiny zahryzli do súpera, často útočili i strieľali, ale prekvapiť ich mohol Sojčík, ktorý z uhla zazvonil v 46. minúte na žŕdke. Gól napokon o dve minúty neskôr zaknihoval Melcher, dostal parádnu prihrávku od Bubelu a pred odkrytou časťou bránky sa presnou koncovkou k žrdi nemýlil – 2:3. Následne hrali domáci presilovku a vyrovnali na 3:3, pretože Kabáč spoza bránky prihral pred ňu Tamášimu a ten sa prezentoval pohotovým zakončením. Počas tretej presilovky ´baranov´ sa dostavil aj ďalší gól na 4:3. Björkung tvrdo vypálil od modrej, Valentovi clonil dobre Kabáč, takže puk si našiel cestu do bránky. V závere hrala Dukla v šestici bez brankára s cieľom vyrovnať, ale Valach nestrieľal z prvej pred odkrytou bránkou a navyše zlomil hokejku. Po následnom vhadzovaní Bystričania vyhrali buly a od obrannej modrej čiary poslal puk do opustenej svätyne súpera Berger.