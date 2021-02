Hokejisti HC'05 Banská Bystrica zvíťazili nad HK Poprad tesne 4:3

HC 05 Banská Bystrica – HK Poprad 4:3 (1:1, 0:1, 3:1)



Góly: 15. Ganz (J. Sukeľ, Ihnačák), 41. J. Sukeľ (Lamper, Breton), 44. Ihnačák (J. Sukeľ, Faško-Rudáš), 45. Breton (Faško-Rudáš) – 7. Tavi, 26. Svitana (D. Brejčák, Drgoň), 45. Dalhuisen (Tavi). Rozhodovali: Stano, Štefik – Jurčiak, Hercog, vylúčení na 2 min: 2:6, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:1, bez divákov.



Banská Bystrica: Gajan - Breton, Crevier-Morin, Jago, Ďatelinka, Žiak, Bdžoch, Ganz – Faško-Rudáš, Ihnačák, J. Sukeľ – Lamper, Mlynarovič, Kabáč – Vašaš, Tamáši, Dvorský – K. Gabor, Sojka, Výhonský - Melcher



Poprad: Vošvrda – Drgoň, Ulrych, Seigo, Dalhuisen, D. Brajčák, Višnevskij, D. Brejčák, Hájnik, Kramár – Svitana, Skokan, M. Haščák – Tavi, Preisinger, Handlovský – Matúš Paločko, Bjalončík, Livingston – Mešár, Zagrapan, Marek Hudec

Na snímke zľava Patrik Svitana (Poprad) a Michal Ganz (Banská Bystrica) v zápase 42. kola hokejovej Tipos Extraligy HC‘05 Banská Bystrica - HK Poprad vo Zvolene 26. februára 2021. Foto: TASR - Ján Krošlák

hlasy po zápase:



Tuukka Poikonen, tréner Banskej Bystrice: "Bol to ťažký zápas. Prvú tretinu sme boli slabší, neskôr sme hru vyrovnali a mali aj šťastie. Pomohla nám v úvode tretej tretiny presilovka piatich proti trom, v ktorej sme dali gól, ďalšie góly vyplynuli z našej hry. Po druhej tretine sa však nič špeciálne neudialo. Víťazstvo s Popradom si ceníme, súper patrí medzi top tímy v slovenskej extralige, takže sú to pre nás obzvlášť cenné tri body."



Peter Mikula, tréner Popradu: "V prvej tretine sme mali rozhodnúť o zápase. Mali sme v nej výraznú prevahu, darilo sa nám herne, ale žiaľ nie v efektivite. V druhej tretine nás množstvo vylúčení stálo veľa síl. Hra už bola rozháraná. Do našej typickej hry sme sa vrátili až v posledných desiatich minútach, no to už na zvrat nestačilo. Takéto mužstvo to musí aj za stavu 4:2 otočiť. Mrzí ma spôsob, akým sme tento zápas prehrali. Niektoré veci moji hráči podcenili a zaplatili za to."



Jakub Sukeľ, útočník Banskej Bystrice (1+2 v zápase): "Vyhrali sme s top tímom, čo nás teší. Prvé dve tretiny sme prehrávali, nechcelo nám to padnúť, hlavne v presilovkách. Zlomili sme však streleckú smolu v tretej tretine. Dali sme v nej tri rýchle góly a potom sme si to už podržali, zásluhu má na tom i náš brankár. Sme veľmi spokojní. Na presilovkách však ešte musíme popracovať."

Zvolen 26. februára (TASR) - Hokejisti HC'05 Banská Bystrica zvíťazili v piatkovom domácom zápase 42. kola Tipos extraligy nad HK Poprad tesne 4:3. "Kamzíci" tak klesli na druhé miesto tabuľky, na vedúci Zvolen strácajú dva body.Hostia mali bleskový vstup do stretnutia vo Zvolene, kde majú Banskobystričania v tejto sezóne domovský stánok. Už vo ôsmej sekunde mohol skórovať Skokan, no z pravej strany trafil len žŕdku. Zblízka neuspel v druhej minúte ani jeho spoluhráč Bjalončík, na opačnej strane dvakrát zakončil Sukeľ po protiútoku, no nepokoril Vošvrdu. Viac šancí mali Popradčania, v predbránkovom priestore sa nepresadili Tavi a Preisinger, avšak v siedmej minúte sa predsa len tešil Tavi, keď ťažil s chyby Sukeľa a vystrúhal i peknú kľučku, po ktorej z pravého kruhu účinne vystrelil - 0:1. Podtatranci boli pri chuti, ďalšie možnosti nevyužili Skokan, Brejčák a Hačšák a pykali za to. Lamper najprv po prieniku trafil do žŕdky, no v pätnástej minúte sa už trafil Ganz od modrej čiary a premiérovým gólom medzi mužmi vyrovnal na 1:1.Druhá tretina sa začala presilovkou Banskej Bystrice a v nej sa skóre mohlo zmeniť. Lamper neuspel zblízka, Ihnačákovi skĺzol puk z hokejky pred prázdnou bránkou a Mlynarovič z dvoch metrov nevyzrel na gólmana "kamzíkov". Gólom sa neskončila ani početná výhoda o dvoch hráčov v podaní domáceho tímu, naopak tešili sa v oslabení Popradčania. Vyšlo im prečíslenie dvoch na jedného, keď Svitana vo voľnom priestore dokonale zužitkoval prihrávku Brejčáka – 1:2. Vyrovnať následne mohol po peknom natlačení sa do bránky až dvakrát Faško-Rudáš. Hokejistov spod Urpína mohla mrzieť aj ďalšia nevyužitá presilovka, v nej sa na opačnej strane dostal do úniku tentoraz Haščák, no Gajan predviedol skvelý zákrok. V jedinej početnej výhode sa nepresadili ani hostia a na konci tohto dejstva nepretavil do gólu dobrú príležitosť znovu v presilovke Lamper.Tretia tretina sa začala ďalšou početnou výhodou "baranov" o dvoch hráčov v trvaní 64 sekúnd a bola úspešná. Z dorážky vyrovnal na 2:2 Jakub Sukeľ, keď predtým sa to nepodarilo Lamperovi. V 44. minúte vyšla "baranom" pekná kombinačná akcia, na jej konci bol po prihrávke Sukeľa Ihnačák a tréner Popradu Peter Mikula bral oddychový čas. Prešla však len minúta a po rýchlom protiútoku sa tešil z gólu obranca HC'05 Breton – 4:2. Hokejisti spod Tatier odpovedali o 38 sekúnd, ujal sa totiž bekhend Dalhuisena z medzikružia, keď mal Gajan zakrytý výhľad. Hostia vycítili šancu, viac sa tlačili do bránky, ale Bystričania hrozili z brejkov a piaty gól mali na hokejkách Faško-Rudáš s Tamášim. V závere zaujal prienik Brejčáka, no po jeho koncovke puk tesne plachtil nad hornou žŕdkou. A keďže "kamzíci" nevyužili ani presilovku a hru bez brankára v šiestich proti štyrom, prišli o pozíciu lídra.