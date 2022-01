Barani zvíťazili nad Michalovcami 5:1

HC´05 Banská Bystrica – HK Dukla Ingema Michalovce 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)



Góly: 10. Bačík (Melcher, G. Gabor), 19. Melcher (Lamper, Bubela), 25. Melcher (Bačík, Carwell), 32. Šoltés (Berger, G. Gabor), 52. Bdžoch (Šoltés, Berger) – 58. Cameranesi (Erkinjuntti). Rozhodovali: Jobbágy, Žák – Hercog, Bogdaň, vylúčení na 2 min: 3:4, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 673 divákov.



Banská Bystrica: Weninger – Cardwell, Bačik, Björkung, Ďatelinka, Crevier-Morin, Kostromitin, Bdžoch – Vašaš, G. Gabor, Melcher – Michaud, Berger, Šoltés – Lamper, Bubela, K. Jendroľ – Matej Bača, Sojka, Bodnár – Rákoš



Michalovce: Vošvrda – Doherty, J. Suja, Pavlin, Macejko, T. Bokroš, Mihálik, Luža – Kukuča, Cameranesi, Regenda – Galbavý, Galamboš, Keränen – Žitný, Erkinjuntti, R. Faith – Przygodzki, Buc, Mašlonka

Banská Bystrica 18. januára (TASR) - Hokejisti HC´05 Banská Bystrica zdolali v utorňajšom domácom zápase 31. kola Tipos extraligy HK Dukla Ingema Michalovce presvedčivo 5:1.Úvod duelu bol rozpačitý, chýbali šance, do prvej vážnejšej sa dostala až nová banskobystrická posila Lamper. Navrátilec a odchovanec spod Urpína namieril z pravého kruhu spoza hráča presne, Vošvrda zasiahol plecom. O pár sekúnd to vyskúšal pre zmenu z ľavého kruhu voľný Bača, tentoraz úradovala lapačka brankára Dukly. Skóre sa však v 10. minúte predsa len zmenilo. Po vyhratom buly sa dostal puk na modrú čiaru k Bačíkovi, ktorý prestrelil všetko, čo mu stálo v ceste – 1:0. Hostia následne ožili, mali niekoľko dobrých príležitostí. V dvoch sa ocitol Przygodski, najprv neuspel z prečíslenia a potom nepokoril Weningera ani z metra. A keďže úspešný nebol ani Cameranesi z protiútoku, prišiel trest. Bystričania sa presadili v 19. minúte počas presilovky, konkrétne z dorážky Melcher – 2:0.V strednom dejstve zvýšil na 3:0 Melcher z úniku. Michalovčania mohli kontrovať, lenže Mašlonkov bekhend i Bokrošovu strelu zblízka zneškodnil výborný Weninger. Domáci hrali potom druhú presilovku v zápase a v nej najprv Melcher zakončil voľný z kruhu, hetrik mu prekazil Vošvrda. Ten však napokon kapituloval o niekoľko sekúnd, pretože sa ujala tvrdá rana bez prípravy spoza kruhu v podaní Šoltésa a bolo 4:0. Do prestávky oba tímy ešte nevyužili početné výhody, keď najmä zakončenie hosťujúceho Faitha volalo po góle.Tretia tretina sa začala nevyužitou presilovkou Michaloviec. Tie mali aj v ďalších minútach miernu prevahu, ale piaty gól pridali domáci hokejisti. V 52. minúte po dôraze pred bránkou sa k dorážke pri ľavej žŕdke dostal Bdžoch a Vošvrda kapituloval. "Barani" dostali razom krídla a vytvorili si niekoľko príležitostí. V presilovke nesadla dobre strela Melcherovi, presný nebol ani Berger a zblízka sa nepresadil mladý Sojka. Dukla až v závere využila početnú výhodu, v nej najprv Pavlina parádne odstavil betónom Weninger, no napokon kapituloval po strele Cameranesiho.